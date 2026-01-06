Když jsme unavení z očekávání: proč je dnešní generace vyčerpaná
Kdysi stačilo být slušný, nekrást sousedovi obilí a chodit včas do práce. Dnes? Dnes musíte být produktivní, emocionálně vyspělí, finančně gramotní, vyrovnaní, sexy, asertivní, komunikativní, ale ne moc, aktivní, ale ne otravní, duchovně probuzení, ale ne ezotericky trapní, zdravě sebevědomí, ale pokorní, štíhlí, ale přirození, spontánní, ale spolehliví…
A když to všechno zvládnete? No tak pak možná máte nárok necítit se jako troska. Na chvilku. Třeba do středy.
Moderní člověk není vyhořelý prací. Je vyhořelý tím, že se snaží naplnit očekávání, která nikdy nestanovil. Žijeme podle příručky, kterou jsme si neobjednali.
Když se podívám na život dnešní generace (a tím myslím úplně všechny – od dvacátníků po padesátníky), vidím jeden velký paradox: Každý má svůj život. Ale nikdo nežije podle sebe.
Je to zvláštní – všichni tvrdíme, že jsme „svobodní“. Máme nekonečný výběr cest, možností, úhlů pohledu… A zároveň jsme snad nejvíc svázaná generace v historii. Ne diktaturou. Očekáváním.
A je jedno, kdo ho stanovuje: společnost, rodina, „normy“, motivační citáty na Instagramu, nebo ten neúprosný hlas v hlavě, který říká: „Měl bys být lepší.“
Každý žije podle pravidel, která si sám nikdy neodsouhlasil. Nevybral. Nevytvořil. Prostě se mu nahrála do systému — jako nežádoucí aktualizace Windows.
Dnešní člověk musí být všechno, anebo nic
Ukažte mi jinou generaci, která měla tolik rolí najednou. A která by měla pocit, že selhává v každé z nich.
Chcete příklad?
Musíš být produktivní. Ale nezapomeň na psychickou hygienu. Ať z tebe není robot.
Musíš být emocionálně zralý. Ale hlavně buď v pohodě. Vždy. Nejsi? Tak to je tvoje chyba. Ještě jsi se nenaučil správně meditovat.
Musíš mít rovnováhu mezi prací a životem. Ale nesmíš být líný. A hlavně vydělávej dost. Ať si můžeš zajistit budoucnost.
Měj dobré vztahy. A když to nefunguje, tak je to tím, že nemáš vyřešené vnitřní dítě.
Buď atraktivní. Ale přirozeně! Hlavně žádný tlak! Jen to prosím zvládej jako všichni ostatní!
A teď se divíme, že polovina populace má úzkosti a druhá polovina kombinuje kafe s hořčíkem jako legální doping.
Vyčerpání, které nevzniká prací, ale neustálým dokazováním
Existuje jeden typ únavy, který spánek nevyléčí. Je to únava z permanentního porovnávání: Jak to, že oni to zvládají a já ne? Kdy budu konečně „dost dobrý“? Proč mám pocit, že pořád někomu něco dlužím? Kdy si budu moct odpočinout?
Odpověď? Až přestaneš žít podle pravidel, která nejsou tvoje.
Jenže to je problém: většina lidí ani neví, jaká jejich pravidla vůbec jsou. Nikdy nedostali šanci je vytvořit. Byli příliš zaneprázdnění tím, aby splnili očekávání ostatních.
Společnost tlačí — a nikdo neví proč
Tlačíme na děti, aby byly výjimečné.
Tlačíme na partnery, aby byli dokonalí.
Tlačíme na sebe, aby nás bylo vidět.
Tlačíme na svůj život, aby dával smysl.
A když se to všechno sesype, říkáme: „To je ta moderní doba.“ Ne, to nejsou mobily, doba, ani technologie. To jsou transparentní, tichá a nekonečná očekávání, která nikdo nezpochybňuje. Protože jejich porušení v nás vyvolává starý, archetypální strach: „Nebudu dost dobrý. Nebudou mě mít rádi.“
Proboha — vždyť i relax se změnil v očekávání: „Musíš odpočívat kvalitně.“
Co to vůbec znamená? Udělat si z večerního ležení u televize certifikovanou wellness aktivitu?
Možná je čas udělat věc, která dnes působí neslušně: přestat se snažit být dokonalí
A ne, to není výzva k lenosti. To je výzva k návratu k sobě.
K zamyšlení: Co z toho, co každý den dělám, je skutečně moje? Kolik z těch „musím“ je opravdu pravda? A kolik z nich jsem převzal jen proto, abych nezklamal svět, který to ani nezajímá?
Vyčerpání dnešní generace nevzniká z hektického života. Vzniká z života bez vlastní definice. Únava přichází tam, kde člověk pořád běží — ale nikdy ne svým směrem.
Závěr? Jednoduchý. A nepříjemně pravdivý.
Děláme všechno správně. Ale ne správně pro sebe. A to je ten problém.
Dokud jedeme podle scénáře, který napsal někdo jiný, budeme se cítit unavení, ztracení a nedostateční — bez ohledu na to, kolik bodů odškrtáme, kolik dovedností zvládneme nebo kolik „musím“ splníme.
Možná je čas změnit jediné očekávání: Žít podle toho, co chceme my. Ne podle toho, co se od nás čeká.
A pak se může stát něco zvláštního: Únava zmizí. Ne proto, že budeme dělat méně. Ale proto, že konečně začneme žít vlastní život.
Ondřej Vejsada
