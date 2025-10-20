Když jsme šťastní, bojíme se to říct nahlas
O lidské pověrčivosti štěstí – proč si raději necháváme dobré chvíle pro sebe, jako by jejich vyslovením mohly zmizet.
Říká se, že štěstí přeje připraveným. Jenže i když se ho konečně dočkáme, většina z nás se začne chovat, jako by na něj neměla právo. Místo radosti přichází opatrnost: „Radši to neříkej, ať to nezakřikneš.“ Jakoby radost byla divoké zvíře, které se vyleká, když se o něm mluví příliš nahlas. A možná právě proto bývá štěstí tak tiché.
Zakřiknutá radost
Něco v nás věří, že štěstí je křehké. Že jakmile se o něj podělíme, přestane existovat. Tak raději odpovídáme: „Ale jo, jde to,“ i když bychom nejraději vykřikli: „Mám se skvěle!“ Je to zvláštní – nahlas si stěžovat není trapné, ale přiznat, že jsme spokojení, to už zavání pýchou. Jako by radost byla společensky nepatřičná, skoro neslušná.
To tiché tabu má své kořeny hluboko – nejen v pověrčivosti, ale i v lidské psychologii. Náš mozek má tendenci více vnímat hrozby než pohodu. Negativní emoce jsou evolučně „hlasitější“ – varovaly před nebezpečím. Když je dobře, mozek mlčí. A když je příliš dobře, začne být podezřívavý: „Tohle nemůže vydržet.“
Raději se připravit na zklamání
Mnozí z nás se vlastně štěstí bojí. Ne proto, že by bylo nepříjemné, ale protože vyvolává nejistotu. Co když o něj přijdu? Co když to nevydrží? Co když se mýlím? A tak si raději postavíme mentální zábradlí: „Nepřeháněj, Ondřeji, ať tě život nesmete, až to skončí.“
Zajímavé je, že podobnou reakci mají i lidé, kteří se dlouho trápili. Když se konečně něco zlepší, nejsou schopni tomu uvěřit. Psychologicky to dává smysl – mozek si zkrátka zvykl na bolest a považuje ji za normu. A normu je těžké měnit, i když je nepříjemná.
Sdílené neštěstí spojuje, štěstí rozděluje
Když někomu řeknete, že se máte mizerně, většinou dostanete porozumění. Když řeknete, že jste šťastní, často dostanete ticho – nebo závistivý úsměv. Možná i proto se raději dělíme o trápení než o radost. Neštěstí spojuje – štěstí vyčleňuje. A tak vzniká společenský paradox: lidé si navzájem přejí, ať jsou šťastní, ale moc se jim nelíbí, když se to skutečně stane. Šťastný člověk připomíná ostatním, že i oni by mohli být – jenže nejsou. A to bolí víc než vlastní neštěstí.
Štěstí se nemusí křičet – ale mělo by se žít
Nejde o to, běhat po ulici s transparentem „Jsem šťastný!“, ale naučit se ten stav aspoň nepopírat. Dovolit si ho. Přiznat si ho – klidně jen pro sebe. Protože štěstí nevyžaduje povolení ani potvrzení. Stačí ho přijmout a nechat ho být, i když je nevyzpytatelné. Koneckonců, ono se stejně jednou promění – jako všechno ostatní. Ale to není důvod ho předem dusit. Možná bychom se měli naučit chovat ke štěstí jako k hostovi, ne jako k vetřelci. Pohostit ho, posadit, nabídnout mu čaj – a nevyhazovat ho ze dveří jen proto, že se bojíme, že si nezaplatí účet.
👉 Protože největší zaklínadlo proti neštěstí není pověra, ale vděčnost. A ta se nezakřikne – ta se žije.
Ondřej Vejsada
Když mlčíme, říkáme nejvíc
Mlčení není prázdno. Je to prostor přeplněný vším, co jsme si netroufli říct. Dokáže léčit i ničit – a někdy zazní hlasitěji než jakékoliv slovo.
Ondřej Vejsada
Nikdy nejsme sami – nosíme s sebou všechny, kteří nás kdy zranili
Nikdy nejsme sami. V našich reakcích mluví i ti, kteří nás kdysi zranili. Minulost se nevytrácí – jen tiše čeká, až ji znovu potkáme v někom jiném.
Ondřej Vejsada
Žijeme v budoucím čase
Tváříme se, že žijeme teď, ale většinu času trávíme v budoucnosti. Přemýšlíme, plánujeme, bojíme se – a život mezitím tiše probíhá právě tam, kde ho nejméně hledáme: v přítomném okamžiku.
Ondřej Vejsada
Toužíme po pravdě, ale platíme si iluze
Toužíme po pravdě, ale raději si platíme iluze. Protože pravda nic nestojí – a právě proto se jí bojíme. Iluze nám lichotí, pravda nás svléká. A zrcadlo je nejdražší tehdy, když se do něj opravdu podíváme.
Ondřej Vejsada
Když říkáme „už je mi to jedno“, myslíme „bolí to pořád“
Když říkáme „už je mi to jedno“, obvykle tím myslíme „pořád to bolí“. Jen jsme už unavení z bolesti, a tak ji schováme pod cynismus – aby nikdo neviděl, jak moc nám na tom záleželo.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Nehoda autobusu na Jindřichohradecku. Čtyři lidé se zranili, silnice je zavřená
V pondělí krátce po půl desáté jel linkový autobus z Jindřichova Hradce na Jindřiš a havaroval....
AfD chce udělit Trumpovi čestné občanství v rodné hroudě jeho předků
Strana Alternativa pro Německo (AfD) chce americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi udělit čestné...
Počet osmdesátníků skokově naroste, i kvůli odsunu Němců, tvrdí demograf
Vysíláme „Tohle není krize, která přijde a odezní. Je to výzva, na kterou musíme připravit obce a sociální...
Nejvyšší soud odmítl dovolání pedofilního seniora. Zabavené disky zpátky nezíská
Nejvyšší soud odmítl dovolání seniora Jana Synka, jenž si odpykává 4,5 roku ve vězení za distribuci...
Pronájem 2+kk, novostavba Dobříšský Remízek, parkovací stání, sklep
Hostomická, Dobříš, okres Příbram
18 000 Kč/měsíc
- Počet článků 311
- Celková karma 9,93
- Průměrná čtenost 170x