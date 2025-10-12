Když říkáme „už je mi to jedno“, myslíme „bolí to pořád“
„Nech to být, už je mi to jedno.“ Kdo tuhle větu nikdy nepronesl, ať hodí kamenem. A kdo ji pronesl, aniž by ho přitom někde uvnitř bodlo, ať hodí kamenem dvakrát. Protože ruku na srdce: kdykoliv říkáme, že nám je něco jedno, obvykle to znamená přesný opak. Jen už nemáme sílu o tom dál mluvit, hádat se nebo přiznávat, že nás to bolí. A tak nasadíme masku lhostejnosti – protože vypadá líp než brekot.
Cynismus jako obvaz
Lhostejnost bývá často jen přestrojený smutek. A cynismus? To je vlastně ironický obvaz, kterým zakrýváme ránu. „No jo, svět je na nic, lidi jsou stejně všichni stejní,“ říkáme, a přitom doufáme, že se pod tou vrstvou ironie schová, jak moc nás něco zasáhlo. Jenže cynismus neléčí, jen dočasně tlumí bolest. Je to jako když si dáte panáka na zlomenou nohu – chvíli to vypadá, že to funguje, ale pak stejně kulháte.
Rezignace není klid
Mnozí si pletou rezignaci s vyrovnaností. Jenže klid nepřichází ze slov „už je mi to jedno“. Klid přichází tehdy, když si připustíme, že nás to bolelo, dovolíme si to prožít – a teprve potom pustíme. To „už je mi to jedno“ je spíš jako když si přehodíte deku přes rozbitý nábytek v obýváku. Na první pohled uklizeno, ale zkuste pod ní posadit návštěvu.
Proč je těžší říct „bolí to“
V naší společnosti je paradoxně jednodušší říct „kašlu na to“ než „trápí mě to“. První zní drsně, skoro obdivuhodně. Druhé odhaluje křehkost – a tu si neradi přiznáváme, natož ukazujeme. Jenže dokud budeme své bolesti převlékat za nezájem, budeme je nosit dál. A ony se nám budou vracet – někdy v podobě hořkosti, jindy v podobě neschopnosti se skutečně radovat.
Závěrem – malé odhalení
Možná by stálo za to zkusit příště místo „už je mi to jedno“ říct jednoduše „ještě mě to bolí“. Je to děsivě upřímné, ale taky osvobozující. Protože pravý klid není v rezignaci – ale v odvaze bolest přiznat a projít jí.
Ondřej Vejsada
Nejsilnější pouta jsou ta neviditelná
Nejpevnější pouta nemají řetězy ani podpisy. Jsou to tiché dohody, které nikdy nepadly, a přesto nás svazují víc než jakákoli smlouva. Stačí je jen konečně vyslovit nahlas.
Ondřej Vejsada
Vnitřně se vylaď – no jo, ale jak?!
„Vnitřně se vylaď,“ říkají. Zní to moudře – dokud nezjistíte, že nejde o svíčku a mantru, ale o dřinu dirigenta, který musí sladit celý orchestr své duše, aby přestal hrát falešně.
Ondřej Vejsada
Víc než pravdy se bojíme změny
Pravdy se nebojíme – bojíme se toho, co by po ní mohlo přijít. Nezraňuje nás poznání, ale nutnost změny, kterou s sebou nese. Proto raději žijeme v klidu, i když víme, že hoří.
Ondřej Vejsada
Když pole přemohlo les: Jak jsme vyměnili hojnost za nedostatek
Kdysi jsme žili v hojnosti lesa, dnes v úzkosti polí. Vyměnili jsme důvěru v přirozenost světa za strach z nedostatku – a místo bobulí sbíráme hypotéky, účty a stres.
Ondřej Vejsada
Jsme svobodní, jen když to nikdo nevidí
Říkáme si, že jsme svobodní. Ale opravdová svoboda často přichází až tehdy, když zhasneme světlo a nikdo se nedívá. Veřejně nosíme masky, soukromí je naše jediné hřiště.
