Když radíme druhým, máme jasno. Když jde o nás, tápeme.
Psychologie moudrosti pro cizí život a slepoty pro ten vlastní
Řekněme si to upřímně: kdybychom se všichni řídili vlastními radami, byli bychom dnes šťastní, úspěšní, v dokonalých vztazích, s kariérou jak z motivačního podcastu a postavou vytesanou z mramoru. Jenže ouha – skutečnost je úplně jiná. Jakmile se problém týká nás, stáváme se filozofickými slepci, kteří klopýtají po tmě, a přitom druhým rozdáváme moudra, jako bychom byli kombinací Dalajlámy a motivačního kouče v jedné osobě. Proč je to tak?
V cizím životě jsme géniové
Když za námi přijde kamarád: „Nevím, jestli se s ní rozejít, nebo to ještě zkusit,“ okamžitě máme jasno. Bum, dvě tři věty a hotovo. Vidíme chyby, které on přehlíží, rozpoznáme toxické vzorce, které on nazývá „vášní“, a dokonce mu umíme nastínit budoucnost: „Za půl roku budeš litovat, jestli to teď neukončíš.“ V tu chvíli jsme proroci, psychologové i životní stratégové.
A proč? Protože nejsme emocionálně zainteresovaní. Cizí problém je jako film – díváme se na něj z hlediště. Vidíme, kdo koho podvádí, kdo koho manipuluje a kdo by se měl probudit. Ale když jsme na jevišti my sami? Najednou je děj nejasný, kulisy padají a scénář je rozmazaný.
Vlastní život = mlha a chaos
Jakmile jde o nás, začínáme používat úplně jiný metr. Najednou neplatí, že „když podvádí, tak je to jasné“. Ne! V našem případě je to „složité“. Protože on/ona měl/a přece těžké dětství. Protože „se to stalo jen jednou“. Protože „každý vztah má krize“. A přesně tady se ukazuje, jak šíleně dvojí metr používáme. Vůči sobě jsme nekonečně shovívaví i krutí zároveň – omlouváme chyby, které bychom u druhých neakceptovali, a zároveň se trýzníme pocity viny, které bychom nikomu jinému nepřipustili.
Psychologie slepoty
Proč to děláme? Jednoduše: emoce. Když se nás něco osobně týká, nejsme schopni udržet odstup. Mozek se zatemní, jako by nám přes oči spadl závěs. A tak si racionalizujeme, obhajujeme, vymýšlíme výmluvy. Druhým radíme rozumem, sobě srdcem. Jenže to srdce má tu nevýhodu, že se rádo nechává podvádět – a to nejen partnerem, ale hlavně námi samotnými.
Co s tím?
Nejspíš čekáte nějaký zázračný recept, jak být stejně moudrý pro sebe jako pro ostatní. Jenže pravda je krutá: většina z nás nikdy nebude schopna úplně odstřihnout vlastní emoce. Můžeme ale udělat malý trik: představit si, že náš problém má někdo jiný. Položte si otázku: „Kdyby za mnou s tímhle přišel kamarád, co bych mu řekl?“ Najednou se mlha rozptýlí. Protože když si vlastní drama přehrajeme jako cizí scénku, přestane v něm figurovat naše ego, naše výmluvy a naše iluze. A řešení bývá překvapivě jasné.
Závěrem
Takže ano – v cizích životech jsme všichni mudrci. Ale v tom svém? Často jen zmatení herci, co ztratili scénář. A možná je to tak správně. Protože bez té slepoty by se lidský život změnil v suchou tabulku správných rozhodnutí. A kdo by chtěl žít excelovský soubor místo dobrodružství?
Ondřej Vejsada
