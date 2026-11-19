Kdo skutečně vládne v kanceláři? Šéf to často není
Představte si běžnou pracovní poradu. Vedoucí sedí v čele stolu, má před sebou notebook, program jednání a pravděpodobně také pocit, že má všechno pod kontrolou. Probírá se nový projekt, někdo navrhne změnu, ostatní přikyvují. A pak se stane zvláštní věc. Vedoucí se na okamžik odmlčí a podívá se na kolegu sedícího někde uprostřed místnosti. Ten nepatrně pokrčí rameny. A najednou je jasné, že návrh asi neprojde.
Nikdo nic neřekl. Nikdo nic nezakázal. Přesto se právě rozhodlo. V každém kolektivu totiž existuje určitá hierarchie. Ta oficiální je napsaná v organizačním řádu, případně visí někde na nástěnce. A potom je tu druhá, mnohem zajímavější. Neviditelná. Bez funkcí, titulů a jmenovacích dekretů. Přesto často mnohem účinnější. A právě v ní se nacházejí lidé, kteří mají větší vliv, než by podle svého pracovního zařazení měli mít.
Šéf rozhoduje. Ale kdo mu říká, co je rozumné?
Vezměme si třeba zkušeného zaměstnance, který ve firmě pracuje patnáct let. Nemá žádnou vedoucí funkci, nikomu nepodepisuje dovolenou a jeho pracovní náplň se nijak zvlášť neliší od ostatních. Přesto se ho noví kolegové chodí ptát, jak se věci skutečně dělají. Když se něco pokazí, všichni čekají, co řekne. A když přijde nový vedoucí s nějakou převratnou změnou, velmi rychle zjistí, že by bylo dobré nejprve promluvit právě s ním.
Proč? Protože tento člověk disponuje něčím, co se do pracovní smlouvy napsat nedá. Zná historii kolektivu, ví, kdo s kým vychází, co už se v minulosti zkoušelo a proč některé skvělé nápady skončily ještě dříve, než stačily dostat číslo jednací. Je živou pamětí organizace. A někdy také jejím neoficiálním parlamentem.
Jenže neformální autorita nemusí být vždycky založená na zkušenostech nebo schopnostech. Někdy ji vytváří popularita, jindy osobní vazby, jindy schopnost ovlivňovat náladu ostatních. A občas stačí, že dotyčný dokáže velmi přesvědčivě dát najevo, že něco považuje za hloupost. To poslední je mimochodem překvapivě účinná kvalifikace.
Jeden pohled a deset změněných názorů
Psychologicky je na tom zajímavé především to, jak snadno se necháme ovlivnit reakcí ostatních. Představte si, že na poradě zazní nový návrh. Několika lidem se líbí, ale nikdo si není úplně jistý, jak bude přijat. Potom se ozve člověk, kterého ostatní respektují. Nebo se naopak zatváří způsobem, který lze přeložit jako: „To snad nemyslíte vážně.“
A najednou začnou ostatní své původní názory přehodnocovat. Někdo přidá opatrnou poznámku. Jiný si vzpomene na nějaké riziko. Další začne vysvětlovat, že to vlastně také nevidí tak jednoduše. Ještě před minutou to byl zajímavý nápad. Teď je z něj potenciální katastrofa.
Tomuto mechanismu se v sociální psychologii říká konformita. Člověk přizpůsobuje své postoje nebo chování skupině, protože nechce vyčnívat, riskovat odmítnutí nebo se dostat do nepříjemné pozice. Jenže v běžném kolektivu to nemusí být ani vědomé rozhodnutí. Často prostě sledujeme člověka, jehož úsudku přikládáme větší váhu, a podle jeho reakce si upravujeme vlastní pohled. Vzniká tak docela zvláštní situace: lidé si myslí, že se společně rozhodují, ale ve skutečnosti někdy pouze čekají, kdo jim ukáže, jaký názor je bezpečné zastávat.
Neformální moc může být větší než ta oficiální
Zajímavé je, že člověk s největším vlivem nemusí být vůbec sympatický. Nemusí být ani zvlášť schopný. Někdy je to dokonce někdo, kdo má ke konstruktivní spolupráci přibližně stejný vztah jako kočka k dobrovolnému koupání. Přesto dokáže ovlivnit chod celého kolektivu. Ví, koho si získat, koho obejít a komu se raději nesvěřovat. Dokáže podpořit nového člověka, ale také ho nenápadně vystrnadit na okraj. Nemusí vydávat příkazy. Stačí, že ostatní vědí, jak bude reagovat. A takový člověk má jednu zajímavou výhodu. Nemusí nést odpovědnost za rozhodnutí, která fakticky ovlivnil.
Když se něco podaří, může říct, že to byl dobrý nápad. Když se to nepodaří, vždycky se najde někdo, kdo za to oficiálně odpovídá. Šéf. Tohle je jeden z paradoxů neformální moci. Člověk může mít značný vliv, aniž by měl odpovídající odpovědnost. A někdo jiný může nést odpovědnost, aniž by měl dostatečný vliv.
Představte si, že jste novým vedoucím oddělení. Máte pravomoci, zkušenosti, vzdělání a jasnou představu, co chcete změnit. Jenže po několika týdnech zjistíte, že se vaše rozhodnutí realizují jen tehdy, když s nimi souhlasí člověk, který vám organizačně podléhá. V tu chvíli máte dvě možnosti. Buď začnete bojovat o svou formální autoritu, nebo pochopíte, že jste vstoupili do systému, který má vlastní pravidla. A ta nevznikla v den vašeho jmenování.
