Kdo zachraňuje naši soběstačnost? Soused s taškou cuket
Zazvoní soused. V ruce drží igelitku a tváří se trochu provinile. „Máme toho nějak moc. Nechcete cukety?“ Člověk samozřejmě nechce. Tedy nechce cukety. Ale nechce také souseda zklamat, a tak tašku převezme s výrazem, jako by právě dostal vzácný dar. Což vlastně dostal. Jen zatím netuší, co s ním bude dělat.
Cukety jsou totiž zvláštní plodina. Koupíte si jednu sazenici a za několik týdnů máte pocit, že jste omylem založili zemědělské družstvo. Každé ráno se jdete podívat na zahradu a tam leží další exemplář. Včera tam nebyl. Nikdo ho neviděl růst. Prostě se objevil. A zatímco vy přemýšlíte, komu ho věnovat, někde pod listem už dorůstají další tři.
Právě v takových chvílích se ukazuje, že samozásobitelství je trochu zvláštní disciplína. Člověk si pořídí zahrádku, aby byl nezávislý na obchodech, a nakonec začne obcházet sousedy s přebytky. Moderní distribuční síť, jen bez skladů, faktur a zákaznické linky.
A není to jen o cuketách.
Někdo má rajčata, jiný jablka, další slepice. V létě se rozdávají okurky, na podzim švestky a občas se objeví sklenice domácí marmelády, kterou už její výrobce nemá kam dávat. Rodina, přátelé a sousedé si tak mezi sebou předávají část úrody. Někdy výměnou, jindy jen tak.
Vlastně je to docela sympatický systém. Nikdo nemusí vyplňovat žádost, nikdo nezkoumá bonitu příjemce a nikdo se neptá, zda máte na cukety nárok. Stačí otevřít dveře.
Zajímavé je, že podobné dary mají ještě jednu vlastnost. Většinou za nimi není žádná velká myšlenka. Soused prostě vypěstoval víc, než spotřebuje. Vzpomněl si na vás a přinesl vám něco ze své zahrady. Možná ví, že máte rádi rajčata. Možná jen potřebuje uvolnit místo v lednici. Motivace může být různá, výsledek je stejný.
Dostáváte něco, co byste si mohli koupit v obchodě. Jenže tentokrát to má trochu jinou hodnotu. Někdo na vás při práci na zahradě pomyslel. A to je docela příjemná věc, i když se vám právě snaží předat pětikilovou cuketu.
Myslím, že na tom můžeme pozorovat jednu zajímavou vlastnost lidského soužití. Rádi mluvíme o soběstačnosti, nezávislosti a schopnosti postarat se sami o sebe. Jenže v běžném životě se naše schopnosti docela dobře doplňují. Jeden umí vypěstovat zeleninu, druhý opravit kapající kohoutek, třetí upeče koláč a čtvrtý má doma vrtačku, kterou si od něj všichni půjčují už deset let.
Nikdo z nich není úplně soběstačný.
Dohromady ale fungují docela slušně. A možná právě proto je dobré občas přijmout něco, co jsme si sami nevypěstovali, nevyrobili ani nezařídili. Ne každá výměna musí mít přesně spočítanou protihodnotu. Někdy se prostě hodí mít kolem sebe lidi, kteří vědí, kde bydlíte.
Takže až příště zazvoní soused s taškou cuket, neberte to jako problém, který vám někdo přinesl až domů. Je možné, že vám právě doručil malou ukázku toho, jak funguje svět, když se lidé ještě dokážou o něco podělit. A cukety? Ty nějak vyřešíte. Případně je můžete poslat dál. Jen si dejte pozor, komu. Třeba už má plnou lednici.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.