Když říkáme „já jsem realista“, myslíme „bojím se doufat“
„Já nejsem pesimista, já jsem realista.“ Kdo by tuhle větu neslyšel – nebo rovnou neřekl? Zní to totiž vznešeně, moudře, skoro až neotřesitelně. Realista je přece ten, kdo má obě nohy pevně na zemi, kdo se nenechá opít rohlíkem, kdo vidí svět takový, jaký opravdu je. Jenže v praxi? Často to není žádný „zdravý rozum“, ale jen elegantní převlek pro obyčejný strach. Strach zklamat se.
Realismus jako obranný val
Pod maskou realismu se skrývá jednoduchá psychologická strategie: když od života moc nečekám, nemůže mě zklamat. A když se náhodou něco povede, mohu se tvářit překvapeně a poklepat si po rameni: „Vidíš, svět ještě není tak špatný.“ Je to taková sázka na jistotu: nikdy nejsem ten naivní blázen, který doufal, věřil, těšil se – a pak dostal po čumáku.
Jenže to má háček. Tahle „ochranná strategie“ nás sice brání před bolestí zklamání, ale zároveň nás připravuje o radost očekávání. O odvahu těšit se. O možnost jít do něčeho, co není jisté – a právě proto stojí za to.
Strach převlečený za rozum
Když někdo říká: „Ne, to nemá cenu, to nedopadne, buď realista,“ často tím ve skutečnosti sděluje: „Bojím se uvěřit, protože co kdyby to nevyšlo?“ A tady se dostáváme k paradoxu – naděje není pro slabé. Naděje je pro statečné. Protože doufat znamená otevřít se možnosti, že to bude bolet.
Naopak „realismus“ v tomhle pojetí není pevná půda, ale pohodlný gauč. Bezpečný, ale sterilní. Všechno, co by mohlo vyrůst, se zadusí ještě dřív, než to stačí vyklíčit.
Zdravý rozum, nebo mrtvý rozum?
Samozřejmě, nechci dělat reklamu slepé naivitě – svět opravdu není cukrová vata a některé sny jsou jen marketingová reklama na zaručené štěstí. Ale všimněte si, že skutečně odvážní lidé nejsou ti, kteří všechno chladně analyzují a vyhodnocují rizika, dokud se jim nevybije kalkulačka. Jsou to ti, kteří se odváží doufat, i když nemají garanci výsledku.
Protože život, který si přísně naplánujeme jen podle „reálných možností“, může být nakonec sice bezpečný, ale zoufale prázdný. Jaký je rozdíl mezi „realistou“ a „člověkem, který už se dopředu vzdal“? Někdy žádný. Jen slovník.
Skutečná odvaha
Takže příště, až někdo pronese své hrdé „já jsem realista“, zkuste se podívat pod povrch. Možná to není moudrý životní postoj, ale jen ochranný štít proti vlastní zranitelnosti. A možná by stálo za to zkusit být „nerozumný“ – a doufat. Protože ano, můžete narazit, spadnout, zklamat se. Ale můžete taky zažít něco, co „realista“ nikdy nepozná: radost z toho, že jste se odvážili věřit.
Ondřej Vejsada
