Když se dospělost zamění za rezignaci
Existuje věta, kterou slyším čím dál častěji. Říkají ji lidé kolem čtyřicítky, padesátky, někdy i dřív: „Já už to tak nechávám být.“ Zní to klidně. Vyrovnaně. Skoro moudře. Jenže když se podíváte blíž, není v tom klid. Je v tom únava. A někdy i tichá kapitulace.
„Už nic nehrotím“ – aneb moderní definice dospělosti
Dospělost dnes často vypadá takhle: už se nehádám, už nic moc nechci, už nemám velká očekávání, hlavně ať je klid.
Na první pohled ideál. Na druhý pohled život stažený do úsporného režimu. Mnoho lidí si totiž spletlo vyzrálost s tím, že se přestali ptát, přestat chtít a přestali riskovat. Ne proto, že by došli k hlubokému poznání. Ale proto, že už nemají sílu na další zklamání.
Klid, nebo odevzdanost?
Skutečný klid má jednu nepříjemnou vlastnost: je živý. Člověk v klidu: cítí, reaguje, občas se nadchne, občas se naštve, ale neztrácí kontakt se sebou.
Odevzdanost je jiná. Ta se tváří jako klid, ale poznáte ji podle věty: „Stejně to nemá cenu.“ To už není moudrost. To je zkušenost, která nebyla zpracovaná, jen odložená stranou.
Psychologický trik, který na sebe hrajeme
Rezignace je velmi chytrá. Chrání nás. Když nic nechci, nemůžu být zklamaný. Když nic neočekávám, nemůže mě to bolet. Když se o nic nepokouším, nemůžu selhat.
A tak si říkáme, že jsme „nad věcí“. Ve skutečnosti jsme jen opatrní až k nehybnosti. Místo „už vím, co chci“ se často ozývá „už nemám chuť znovu začínat“.
Střední věk jako bod zlomu
Právě střední generace v tomhle bývá nejzranitelnější. Už má za sebou dost pádů, rozchodů, ztrát i kompromisů. Už ví, že svět se neřídí podle přání. A tak místo nové odvahy často volí stažení se. Ne dramaticky. Tiše. Slušně. „Dospěle“. Jenže život, který se jen udržuje v chodu, není vyzrálý život. Je to život, který čeká, až to nějak doběhne.
Vyzrálost není vypnutí emocí
Skutečná dospělost není o tom, že: vás nic nerozhází, nic vás nenadchne, nic vás neurazí.
Je o tom, že: unesete své emoce, dovolíte si chtít, a víte, že to může znovu bolet – a přesto do toho jdete. Vyzrálost není konec očekávání. Je to ochota očekávat s vědomím rizika.
Možná otázka na závěr
Nezní otázka dneška spíš takhle? Ne: „Jsem už dospělý?“ Ale: „Nezabalil jsem to náhodou příliš brzy?“ Protože klid, který vznikl ze strachu, není klid. Je to jen dobře maskovaná rezignace. A život… ten si sice vystačí s málem, ale bez vnitřního pohybu pomalu vyhasíná.
Ondřej Vejsada
Jak umlčet člověka, aniž byste mu cokoliv zakázali
Dnes už se nezakazuje. Dnes se mlčí. Obsah může existovat, být „v pořádku“ – a přesto se k nikomu nedostane. Jak funguje nejtišší forma cenzury a kdo dnes rozhoduje o tom, co vůbec uvidíme?
Ondřej Vejsada
Proč se divíme reakcím, když mluvíme nesmysly
Říkáme věci odtržené od reality a pak se divíme podrážděným reakcím. Možná nejsou lidé přecitlivělí – možná jen reagují na slova, která píchají jako klacek. Co když problém není v nich, ale v tom, co říkáme?
Ondřej Vejsada
Osobnost jako maják
Střídavý zájem, chvíli blízkost a pak chlad, si často pletete s láskou. Ve skutečnosti jde o „majákový“ vzorec, který vytváří nejistotu a závislost. Jak poznat manipulaci dřív, než vás vyčerpá?
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří chtějí být pochopeni – ale sami se skrývají
Chceme být pochopeni, ale mluvíme v náznacích, skrýváme se za nadhled a mlhu. Touha po blízkosti bez rizika odhalení však končí samotou. Porozumění totiž nezačíná u druhých, ale u naší čitelnosti.
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří se bojí být jasní a říkají tomu slušnost
Říkáme tomu slušnost, ale často je to jen strach být jasní. Opatrná slova, mlha a náznaky nás chrání před konfliktem – a zároveň nás činí neviditelnými, přehlíženými a vyčerpanými.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Zimní olympiáda 2026 a česká inovace: Elektronická madla přinášejí revoluci v curlingu
Česká technologie v curlingu zamířila na letošní zimní olympiádu do Milána a Cortiny d’Ampezzo....
V Jirkově má letos vzniknout nový park
Nový městský park by měl v letošním roce vzniknout v centru Jirkova. Rozkládat se bude v prostoru...
V knihovně ve Štětí poradí seniorům s technologiemi
Knihovna ve Štětí na Litoměřicku nabízí novou službu, digitální poradnu pro seniory. Určena je...
ZŠ Prokopa Holého v Lounech prošla úpravami
Rekonstrukci má za sebou ZŠ Prokopa Holého v Lounech. Žáci tu nyní mají k dispozici například...
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ
Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 390
- Celková karma 9,56
- Průměrná čtenost 168x