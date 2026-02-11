Když se člověku uleví – a ego si to vezme osobně
Existuje zvláštní fáze, o které se příliš nemluví. Fáze, která nepřichází na začátku potíží, ale paradoxně až ve chvíli, kdy se člověku začne dařit lépe.
Úleva, která měla znamenat návrat k realitě, se někdy změní v její opuštění. A člověk, který se dlouho cítil svázaný, najednou působí, jako by objevil pravdu o světě – a ostatní mu v ní jen překáželi.
Úleva není totéž co zralost
Když se člověk dlouhodobě potýká s úzkostí, studem, traumatem nebo vyčerpáním, jeho psychika funguje v omezeném režimu. Cílem je přežít. Ne růst. Ne přemýšlet. Ne rozhodovat se svobodně. Jakmile bolest poleví, dostaví se energie. A s ní i pocit: „Teď už konečně vím, kdo jsem.“
Jenže tady vzniká jemný, ale zásadní omyl. Úleva je stav, zralost je proces. A ty dvě věci spolu sice souvisejí, ale nejsou totožné.
Když se staré vzorce probudí v nové síle
Psychika má jednu vlastnost, která je nepohodlná, ale logická: nová energie se téměř vždy vlije do starých struktur. Člověk, který byl dlouho submisivní, může po úlevě působit bezohledně. Ten, kdo si nevěřil, začne mluvit s neotřesitelnou jistotou. Ten, kdo se přizpůsoboval, najednou „jde tvrdě za svým“ – bez ohledu na okolí. Nejde o zhoršení. Jde o odbrzdění.
Iluze: „Když se cítím svobodně, jednám svobodně“
Velmi častým vedlejším efektem úlevy je pocit, že „všechno je konečně jasné“. Že pochybnosti byly jen známkou slabosti. A že kdo klade otázky, brzdí. Jenže právě pochybnost je jedním z hlavních znaků psychické zralosti. Bez ní se ze svobody stává impulz a z odvahy útěk. Rozhodnutí, která nejsou opřená o realitu, totiž nepřestávají mít důsledky jen proto, že se u nich cítíme dobře.
Když se svoboda zamění za popření reality
V této fázi se často objevují: velká životní rozhodnutí bez plánu, odmítání odpovědnosti vůči lidem, na kterých jsme závislí, fascinace jednoduchými odpověďmi a „rychlými pravdami“, ztráta zájmu o dopad vlastního jednání.
A hlavně jedna věta v různých obměnách: „Musím jít za sebou. A kdo to nechápe, ten mi nerozumí.“ To zní dospěle. Ale dospělost se pozná spíš podle schopnosti unést následky, ne podle síly prohlášení.
Proč je tahle fáze tak zrádná
Protože se maskuje jako pokrok. Člověk je klidnější, sebevědomější, rozhodnější. A okolí si často netroufne cokoliv zpochybnit – „hlavně když je mu lépe“. Jenže někdy nejde o růst, ale o euforii po dlouhém nedostatku. A euforie má jednu vlastnost: špatně odhaduje realitu.
Co s tím?
Tahle fáze nemusí být problémem, pokud: je rozpoznaná, je reflektovaná a není vydávána za konečný stav. Skutečný posun totiž nepřichází ve chvíli, kdy se cítíme nejsvobodnější, ale když dokážeme svobodu propojit s odpovědností. Protože: svoboda bez reality je fantazie, realita bez svobody je vězení a dospělost vzniká až mezi nimi.
Možná nepříjemná, ale důležitá otázka na závěr
Nezlobí nás někdy lidé, kteří nás „brzdí“, jen proto, že nám připomínají něco, co se nám do euforie nehodí?
Ondřej Vejsada
Lidé, kteří čekají, až se jim bude chtít
„Až se mi bude chtít, tak začnu.“ Věta, která zní rozumně, ale často znamená nikdy. Proč motivace nevzniká čekáním, ale pohybem – a jak se z opatrnosti stává tichá brzda života.
Ondřej Vejsada
Když se z „jsem takový“ stane výmluva
„Já už jsem takový“ může znít jako sebepřijetí, ale často je to jen výmluva. Kdy se identita mění v alibi, které nás chrání před změnou – a kdy se z pohodlné jistoty stává tiché vězení?
Ondřej Vejsada
Na některé věci peníze nemáme. A na jiné je máme vždycky...
„Na to teď nemám peníze“ často neříká nic o účtu, ale o prioritách. Proč bez váhání utrácíme za úlevy, ale investici do sebe odsouváme? A co nás ve skutečnosti stojí víc než peníze?
Ondřej Vejsada
Když se z rozumu stane brzda
Rozum může pomáhat – ale taky brzdit. Když všechno chápeme, analyzujeme a vysvětlujeme, často se nic nemění. Kdy se z porozumění stává úkryt před rizikem a odvaha ustupuje dokonalým argumentům?
Ondřej Vejsada
Když se dospělost zamění za rezignaci
„Já už to tak nechávám být“ zní jako vyzrálost, ale často skrývá únavu a rezignaci. Kdy se klid mění v odevzdanost a dospělost v tiché vzdání se života, aniž bychom si to přiznali?
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Alpské lyžování na zimní olympiádě 2026: Kdy jede Ester Ledecká a Jan Zabystřan
Alpské lyžování patří tradičně k nejsledovanějším disciplínám zimních olympijských her a nejinak je...
V Lounech se zřítila část opevnění, dalšímu hroucení brání dřevěné trámy
Radnice v Lounech řeší opravu zřícených hradeb. V důsledku pádu části historického opevnění je od...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 396
- Celková karma 9,66
- Průměrná čtenost 167x