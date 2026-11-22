Kdo si zaslouží dávku? A proč bychom se za ni sami styděli?
Osm z deseti Čechů si myslí, že systém sociálních dávek zvýhodňuje ty, kteří si je nezaslouží. Zajímavé je, že kdyby se sami ocitli v nouzi, mnozí by se žádostí váhali. Máme totiž zvláštní schopnost poznat, kdo pomoc zneužívá. Dokonce i tehdy, když ho vůbec neznáme.
Představte si dvě situace. V první sedíte u kávy s kamarádem a řeč přijde na sociální dávky. Kamarád se rozčílí, že stát rozdává peníze lidem, kteří nechtějí pracovat. Že někteří mají všechno zadarmo, zatímco on musí každé ráno vstávat do práce. Že by se měl konečně udělat pořádek a že na podobné existence doplácíme všichni. Přikyvujete. Možná přidáte vlastní zkušenost, kterou jste někde zaslechli. Ostatně, každý zná někoho, kdo zná někoho, kdo údajně pobírá dávky, pracuje načerno a ještě si pořídil novou televizi.
V druhé situaci jste doma sami. Přišla vám výpověď z práce, nájem se zvýšil, úspory se tenčí a další měsíc už začíná vypadat poněkud nepříjemně. Poprvé vás napadne, že byste možná mohli požádat stát o pomoc. A najednou je všechno jinak. Nejdříve si říkáte, že to ještě zvládnete. Pak že jsou na tom určitě hůř jiní. Nakonec začnete přemýšlet, jestli by nebylo trapné žádat o peníze od státu, když jste celý život pracovali a dosud jste se o sebe dokázali postarat.
Všimli jste si toho rozporu? Když pomoc potřebuje někdo jiný, řešíme, jestli si ji zaslouží. Když ji potřebujeme sami, řešíme, jestli si ji vůbec můžeme dovolit přijmout.
Národní komise pro posuzování cizích životů
Česká veřejnost má v otázce sociálních dávek poměrně jasno. Alespoň podle průzkumu analytického ústavu STEM z června letošního roku. 76 procent lidí považuje současný systém za nespravedlivý. Osm z deseti respondentů souhlasí s tvrzením, že systém zvýhodňuje ty, kteří si dávky nezaslouží. Stejný výzkum ale ukazuje i druhou stranu mince: 76 procent lidí považuje systém za příliš složitý a 69 procent připouští, že by je od případné žádosti mohla odradit její zdlouhavost.
To je docela pozoruhodná kombinace. Vadí nám, že někdo dostává pomoc, kterou si podle nás nezaslouží. Současně se obáváme, že když ji budeme potřebovat sami, nedokážeme se k ní vůbec dostat. Jako bychom měli v hlavě dvě oddělená oddělení. Jedno se jmenuje Spravedlnost a druhé Sebezáchova. První přísně kontroluje ostatní, druhé se snaží zajistit, abychom v případě nouze nedopadli příliš špatně. A mezi nimi stojí člověk, který by nejraději dostal pomoc, ale zároveň nechce být zařazen do kategorie těch, kteří ji potřebují.
Přitom bychom si mohli položit docela jednoduchou otázku: Podle čeho vlastně poznáme, že si někdo sociální podporu zaslouží? Podle toho, jak moc pracoval? Kolik má odpracovaných let? Jestli má děti? Jestli se dostal do potíží vlastní vinou? A kdo to všechno rozhodne? Máme snad někde centrální registr lidských zásluh, kam se zapisují odpracované hodiny, dobré skutky, zaplacené daně a životní přešlapy? A pokud ano, doufám, že tam mají pořádného správce. To by byla práce na několik životů.
Když chudoba potřebuje obhájce
Myslím, že v našem vztahu k sociálním dávkám existuje ještě jeden zajímavý psychologický mechanismus. Máme tendenci rozdělovat lidi do dvou kategorií: ti, kteří se do problémů dostali vlastní vinou, a ti, kterým se něco stalo. První skupina si podle nás pomoc příliš nezaslouží. Druhá ano.
Jenže život je poněkud nepořádný a na podobné rozdělování se příliš neohlíží. Někdo přijde o práci, protože firma propouští. Jiný proto, že si dlouhodobě nerozuměl s nadřízeným. Někdo onemocní. Jiný se rozvede a najednou musí sám utáhnout domácnost, kterou dosud živili dva lidé. Další se stará o rodiče, kteří už sami nezvládají běžný život.
A pak je tu člověk, který udělal několik špatných rozhodnutí, přestože měl jiné možnosti. Musíme mu proto odmítnout pomoc? Samozřejmě, že systém má mít pravidla. Veřejné peníze nejsou bezedná studna a kontrola oprávněnosti nároku je naprosto legitimní. Také nelze předstírat, že zneužívání dávek neexistuje. Jenže samotný průzkum veřejného mínění nám neříká, jak často k němu dochází. Říká nám, co si o něm lidé myslí.
A to je podstatný rozdíl. Zajímavé je, jak snadno dokážeme z několika jednotlivých případů vytvořit obraz celé skupiny. Stačí nám příběh člověka, který údajně pobírá podporu a přitom se má lépe než my. Najednou máme pocit, že jsme odhalili podstatu celého systému. Člověk je zkrátka tvor pozoruhodný. Na vlastní život potřebuje spoustu vysvětlení, ale na život cizího mu často stačí jedna věta.
