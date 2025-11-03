Kapitán, loď a vítr, který nefouká nikomu
Dlouhou dobu jsem měl v hlavě zmatek mezi dvěma slovy: záměr a cíl. Na první pohled to zní skoro stejně, ale v praxi je to rozdíl mezi tím, jestli ovládáš kormidlo – nebo jen doufáš, že tě vítr foukne správným směrem.
Kapitán ví, kam pluje
Představte si loď. Má plachty, posádku, kompas, mapu, všechno. Ale bez kapitána, který ví, kam chce doplout, je to jen plovoucí dřevo. Kapitán je ten, kdo má plán, kdo určuje směr. Sleduje obzor, opravuje kurz, hlídá, aby loď nesjela na mělčinu.
To je náš vědomý záměr. Ta část v nás, která říká: „Tímhle směrem chci jít.“ Nemusí znát každý detail, ale má jasno v tom, kam směřuje.
Podpalubí maká. A ani o tom nepřemýšlí.
Podpalubí – to jsou všichni ti plavčíci, námořníci, strojníci. Ti, kteří prostě dělají. Nevymýšlejí filozofii kurzu. Nepřemítají, jestli je ten vítr správný, ani neřeší, co si o nich myslí ostatní lodě. Makají. Každý den, znovu a znovu, dělají, co je třeba. A přesně takhle funguje i náš život. Záměr určuje směr, ale každodenní činnost je ta, která nás skutečně posouvá.
Bez směru je vítr zbytečný
Možná znáte ten citát: „Kdo neví, kam pluje, tomu žádný vítr není příznivý.“ A to je pravda. Protože když nevíte, kam jdete, je úplně jedno, jestli fouká zleva, zprava, nebo ze všech stran najednou. Všechno se pak zdá jako překážka. Ale když víte, kam plujete, i protivítr se dá použít – třeba k obratu, k manévru, k růstu.
Záměr jako kompas, cíl jako přístav
Záměr není totéž co cíl. Záměr je směr. Cíl je místo, kam doplouváte. Záměr říká: „Chci žít naplněně.“ Cíl říká: „Chci dokončit tu knihu, přestěhovat se, založit firmu.“ Ale bez záměru se i ty největší cíle stávají prázdnými.
Je to jako doplout do přístavu, který vám vlastně nic neříká.
A tak si občas zkontrolujte kurz
Každý den je jedno malé máchnutí pádlem, utažení lana, nastavení plachty. Dělejte to, co je teď před vámi. Neřešte, jestli už vidíte pevninu. Stačí, když si občas vylezete na palubu, podíváte se k obzoru a řeknete si: „Jo, tímhle směrem chci pořád jít.“ Protože o tom to celé je – být kapitánem, ne trosečníkem.
Ondřej Vejsada
Ten strom je hnusnej! A nebo taky ne.
Když řekneme „ten strom je hnusnej“, nepopisujeme strom, ale sebe. Svět totiž nehodnotíme objektivně – jen promítáme svůj vnitřní obraz. A ten strom? Ten tím zůstává úplně v klidu.
Ondřej Vejsada
Upřímnost dnes působí jako agrese
Upřímnost dnes působí jako agrese. Ne proto, že by byla krutá, ale protože jsme si odvykli slyšet cokoliv, co nezní příjemně. Pravda ztratila společenskou hodnotu – a nahradil ji úsměv.
Ondřej Vejsada
To se neříká! aneb jak jsme z pravdy udělali sprosté slovo
Vyrůstali jsme s větou „To se neříká!“ – a naučili se, že pravda je neslušná. Jenže právě to mlčení nás unavuje nejvíc. Možná už je čas přestat být tak „taktní“ – a začít být opravdoví.
Ondřej Vejsada
Nejsme unavení z práce, ale z předstírání aneb únava z výkonu, který nikdo neocení
Nejvíc nás nevyčerpává práce, ale to, že ji musíme hrát. Únava nevzniká z úkolů, ale z přetvářky – z každodenního divadla, ve kterém vypadáme „v pohodě“, i když dávno nejsme.
Ondřej Vejsada
Lidé se nemění – jen lépe maskují aneb jak se z osobního růstu stalo herectví
Většina „osobního růstu“ je jen lepší herectví. Neučíme se být jiní, jen kultivovaněji maskujeme to, jací jsme byli vždy. Skutečná změna začíná, když přestaneme hrát.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Policie zasahuje ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí
Policie zasahuje v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Podle informací z...
Škola v Pardubicích je uzavřena kvůli požáru bojleru, saze se dostaly všude
Požár v brzkých ranních hodinách zasáhl Základní školu v pardubických Ohrazenicích. Krátce před...
Shořelý krumlovský bazén už bourají. Muž za jeho zapálení patrně dostane podmínku
V pondělí po poledni pokračuje soudní řízení s čtyřiapadesátiletým mužem obžalovaným kvůli loňskému...
Duka je opět v nemocnici. Doma strávil jen několik dní
Kardinál Dominik Duka je zpět v nemocnici, ze které byl propuštěn do domácí péče teprve ve čtvrtek....
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 321
- Celková karma 9,79
- Průměrná čtenost 170x