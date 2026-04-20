Když „nevyčítej mi to“ není pravda. A někdy je.

„Nevyčítej mi to“ může být obrana i únik. Někdy opravdu útočíme, jindy se jen snažíme pochopit. Rozdíl je nenápadný – ale rozhoduje o tom, jestli rozhovor něco změní.

Existuje jedna věta, která dokáže spolehlivě ukončit téměř jakýkoli nepříjemný rozhovor. „Nevyčítej mi to.“ Je krátká, účinná a v mnoha případech vlastně nevyvratitelná. Protože jakmile ji někdo použije, debata se přesune. Už se neřeší, co se stalo. Řeší se, jak o tom mluvíme. A to je úplně jiná hra. Jenže právě tady začíná zajímavý problém. Co když to vůbec nebyla výčitka?
Minulost jako zbraň vs. minulost jako mapa
Výčitky mají špatnou pověst – a právem. Většinou totiž nejsou snahou něco pochopit, ale způsobem, jak něco připomenout. Spíš než dialog připomínají účetnictví. „Už minule jsi…“ „Ty to děláš pořád…“ Nejde o řešení. Jde o to ukázat, kdo dluží. Minulost se v tu chvíli nepoužívá jako zdroj pochopení, ale jako nástroj moci. A to druhá strana vycítí okamžitě. Proto se brání. Jenže pak existuje druhá varianta. Mnohem méně nápadná.
Minulost jako mapa.
Ne proto, abychom někomu něco omlátili o hlavu, ale abychom pochopili, co se vlastně děje. Protože některé věci dávají smysl až ve chvíli, kdy se podíváme zpátky. „Když se to stalo minule i teď, začínám mít pocit, že se to opakuje.“ To není útok. To je pokus o orientaci. A přesto to často skončí úplně stejně. „Nevyčítej mi to.“
Proč to druhý slyší jako výčitku
Tady je nepříjemná pravda: lidé často neslyší to, co říkáme. Slyší to, jak se u toho cítí. A když se cítí nepříjemně, mozek hledá rychlé vysvětlení. Nejjednodušší je: „Tohle je útok.“ A je vlastně jedno, jestli jsi mluvil klidně, věcně, nebo skoro terapeuticky. Pokud se druhý cítí zahnaný do kouta, uslyší výčitku. Ne proto, že bys ji nutně vyslovil. Ale proto, že jsi se dotkl něčeho, co bolí.
Obrana, nebo únik?
„Nevyčítej mi to“ může být upřímná obrana. Ten člověk se cítí zahanbený, pod tlakem, možná trochu menší, než by chtěl být. A neumí s tím zacházet jinak než tím, že to zastaví. V překladu by to často znělo spíš takhle: „Je mi to nepříjemné a nevím, co s tím.“ Jenže někdy je to i něco jiného.
Velmi elegantní únik.
Místo toho, aby se řešil obsah, začne se řešit forma. Najednou už není důležité, co říkáš, ale jak to říkáš. A tím se celé téma bezpečně rozplyne. Obsah zmizí. Napětí opadne. A nic se nevyřeší. Nepříjemná část: někdy je to opravdu výčitka.
A teď trochu nepohodlí i na druhou stranu.
Občas si totiž jen myslíme, že „argumentujeme minulostí“, ale ve skutečnosti jen kultivovaně vyčítáme. Rozdíl je nenápadný. Navenek říkáš: „Chci tomu porozumět.“ Uvnitř ale běží: „Vidíš? Zase jsi to udělal.“ A ten druhý to pozná. Možná ne vědomě, ale pozná. Protože mezi snahou pochopit a potřebou mít pravdu je malý, ale zásadní rozdíl. A ten je slyšet i mezi řádky.
Jak poznat, kde zrovna jsi
Existuje jednoduchý test. Když o tom mluvíš, chceš spíš: něco pochopit a posunout dál nebo něco dokázat a uzavřít? Když se k tomu vracíš, děláš to proto, že: se to opakuje a potřebuje to řešení nebo protože to v sobě pořád držíš? A když druhý reaguje, dáváš mu prostor: aby to vysvětlil nebo aby uznal, že máš pravdu? Odpovědi na tyhle otázky bývají přesnější než jakákoli definice výčitky.
Věta, která to často rozhodne
Možná nakonec nejde ani tak o to, co říkáš. Ale jestli bys dokázal sám sobě poctivě říct: „Neříkám to proto, abych ti to omlátil o hlavu. Říkám to proto, abychom tomu rozuměli.“ Pokud ano, většina rozhovorů má šanci přežít. Pokud ne, druhý to pravděpodobně stejně ucítí. A řekne Ti to po svém. „Nevyčítej mi to.“ A možná bude mít pravdu. Jen ne takovou, jakou si myslí.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 20.4.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 15x

Ondřej Vejsada

Muž, který všechno chápe – a přesto se v tom nedá žít

Muž může všechno chápat – a přesto v tom nemůže žít. Když se porozumění stane náhradou za postoj, hranice mizí. Nestačí rozumět. Někdy je potřeba říct: „Rozumím...a stejně ne."

19.4.2026 v 7:00 | Karma: 5,13 | Přečteno: 78x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Skáčeš po jedné noze? Tak to radši přestaň…aneb jak nenápadně přicházíme o sebe

Stačí pár poznámek okolí – a začneme měnit věci, které nás bavily. Ne proto, že by přestaly dávat smysl, ale protože je musíme obhajovat. A právě tam často začínáme ztrácet sami sebe.

17.4.2026 v 7:00 | Karma: 9,90 | Přečteno: 155x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Když si v hlavě rovnáme svět do čar

Občas si nenápadně „srovnáme svět do čar" – zarovnáme detaily, aby na chvíli zapadly. Nejde o zvláštnost, ale o tichý způsob, jak si vytváříme pocit řádu v realitě, která ho sama od sebe nemá.

16.4.2026 v 7:00 | Karma: 7,91 | Přečteno: 69x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Tichá ztráta respektu: vztah funguje…jen už vás nikdo nebere vážně

Vztah může fungovat bez hádek – a přesto v něm chybí něco zásadního. Respekt se neztrácí nahlas, ale tiše. V momentech, kdy přestanete být bráni vážně.

15.4.2026 v 7:00 | Karma: 7,83 | Přečteno: 113x | Ostatní

Ondřej Vejsada

„Chci tě vidět." Dobře…a co budeme dělat?

„Chci tě vidět" zní jednoduše, ale každý si pod tím představí něco jiného. Zatímco žena vnímá hodnotu ve společném bytí, muž často hledá smysl v tom, co se bude dít.

14.4.2026 v 7:00 | Karma: 8,60 | Přečteno: 160x | Ostatní
Ondřej Vejsada

  • Počet článků 447
  • Celková karma 9,16
  • Průměrná čtenost 166x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

