Kdo si může dovolit být dospělý?
Od dospělého člověka očekáváme, že se postaví na vlastní nohy. Jen jsme tak nějak zapomněli, že ty nohy musí mít také kam postavit. A že za samostatnost se dnes platí částky, které dokážou z dospělého člověka udělat závislé dítě rychleji než jakákoli přehnaně starostlivá maminka.
Znáte ten okamžik, kdy se někdo zeptá dospělého člověka, jestli už bydlí ve vlastním? V otázce bývá něco zvláštního. Jako by se neptal na adresu, ale na výsledek psychologického vyšetření. „Je ti třicet a pořád bydlíš u rodičů?“ V překladu to někdy znamená: A kdy už konečně dospěješ? Jenže mezi dospělostí a vlastním bydlením existuje jedna drobnost. Peníze.
Člověk může být pracovitý, zodpovědný, schopný a docela dobře vědět, co od života chce. Přesto nemusí mít na kauci, první nájem, vybavení bytu a všechny ty drobnosti, které se záhadně objeví ve chvíli, kdy se rozhodnete začít samostatně žít. Lednice, pračka, postel. Dospělost má zkrátka poměrně drahé vstupné. Přesto se na bydlení často díváme jako na osobní vysvědčení. Kdo bydlí sám, ten to zvládl. Kdo zůstává u rodičů, ten se ještě neosamostatnil. A někde mezi těmito dvěma kategoriemi nám nenápadně mizí rozdíl mezi tím, co člověk dokáže, a tím, co si může dovolit.
Představme si dva stejně schopné muže. Oba pracují, oba se snaží, oba chtějí stát na vlastních nohách. První dostane od rodičů byt nebo alespoň peníze na začátek. Druhý si musí všechno zaplatit sám. První začne budovat vlastní život. Druhý začne platit nájem. Jeden dostal do začátku majetkový náskok. Druhý dostal do začátku účet.
Za pár let může první vlastnit nemovitost a druhý stále řešit, jestli si může dovolit vyměnit starou pračku. A okolí pak někdy obdivuje jejich rozdílné výsledky, jako by šlo o čistou soutěž charakterů. Samozřejmě, že záleží na schopnostech, rozhodnutích a osobní odpovědnosti. Jenže stejně tak záleží na tom, odkud člověk startuje. Když někomu rodiče pomohou s bydlením, není to žádná ostuda. Je to dar, který může zásadně ovlivnit jeho další život. Trochu podivné je až to, když se z výhody, kterou člověk dostal, stane důkaz jeho vlastní nadřazenosti.
Je to podobné, jako kdyby někdo vyhrál v loterii a následně pořádal semináře o finanční disciplíně. Aby bylo jasno: ne každý, kdo bydlí u rodičů, je obětí drahého bydlení. Někomu to vyhovuje, jiný se do samostatného života příliš nehrne a další si prostě zvolil jinou cestu. Společné bydlení může být rozumné řešení, ale také pohodlná skrýš před odpovědností. Samotná adresa nám o tom mnoho neřekne. Stejně tak vlastní byt není potvrzením psychické zralosti. A hypotéka už vůbec ne. Banka posuzuje především schopnost splácet, nikoli to, zda jste konečně dospěli.
Možná bychom tedy mohli trochu ubrat na rychlých soudech. Ne proto, že bychom měli omlouvat každého, kdo se nechce postavit na vlastní nohy. Ale protože neznáme okolnosti, za kterých se kdo do svého života dostal. Někdo dostal pomoc, někdo dluhy, někdo byt po babičce a někdo jen dobrou radu, že se má víc snažit. Dospělost se přece pozná podle toho, jak člověk zachází se svými možnostmi, povinnostmi a důsledky vlastních rozhodnutí. Ne podle toho, kolik metrů čtverečních dokáže zaplatit. Vlastní byt je důkazem, že si člověk může dovolit vlastní byt. O jeho dospělosti to samo o sobě neříká vůbec nic.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
Když se z dospělých stanou začátečníci: Proč nás věk nechrání
Člověk může mít za sebou desítky let práce, rodičovství i životních zvratů, a přesto před novou aplikací znovu tápat. Možná právě schopnost začínat patří k dospělosti.
Ondřej Vejsada
Proč nám mladí někdy připadají divní, i když jsme byli kdysi úplně stejní
Proč nám mladí připadají divní, když jsme kdysi bývali úplně stejní? Vzpomínky z nás dělají moudré životopisce — a z jejich nerozvážnosti důkaz generačního úpadku.
Ondřej Vejsada
Když se váš chatbot změní: Dá se truchlit po programu?
Když se změní chatbot, může člověku opravdu chybět. Ne proto, že by stroj miloval, ale protože naše emoce nečekají na občanský průkaz toho, ke komu se připoutaly.
Ondřej Vejsada
Vyrostli jsme ve světě, který už neexistuje. Proč se nám v tom novém pořád docela daří?
Generace X vyrostla ve světě, který zmizel, a dospěla v tom, který se pořád mění. Možná nás nezachraňuje dokonalá orientace, ale zkušenost, že se dá začít znovu.
Ondřej Vejsada
Proč se někdy celý kolektiv přizpůsobuje jednomu problémovému člověku
Když se kvůli jednomu člověku začne řídit celá rodina nebo tým, kdo udržuje tenhle systém v chodu? O tom, jak se z ústupků stávají nepsaná pravidla — a proč změna začíná i u těch, kteří všechno „raději zařídí sami“.
|Další články autora
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné
Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...
Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí
Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...
Seniorku v Brně srazilo auto, zemřela. Řidič neměl za volantem co dělat
Osobní auto dnes ráno srazilo na přechodu pro chodce v Seifertově ulici v brněnské části Lesná...
Nad historickými sklepy v Jirkově vznikl nový park
Zanedbaný kus Jirkova nad historickými sklepy se proměnil v nový městský park. Vzniká mezi...
Děti i rodiče chtějí svou porci. Sendvičová generace už mele z posledního
Péče o děti a stárnoucí rodiče současně není jen otázkou dobré vůle. Pro mnoho lidí představuje...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Prodeji byt 2+1/OV/50,5m2 - Kladno - Vašíčkova
Vašíčkova, Kladno
4 940 000 Kč
- Počet článků 600
- Celková karma 9,13
- Průměrná čtenost 157x
Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.