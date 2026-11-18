Každý je dobrý řidič. Jen ostatní jsou nebezpeční.
Za volantem se z nás stávají zvláštní tvorové. Sami sebe považujeme za pozorné, zkušené a rozumné řidiče. Zato ostatní? To je hotová dopravní katastrofa na čtyřech kolech. Nedávno jsem narazil na zajímavý průzkum mezi evropskými řidiči, do kterého byla vůbec poprvé zahrnuta také Česká republika. A musím říct, že mě jeho výsledky docela pobavily. Tedy přesněji řečeno: pobavily mě do chvíle, než jsem si uvědomil, že se v nich pravděpodobně najdu také.
Podle průzkumu se 87 procent českých řidičů bojí agresivity ostatních účastníků provozu. Současně 82 procent tvrdí, že za volantem dávají pozor. Jenže 84 procent přiznává, že během jízdy odvrátí zrak od vozovky na déle než dvě sekundy. To je docela zajímavý obrázek. Většina z nás se považuje za pozorné řidiče, ale nebezpečí vidí především v těch druhých.
A tak mě napadá otázka: Kde se vlastně všichni ti nebezpeční řidiči berou? Když se totiž rozhlédnu kolem sebe, každý jede rozumně, každý má situaci pod kontrolou a každý ví, co dělá. Jenže někde mezi nimi se zřejmě pohybují ti ostatní. Ti, kvůli kterým se bojíme vyjet na silnici.
Když to udělám já, je to něco jiného
Znáte to. Jedete po silnici, před vámi někdo jede pomalu. Konečně se objeví možnost předjet. Vyhodnotíte situaci, zkontrolujete protisměr, přidáte plyn a předjedete. Všechno v pořádku. Jste zkušený řidič, víte, co si můžete dovolit. O několik kilometrů dál vás předjede někdo jiný. Trochu rychleji, než by se vám líbilo. A najednou je to bezohledný blbec, který ohrožuje všechny kolem sebe.
Nebo jedete na dálnici. Chvíli se držíte v levém pruhu, protože předjíždíte několik pomalejších vozidel. Jenže za vámi se objeví někdo, kdo se vám doslova lepí na kufr. Okamžitě máte jasno. Agresor. Neohleduplný idiot. Člověk, který by měl odevzdat řidičský průkaz a chodit pěšky. Ovšem když se vám samotným někdy stane, že se trochu přiblížíte k autu před sebou, protože vás jeho pomalá jízda rozčiluje, máte pro to pochopitelně vysvětlení. On totiž jede nepřiměřeně pomalu. Vy pouze reagujete na vzniklou situaci. A takhle bychom mohli pokračovat.
Nedání přednosti? Ostatní jsou nepozorní. Když ji nedáme my, byla to nepřehledná křižovatka. Zapomenutý blinkr? Ostatní neumějí řídit. Když ho zapomeneme my, přece jsme se jen potřebovali rychle zařadit. Překročení rychlosti? Ostatní hazardují. My jen bezpečně přizpůsobujeme rychlost podmínkám. Je to pozoruhodná schopnost. Dokážeme si téměř každé vlastní pochybení vysvětlit tak, aby příliš nenarušovalo naši představu o sobě samých.
Za volantem máme vždycky pravdu. Alespoň podle sebe.
Psychologie pro to má poměrně známé vysvětlení. Říká se tomu fundamentální atribuční chyba. Zjednodušeně řečeno: Chování druhých máme tendenci vysvětlovat jejich povahou, zatímco vlastní chování vysvětlujeme okolnostmi. Když nás někdo předjede nebezpečným způsobem, je to bezohledný člověk. Když uděláme něco podobného sami, měli jsme k tomu důvod.
Rozdíl je vlastně docela prostý. U sebe známe celý příběh. Víme, proč jsme spěchali, proč jsme se potřebovali zařadit, proč jsme se na okamžik podívali jinam. Známe okolnosti, které našemu jednání předcházely. U ostatních vidíme jen výsledek. Auto, které nám vjelo do cesty. Řidiče, který nás předjel. Vozidlo, které nám nedalo přednost. A protože neznáme jeho důvody, snadno si je domyslíme. Samozřejmě ty nejhorší.
Zajímavé je, že na silnici tento mechanismus funguje téměř dokonale. Nemusíme druhého člověka znát, nemusíme s ním promluvit, nemusíme o něm vědět vůbec nic. Stačí nám tři sekundy jeho jízdy a máme hotový psychologický profil. A většinou také diagnózu.
Malá výjimka, která se jmenuje já
Myslím, že právě tady je něco mnohem zajímavějšího než samotné dopravní přestupky. Člověk má totiž pozoruhodnou schopnost vytvářet si vlastní pravidla pro posuzování sebe sama a ostatních. A nemusí jít jen o řízení. Když někdo přijde pozdě na schůzku, je nespolehlivý. Když přijdeme pozdě my, byla dopravní zácpa. Když někdo zapomene na domluvenou věc, je nezodpovědný. Když zapomeneme my, měli jsme toho poslední dobou moc. Když někdo zvýší hlas, je agresivní. Když zvýšíme hlas my, konečně jsme se ozvali.
Vlastně je to docela pohodlné. Na sebe používáme okolnosti, na ostatní charakter. A nejde přitom nutně o vědomé pokrytectví. Většinou si opravdu myslíme, že máme pravdu. Naše vysvětlení nám připadá logické, protože známe vlastní motivaci. Jenže přesně tu samou možnost vysvětlení upíráme druhým. Možná proto nás tolik rozčilují lidé, kteří se chovají podobně jako my. Nastavují nám totiž zrcadlo, o které jsme vůbec nestáli.
Zpátky na silnici
Nechci tvrdit, že jsou všichni řidiči stejní. Nejsou. Existují lidé, kteří za volantem skutečně riskují, ohrožují ostatní a považují dopravní předpisy za doporučení pro méně zkušené. A existují situace, kdy je rozhořčení naprosto na místě. Jenže možná bychom si občas mohli položit jednu docela nepříjemnou otázku: Kdyby někdo natočil celou moji dnešní jízdu a pustil ji bez komentáře ostatním, byl bych se svým výkonem opravdu spokojený? Nebo bych začal vysvětlovat, že tady to bylo jinak, tamhle jsem měl důvod a v tomhle případě se to vlastně nedalo udělat lépe?
Víte, co je na tom všem nejzajímavější? Že na silnici potkáváme tisíce lidí, kteří jsou přesvědčeni, že právě oni patří k těm rozumným. A přitom se všichni navzájem považujeme za potenciální nebezpečí. Tak mě napadá, že možná největším dopravním rizikem není ani rychlost, ani špatné předjíždění, ani zapomenutý blinkr. Možná je to naše neotřesitelná jistota, že právě my jsme ti, kteří vědí, co dělají. A ti ostatní? Ti by si měli udělat pořádek především sami v sobě. Samozřejmě. Jen co je předjedeme.
Komu by tohle dneska mohlo udělat radost?
Ondřej Vejsada
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.