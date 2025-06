Když nám to v hlavě nemyslí. A proč je to v pořádku.

Někdy jsme jasní jako lotos nad hladinou, jindy jen těžká mlha v hlavě. A to je v pořádku. Vědomí není chyba v systému, ale vlnění, které nemusíme řídit.

Někdy ráno vstanu a mám pocit, že jsem to já. Jasný, klidný, napojený. Jako bych se právě vynořil z meditačního ticha kosmu. Jenže jindy otevřu oči, civím na zeď, a připadám si jako kocovina z myšlenek, co ještě ani nezačaly. Mozek v mlze, svět zpomalený, a já sám sobě na obtíž.

Dlouho jsem si myslel, že je to chyba. Nefunkčnost. Závada v softwaru. Pak jsem zjistil: ono je to úplně normální.

Vědomí není tramvaj, ale surfařský prkno

Znáte ten vnitřní tlak? Že bychom měli být pořád přítomní, soustředění, motivovaní a ideálně ještě mírně spirituálně rozšíření? Jenže realita je jiná. Lidské vědomí totiž není tramvaj, co jezdí podle jízdního řádu. Je to spíš surfařské prkno – chvíli se vezete na vlně a chvíli vás to semele pod hladinu.

A právě ti z nás, kteří mají sklony k introspekci (čti: moc přemýšlí), tohle kolísání vědomí vnímají ostřeji. Jednou jsme jako rozkvetlý lotos nad vodní hladinou, podruhé jako přilepená žvýkačka na podrážce reality. A tak se trápíme. Proč dnes nejsem ve formě? Kam se podělo moje včerejší „já“?

Odpověď je prostá: je na dovolené.

Biochemická telenovela

Než si začneme domýšlet existenciální krizi, připomeňme si: lidský mozek je jemně naladěný organismus, co neustále reaguje na rytmy, hormony a vnitřní proudy.

Každých 90 minut kolísá naše bdělost. Říká se tomu ultradiánní rytmus – taková vnitřní houpačka mezi „jsem tady“ a „nechte mě být“. Do toho vstupují hormony: kortizol (ranní startér), serotonin (pohoda jazz), dopamin (aha! nápad!) a pár dalších neurochemických DJů, kteří nám každý den remixují náladu.

A k tomu všemu ještě mozkové vlny: alfa pro klid a přehled, beta pro logiku a výkon, theta pro snění a filozofování. Někdy jsme v alfě a díváme se na svět jako zenový mnich. Jindy nás přepne do bety a fungujeme jak účetní na kofeinu. A někdy… no, někdy nic. Ticho. Mlha. Tíha. Restart.

Takže jsem rozbitej?

Ne. Jen jsi člověk.

Problém je, že si často myslíme, že bychom měli být výš – výkonnější, jasnější, vděčnější, přítomnější. Ale právě ten tlak, že musíme být „v rozšířeném stavu“, způsobuje, že v tom běžném stavu jsme nespokojení. Jenže ono není pokaždé potřeba létat jako duchovní dron nad krajinou vědomí. Někdy stačí jen být.

A víte co? Někdy ta mlha taky něco zakrývá. Ne proto, že jsme líní nebo mimo. Ale protože mozek se chrání – před přetížením, před potlačenými emocemi, před nadměrnou stimulací. Dává nám volno, a my mu místo poděkování ještě vynadáme.

Co s tím?

Chcete jednoduchou odpověď? Nic.

Tedy přesněji – nedělejte z toho drama. Vědomí se kolíbá, vlní, mění. A čím méně proti tomu bojujete, tím dřív se samo zase otevře.

Ale kdyby vás to fakt prudilo, tady je pár šetrných „přeladění“:

Dech a tělo: 5 minut pomalého dýchání do břicha. Nebo protažení. Nebo svižná chůze kolem baráku. Mozek se rozhýbe, aniž byste ho museli přemlouvat.

Hudba s rytmem: Něco s beatem, bubnem nebo ambientní zvukovou vlnou. Funguje líp než „pozitivní afirmace“, co vás nutí lhát si do kapsy.

Zvědomit a přijmout: Místo „jsem mimo“ si zkuste říct „aha, jsem dnes jinde“. A dál to neřešit. To už je přijetí.

Nečekat od sebe vrcholový výkon: Možná dneska nevyřešíte smysl života. Možná vám bude stačit dát si čaj a nechat svět chvíli být. I to je v pořádku.

Zamlžené vědomí není selhání

Je to jen jiný druh přítomnosti. Ten tichý, stažený, nenápadný. A často v sobě nese právě to, co jsme ve včerejším „výkonovém“ dni nestihli slyšet.

Všichni chceme být jasní a zářiví. Ale občas je potřeba být i zakaboněný. V mlze se totiž rodí hluboké vhledy. Jen musíme chvíli vydržet, než se rozptýlí.

A do té doby? Klid. Dýchejte. Buďte. A když to nejde – tak aspoň nezmatkujte.