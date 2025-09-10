Když radíme druhým, máme jasno. Když jde o nás, tápeme.

Druhým rozdáváme moudra jako Dalajláma, ale ve vlastním životě tápeme. Emoce nám zatemní rozum a z proroků se stávají slepci. Jak vidět svůj příběh jasněji?

Psychologie moudrosti pro cizí život a slepoty pro ten vlastní
Řekněme si to upřímně: kdybychom se všichni řídili vlastními radami, byli bychom dnes šťastní, úspěšní, v dokonalých vztazích, s kariérou jak z motivačního podcastu a postavou vytesanou z mramoru. Jenže ouha – skutečnost je úplně jiná. Jakmile se problém týká nás, stáváme se filozofickými slepci, kteří klopýtají po tmě, a přitom druhým rozdáváme moudra, jako bychom byli kombinací Dalajlámy a motivačního kouče v jedné osobě. Proč je to tak?
V cizím životě jsme géniové
Když za námi přijde kamarád: „Nevím, jestli se s ní rozejít, nebo to ještě zkusit,“ okamžitě máme jasno. Bum, dvě tři věty a hotovo. Vidíme chyby, které on přehlíží, rozpoznáme toxické vzorce, které on nazývá „vášní“, a dokonce mu umíme nastínit budoucnost: „Za půl roku budeš litovat, jestli to teď neukončíš.“ V tu chvíli jsme proroci, psychologové i životní stratégové.
A proč? Protože nejsme emocionálně zainteresovaní. Cizí problém je jako film – díváme se na něj z hlediště. Vidíme, kdo koho podvádí, kdo koho manipuluje a kdo by se měl probudit. Ale když jsme na jevišti my sami? Najednou je děj nejasný, kulisy padají a scénář je rozmazaný.
Vlastní život = mlha a chaos
Jakmile jde o nás, začínáme používat úplně jiný metr. Najednou neplatí, že „když podvádí, tak je to jasné“. Ne! V našem případě je to „složité“. Protože on/ona měl/a přece těžké dětství. Protože „se to stalo jen jednou“. Protože „každý vztah má krize“. A přesně tady se ukazuje, jak šíleně dvojí metr používáme. Vůči sobě jsme nekonečně shovívaví i krutí zároveň – omlouváme chyby, které bychom u druhých neakceptovali, a zároveň se trýzníme pocity viny, které bychom nikomu jinému nepřipustili.
Psychologie slepoty
Proč to děláme? Jednoduše: emoce. Když se nás něco osobně týká, nejsme schopni udržet odstup. Mozek se zatemní, jako by nám přes oči spadl závěs. A tak si racionalizujeme, obhajujeme, vymýšlíme výmluvy. Druhým radíme rozumem, sobě srdcem. Jenže to srdce má tu nevýhodu, že se rádo nechává podvádět – a to nejen partnerem, ale hlavně námi samotnými.
Co s tím?
Nejspíš čekáte nějaký zázračný recept, jak být stejně moudrý pro sebe jako pro ostatní. Jenže pravda je krutá: většina z nás nikdy nebude schopna úplně odstřihnout vlastní emoce. Můžeme ale udělat malý trik: představit si, že náš problém má někdo jiný. Položte si otázku: „Kdyby za mnou s tímhle přišel kamarád, co bych mu řekl?“ Najednou se mlha rozptýlí. Protože když si vlastní drama přehrajeme jako cizí scénku, přestane v něm figurovat naše ego, naše výmluvy a naše iluze. A řešení bývá překvapivě jasné.
Závěrem
Takže ano – v cizích životech jsme všichni mudrci. Ale v tom svém? Často jen zmatení herci, co ztratili scénář. A možná je to tak správně. Protože bez té slepoty by se lidský život změnil v suchou tabulku správných rozhodnutí. A kdo by chtěl žít excelovský soubor místo dobrodružství?

Autor: Ondřej Vejsada | středa 10.9.2025 7:03 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Odpouštíme druhým snáz než sobě. Proč jsme na sebe větší tyrani?

Druhým odpustíme raz dva, sobě jen stěží. V hlavě nám běží soudní tribunál bez obhajoby. Proč jsme k sobě tyrani – a jak nahradit soudce laskavým koučem?

9.9.2025 v 7:04 | Karma: 6,95 | Přečteno: 55x | Diskuse | Ostatní

Ondřej Vejsada

Proč si lidé raději povídají o počasí než o svých pocitech

O počasí se mluví snadno, o pocitech už hůř. Small talk nás chrání před odmítnutím, ale také nás okrádá o hloubku. Někdy stačí risknout víc než jen mraky na obloze.

8.9.2025 v 7:02 | Karma: 5,74 | Přečteno: 68x | Diskuse | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když se řekne „buď sám sebou“, ale jen do té míry, aby se to líbilo ostatním

Autenticita se dnes nosí – ale jak být „sám sebou“, aniž byste při obědě urazili babičku nebo na poradě zbořili atmosféru? Pravost totiž vždycky potřebuje filtr.

7.9.2025 v 7:03 | Karma: 9,79 | Přečteno: 141x | Diskuse | Ostatní

Ondřej Vejsada

Máme rádi upřímnost, ale jen když se nás netýká

Upřímnost obdivujeme – dokud není namířená proti nám. Pravdu chceme slyšet, ale jen tu lichotivou. Možná je to koření vztahů: v malém dávkování chutná, ve velkém pálí.

3.9.2025 v 7:00 | Karma: 7,23 | Přečteno: 93x | Diskuse | Ostatní

Ondřej Vejsada

Proč nám lichotky znějí podezřele, ale kritiku polykáme i s kostí?

Chválu zpochybňujeme, kritiku hltáme bez odporu. Evoluce i výchova nás naučily dávat přednost varování před pochvalou – a proto si často připadáme „nedost dobří“.

2.9.2025 v 7:00 | Karma: 6,03 | Přečteno: 86x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

7. září 2025  9:53,  aktualizováno  13:24

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

3. září 2025  19:57,  aktualizováno  4.9 10:50

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

4. září 2025

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

7. září 2025  21:35

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....

Polský vzdušný prostor narušily ruské drony, Varšava nařídila jejich sestřelení

10. září 2025  4:06,  aktualizováno  8:32

Při ruských útocích na Ukrajinu opakovaně narušily polský vzdušný prostor drony. Ve středu před...

Redl neoficiálně finančně podporoval Starosty, stojí v obžalobě Dozimetru

10. září 2025  8:15

Skupina kolem podnikatele Michala Redla, který je obžalován v kauze přezdívané Dozimetr, skrytě...

RECENZE: Chladně gotická antidepresiva. Suede jsou stále ve znamenité formě

10. září 2025  8:03

Ctitelé britského kytarového popu mají letos mnoho důvodů k radosti. Vedle mediálně značně...

Tragická nehoda na Trutnovsku. Při srážce aut zemřeli čtyři lidé

9. září 2025  21:35,  aktualizováno  10.9 7:41

V úterý podvečer došlo na silnici I/37 u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku k tragické dopravní...

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 280
  • Celková karma 10,74
  • Průměrná čtenost 176x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.