Každý kolektiv má svého barometra
Neformální autorita ovšem nemusí být jen jeden konkrétní člověk. Někde je to zkušený zaměstnanec, jinde oblíbená kolegyně, která dokáže spojovat lidi, a někde třeba člověk, který sice skoro nic nedělá, ale všichni vědí, že bez jeho souhlasu se nic nepohne. Je to trochu jako v rodině. Formálně rozhodují rodiče, ale zkuste si představit rodinnou oslavu, na které se všichni těší na určitého strýce. Když přijde, atmosféra se uvolní. Když odejde, zábava nějak ztratí tempo. A když se mu něco nelíbí, najednou se o tom baví celý stůl.
Žádnou funkci nemá. Přesto má vliv. Ve skupině totiž vždycky existují lidé, jejichž reakce ostatní používají jako orientační bod. Ne nutně proto, že by měli vždycky pravdu. Spíš proto, že jejich postoj pomáhá určit, co se v daném prostředí považuje za přijatelné, rozumné nebo naopak směšné. Takový člověk funguje jako společenský barometr. A někdy dokáže změnit počasí v celé místnosti, aniž by otevřel okno.
A kdo tedy skutečně rozhoduje?
Možná by stálo za to rozlišovat mezi tím, kdo rozhodnutí podepisuje, kdo ho navrhuje a kdo rozhoduje o tom, zda ho ostatní přijmou. To totiž nemusí být jedna a tatáž osoba. Formální vedoucí může mít poslední slovo. Neformální autorita může ovlivnit, jaké slovo vůbec zazní. A zbytek kolektivu může rozhodnout, jestli se podle něj bude skutečně jednat. Vlastně je to docela fascinující. Vytváříme organizační struktury, rozdělujeme funkce, stanovujeme kompetence, píšeme pracovní řády a potom se divíme, že lidské vztahy fungují podle úplně jiných pravidel.
Možná je to proto, že člověk nikdy nežije pouze v systému, do kterého byl zařazen. Současně žije i v systému vztahů, které si lidé mezi sebou vytvořili. A ten druhý bývá někdy mnohem silnější. Takže až budete příště na poradě a všimnete si, že se vedoucí před důležitým rozhodnutím podíval na kolegu, který sedí nenápadně stranou, zkuste si toho člověka trochu víc všímat. Možná právě on je nejdůležitější osobou v místnosti. A možná o tom ani neví. Což je ostatně docela příjemná pracovní pozice. Máte vliv jako ředitel, odpovědnost jako uklízečka a dovolenou vám pořád podepisuje někdo jiný.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
Každý je dobrý řidič. Jen ostatní jsou nebezpeční.
Za volantem jsme všichni pozorní, zkušení a rozumní. Nebezpeční jsou ti druzí. Jenže kdyby někdo natočil naši jízdu, možná bychom si také našli pár dobrých důvodů.
Ondřej Vejsada
Když se z partnerky stane porota. A muž celý život skládá zkoušku
Když muž začne každou partnerčinu připomínku chápat jako známku, vztah se promění ve zkoušku bez konce. Jenže někdy není třeba opravovat výkon, ale znovu zjistit, jak nám spolu vlastně je.
Ondřej Vejsada
Když z obyčejné zprávy uděláme detektivku
Čtyři slova ve zprávě a už běží vyšetřování: proč nepřidal smajlík, proč mlčí, co znamená tečka? Někdy nás víc než druhý člověk zaměstná vlastní fantazie.
Ondřej Vejsada
Veřejný prostor jako zkouška charakteru. Kým jsme, když nás nikdo nezná?
Parkoviště, fronta i silnice ukazují, jak snadno si pro sebe upravíme pravidla. Veřejný prostor nás zbavuje pověsti, ale právě anonymita odhalí, co uděláme, když se nikdo nedívá.
Ondřej Vejsada
Když se z rodičovství stane soutěž o nejlepšího člověka
Na dětském hřišti se dnes soutěží o bio sušenky, Montessori kroužky i správný čas u obrazovky. Jenže dítě nepotřebuje rodiče s medailí, ale takové, kteří vědí, že neřídí jeho celý život.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Konec chlouby za miliardy: Zamíří nejdražší lokomotivy Českých drah do šrotu?
Měly představovat vrchol českého železničního strojírenství a stát se moderní oporou dálkové...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Začal soud mezi DPP a propuštěným revizorem. Byla to msta, říká muž
Dopravní podnik (DPP) loni rušil jednu ze skupin revizorů a vedoucího B. T. propustil jako...
Tunely londýnského metra kontroluje robotický pes. Jak podobné kontroly řeší Praha?
Londýnské metro má netradičního čtyřnohého pomocníka. Robotický pes Spot se vydává do podzemních...
OBRAZEM: Rozbagrovaný Litvínov. Projděte si obří staveniště a porovnejte snímky
Kompletně hotovo bude sice až za hodně dlouho, ale už se to přece jen rýsuje. V centru Litvínova se...
Soutěž s Philips Sonicare: Zuby jako ze žurnálu? Pravidla, která by mělo znát každé dítě
Zdravé zuby nejsou jen o tom, jak často navštívíte zubaře. Vaše dítě by si mělo vytvořit správné návyky ideálně už od malička. V našem článku...
- Počet článků 611
- Celková karma 9,04
- Průměrná čtenost 158x
Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.