Když říkáme „všichni“, myslíme „já“
„To ví přece každý!“ – slyšeli jste někdy podobnou větu? A pokud ano, nevsadil bych ani pivo, že ona slavná „každost“ se ve skutečnosti zúžila na jediného člověka – toho, kdo to právě pronáší.
Je to zvláštní trik. Místo abychom přiznali: „Myslím si to já, a nejsem si úplně jistý, jestli mám pravdu,“ vyšleme do světa větu, která zní jako neotřesitelná pravda staletí. Najednou nemluvím já – mluví kolektiv, dav, „lidé“. A proti lidem přece nikdo nemůže protestovat, že?
Jenže všimněte si: čím víc někdo používá obraty typu „všichni víme“, „to se přece říká“, „každý by udělal to samé“, tím víc to zavání tím, že ve skutečnosti neví vůbec nic jistě. Kolektivní moudrost se stává pláštíkem, pod který se schová osobní nejistota. Je to jako když dítě řekne: „Ale všichni kluci to dělají!“ – což obvykle znamená, že to zkusil on sám a nikdo jiný v okolí o tom nemá ani tušení.
Ruku na srdce: používáme to všichni. Ano, i já. Protože když člověk pronese „já si myslím“, zní to křehce. Ale když řekne „to ví každý“, zní to jako zákon gravitační. Otázka jen zní – proč nám tak záleží na tom, aby naše slova působila nezpochybnitelně?
Možná proto, že se bojíme, že naše „já“ nebude dost. Že když odložíme štít kolektivní pravdy, zůstaneme jen my – se svou nejistou myšlenkou, kterou někdo snadno smete ze stolu. A tak radši stavíme základy svých názorů na imaginárním davu, než abychom se postavili na vlastní chodidla.
Kdybychom ale dokázali říct prosté „myslím si, že…“, možná by se stalo něco nečekaného: nezeslábli bychom, ale naopak zesílili. Protože v tu chvíli už se neskrýváme za „všechny“. Nesvádíme odpovědnost na dav. A navíc dáváme druhému možnost reagovat na nás – na skutečné já, ne na anonymní „lidstvo“.
Takže příště, až se přistihnete u slov „to ví každý“, zkuste se zastavit a říct si: opravdu to ví všichni, nebo to vím jen já? Protože možná zjistíte, že pod tím „všichni“ se neskrývá nikdo jiný než jedno jediné, docela obyčejné a docela statečné „já“.
Ondřej Vejsada