Já bych přece nikdy…
A teď se dostáváme k tomu nejzajímavějšímu. Představte si, že člověk, který celý život pracoval, odváděl daně, splácel hypotéku a nikdy od státu nic nepotřeboval, najednou přijde o příjem. Má nějaké úspory, ale ty nejsou nekonečné. Situace se zhoršuje a on začíná zvažovat žádost o sociální podporu.
Co se mu odehrává v hlavě? Možná si připadá jako někdo, kdo se dostal na druhou stranu pomyslné hranice. Ještě nedávno patřil mezi ty, kteří systém financují. Teď by se měl stát jedním z těch, o kterých se tak snadno mluví. A to může být nepříjemnější, než bychom čekali. Nejen kvůli administrativě, ale i kvůli vlastní představě o sobě. Člověk se totiž celý život nějak vnímá. Jako samostatný, pracovitý, schopný postarat se o sebe a svou rodinu. Najednou musí připustit, že potřebuje pomoc někoho jiného.
Výzkum STEM ukazuje, že 37 procent lidí by od žádosti mohl odradit stud spojený s žádostí o pomoc a 34 procent obava z negativního hodnocení okolím. To už není jen otázka formulářů a úředních hodin. To je otázka lidské důstojnosti. A možná také důvod, proč se někteří lidé dostávají do ještě větších problémů, než by museli. Raději vyčerpají poslední rezervy, půjčí si od příbuzných nebo začnou omezovat výdaje na základní potřeby, než aby požádali o pomoc, kterou by podle pravidel mohli dostat. Zvláštní. Veřejně dokážeme poměrně hlasitě požadovat, aby stát pomáhal potřebným. Jen bychom si přáli, aby se mezi ně nepočítal nikdo z našeho okolí. A už vůbec ne my.
Kdybychom si vyměnili místa
Možná bychom si měli někdy zkusit malý myšlenkový experiment. Představme si, že člověk, kterého dnes kritizujeme za pobírání dávek, žije v naší situaci. Má naše vzdělání, naše zdraví, naše rodinné zázemí, naše pracovní možnosti a naše zkušenosti. A my naopak dostaneme jeho život. Jeho příjmy, jeho závazky, jeho zdravotní stav, jeho možnosti a jeho dosavadní rozhodnutí. Změnili bychom názor? Nebo bychom stále trvali na tom, že každý si za své problémy může především sám?
Neříkám, že osobní odpovědnost neexistuje. Existuje. Někteří lidé skutečně zneužívají systém, jiní se vyhýbají práci a další hledají způsoby, jak získat výhodu na úkor ostatních. Nemusíme jim tleskat. Jenže mezi tím vším existuje obrovské množství lidí, jejichž život se prostě dostal do situace, kterou nedokážou vlastními silami zvládnout. A právě pro ně sociální systém existuje. Mimochodem, všimli jste si, že když se bavíme o vlastních problémech, umíme být velmi konkrétní? Známe všechny okolnosti, příčiny, souvislosti a polehčující okolnosti. Když ale hodnotíme druhé, často nám stačí informace z jednoho novinového titulku. To je docela slušná úspora času. Škoda, že takhle nefunguje třeba účetnictví.
Stát není charita. A dávka není medaile
Od 1. října letošního roku platí nové parametry superdávky. Změny se týkají mimo jiné přesnějšího zohlednění nákladů na bydlení podle jednotlivých okresů a rozšíření ochrany samoživitelů s dětmi až do 15 let. Ať už si o konkrétním nastavení systému myslíme cokoli, jeho smyslem je pomáhat domácnostem, které splňují stanovené podmínky a jejichž příjmy a životní situace jim neumožňují pokrýt základní potřeby.
To je ostatně podstata sociálního systému. Není to soutěž v morální čistotě ani odměna za celoživotní zásluhy. Nikdo nemusí být svatý, aby mohl potřebovat pomoc. A nikdo se nestává méně hodnotným člověkem jen proto, že se jednou ocitne na straně příjemce. Možná bychom si měli uvědomit ještě jednu věc. Dnes můžeme být těmi, kteří do společného systému přispívají. Zítra těmi, kteří z něj potřebují čerpat. A pozítří zase těmi prvními.
Život totiž nemá příliš v oblibě naše pečlivě připravené role. A tak bych měl na závěr jednu otázku. Kdyby se zítra vaše životní situace změnila natolik, že byste museli požádat o sociální dávku, chtěli byste, aby vás společnost nejprve podrobila morálnímu soudu? Aby zkoumala, jestli jste dostatečně pracovali, dostatečně se snažili a jestli jste si svou současnou situaci náhodou nezavinili sami? Nebo byste byli raději, kdyby se nejprve podívala na to, zda pomoc skutečně potřebujete? Protože člověk, který dnes tak přesvědčivě vysvětluje, kdo si pomoc zaslouží a kdo ne, může jednou zjistit, že se právě ocitl na druhé straně stolu. A možná pak poprvé pochopí, že mezi člověkem, který pomoc potřebuje, a člověkem, který ji odsuzuje, někdy nestojí nic jiného než jedna nepovedená životní kapitola.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.