Když rovnost, tak rovnost! (pozor, satira!)

Ale co kdybychom to vzali doslova? Satirický pohled na sport, práci, jazykovou korektnost i každodenní stereotypy, které nás nutí zamyslet se, kam až sahá rovnost, a jestli už náhodou nepřekročila hranice zdravého rozumu.

A začal bych sice pořádně, ale od něčeho lehčího – co třeba začít sportem? Běhny, tedy pardon – běžkyně, pěkně s běžcema – prostě žádná diskriminace a povyšování machistického světa! Pak třeba box nebo hokej…mno, on by stačil i blbý tenis = dát si pěkně na tři vítězné, žádné šolichání…není Vám divné, že v tomhle ohledu se aktivistky nebouří? Přitom je to přímo flagrantní segregace! Jak vůbec mohou dopustit rozdílné podmínky pro muže a ženy?!? Že by to bylo tím, že v tomto případě to mají těžší muži?! 😉

A co taková práce?! Moc se těším na zástupy zednic (pozor, opravdu tam nemá být zAdnic), hornic (já bych raději dolnice), pokrývaček, traktoristek…a samozřejmě, ať jsem i já hyperkorektní = zástupy švadleňáků, malérečků, porodních dědků (moderně „dulů“), kosmetiků atd.

Víte, nejlepší by bylo všechno to dělení úplně zrušit = prostě lhostejno, je-li člověk bílý nebo jinak barevný a stejně tak jestli je biologicky anebo se cítí mužem, ženou, hermafroditem apod. Zavedl bych prostě šatny, WC a žádné jiné rasistické dodatky = moc rád se budu převlékat vedle sličné dámy a budu si fakt užívat tu úžasnou svobodu bez vyčleňování. A víte ještě co? Já bych zrušil na WC rovnou i kabinky – žádné omezující kóje! Jen ať je pěkně vidět, že máme všichni stejné, holé zadele a nakonec, co? Již žádná diskriminace, svobodu mušlím!!!

Ono na tom opravdu asi něco bude – např. dneska ráno jsem se probudil naštvaný, zmačkaný, hnusný – no prostě jsem byl jednoznačně ženou! Jen nevím, co na to příroda – jestli už jí došlo, že neexistují dvě pohlaví – že by třeba už konečně i muži mohli, spíš měli, dostat periodu a taky rodit = takové ponižování a upíraní výsad jsem ještě nezažil… Ženy, ty jsou dál – holí se už dávno, čůrají ve stoje (a nás nutí čůrat v sedě), krkaj a prděj mnohem lépe než my – no a další atributy mužství mě už nenapadají… 😀

Ale hlavně – vrhnul bych se na osvětu a jazykovou korektnost = proč Praha, Ostrava? apod. Jen pěkně Prah a Ostrav nebo Praho a Ostravo – jak správně pochopili na Moravě = oni již nemají Brn nebo Brnu, ale pěkně neutrální Brno! Moc rád si přečtu knížku Dědeček, poslechnu pohádku o Červeném Karkulovi a Chytrém Horákovi…na druhou stranu by bylo docela vstřícné gesto, kdyby se objevila pohádka O hloupé Janě…