Kdy se z úplně normální věci stane trapas? Nikdo nám to nikdy neřekl.
Dospělí mají jednu zvláštní vlastnost. Neustále dětem něco vysvětlují. „Tohle se nedělá.“ „Tohle se sluší.“ „Tohle je neslušné.“ „Takhle se nechovej.“ Člověk by skoro nabyl dojmu, že existuje nějaká příručka normálního chování. Jenže pak vyrostete. A zjistíte, že spousta pravidel je... řekněme... poněkud zvláštních.
Jako malé dítě se můžete smát úplně nahlas. Dokonce je to roztomilé. Když se stejně hlasitě směje dospělý člověk v čekárně u zubaře, lidé začnou být lehce nervózní. Nikdo ale nikdy neoznámí: „Tak... a ode dneška se smějte tišeji.“ Prostě se to nějak očekává.
Jako dítě se můžete ptát úplně na všechno. „Proč je ten pán plešatý?“ „Proč ta paní tak křičí?“ „Proč ten strejda tak smrdí?“ Dospělí se červenají a šeptají: „Pššt! To se neříká!“ Dobře. Ale kdy přesně se přestalo smět ptát? Ve dvanácti? V patnácti? Nebo existuje nějaká tajná promoce do světa nevyřčených otázek, na kterou mě omylem nepozvali?
Podobně je to s pláčem.
Malé dítě pláče. Všichni běží zjistit, co se stalo. Dospělý muž pláče. Všichni dělají, že si ničeho nevšimli. To je zvláštní vývoj.
A vůbec nerozumím tomu, co se stalo s nahotou. Jako miminko jsem mohl pobíhat nahý po bytě. Rodina se smála. Fotila mě. Rozesílala fotografie příbuzným. Dnes mám pocit, že stejný experiment by měl výrazně menší společenský úspěch. Někde se to muselo zlomit. Jen mi nikdo neřekl kde.
Úplně stejné je to s usínáním.
Dítě usne na gauči. Někdo ho přikryje dekou. Přenese do postele. Řekne: „Chudáček, úplně odpadl.“ Usne dospělý na rodinné oslavě. Začne se řešit, jestli nemá zdravotní problémy. Případně problémy s alkoholem. To je docela prudká změna.
A co objetí?
Když jsou malé děti, objímají se úplně samozřejmě. Pak člověk vyroste. Najednou začne přemýšlet, jestli už to není moc dlouhé. Jestli to nebude divné. Kam dát ruce. A jestli už se náhodou nepoužívá jen jedno rameno. Nikdo nás to neučil. Přesto všichni nějak víme. Nebo si to alespoň myslíme.
Nejvíc mě ale fascinuje něco jiného.
Jak jsme se postupně naučili tvářit, že všechno víme. Dítě bez problémů řekne: „Nevím.“ Dospělý raději začne pět minut vysvětlovat něco, čemu sám pořádně nerozumí. Jako by přiznat nejistotu bylo horší než říkat nesmysly. To jsme se naučili kdy?
Čím jsem starší, tím víc mám pocit, že dospělost není o tom, že člověk zná odpovědi. Spíš se naučí spoustu nepsaných pravidel. Kdy se smát. Kdy mlčet. Na co se neptat. Co si nechat pro sebe. A hlavně předstírat, že všechna ta pravidla jsou naprosto logická. Přitom kdyby je někdo vysvětloval dítěti, asi by to znělo dost podivně. „Poslouchej. Do šesti let můžeš říkat úplně všechno. Pak už jen některé věci. A po čtyřicítce si stejně začneš říkat, že ty děti vlastně mají pravdu.“
Možná právě proto mám děti rád. Ne proto, že by byly moudřejší. Ale protože ještě nevědí, co všechno je údajně trapné. A občas nám tím připomenou, že některá pravidla nejsou zákony přírody. Jen staré společenské dohody. Na které jsme si zvykli natolik, že už nás ani nenapadne zeptat se: Kdo je vlastně vymyslel?
Ondřej Vejsada
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