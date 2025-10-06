Jsme svobodní, jen když to nikdo nevidí
Říkáme si, že jsme svobodní. Že žijeme v době, kdy můžeme dělat a říkat, co chceme. Jenže zkuste si nahlas na poradě zazívat, v tramvaji začít zpívat nebo na rodinné oslavě přiznat, že nesnášíte bramborový salát – a hned zjistíte, kolik té údajné svobody vlastně zbylo.
Veřejně se pohybujeme v kleci rolí. Kolega musí být loajální, soused „slušný“, manželka usměvavá, syn vděčný. Naše nezávislost se pak redukuje na chvíle, kdy zhasneme světlo v ložnici, sundáme masku a můžeme si dovolit být trochu trapní, trochu smutní, trochu skuteční. Tam, kde není publikum, není ani cenzura.
Paradox je, že se za tyhle krátké okamžiky intimní svobody často stydíme víc než za všechny „společenské úspěchy“. Když nás někdo přistihne, jak tancujeme sami v kuchyni, zrudneme jako přistižení školáci. Jako by pravé já bylo něco, co se musí skrývat, zatímco naše uhlazené já je to, co má mít „veřejné razítko“.
Psychologie tomu říká sociální masky, ale obyčejně je to jen strach. Strach, že když ukážeme, kdo jsme, budeme směšní. Přitom právě ta směšnost je největším důkazem svobody – protože směšný může být jen ten, kdo není svázaný.
Možná bychom se měli ptát: jestli je naše svoboda závislá na tom, že se nikdo nedívá, není to spíš alibi než svoboda? A není ten opravdový luxus právě to, když dokážeme být sami sebou i tehdy, když publikum zůstává v sále?
Ondřej Vejsada
Největší lež? „Mám to pod kontrolou.“
„Mám to pod kontrolou,“ říkáme s vážnou tváří. Jenže život se řídí sám a naše kontrola je spíš dětský volant na sedačce než skutečné kormidlo.
Ondřej Vejsada
Nejraději posloucháme pravdu o druhých
Pravdu milujeme – ale hlavně o druhých. U nich je to „zdravá upřímnost“, u nás „zbytečná krutost“. Pravda je boomerang: čím raději ji házíme, tím víc nás trefí zpět.
Ondřej Vejsada
Všichni chtějí být výjimeční, ale nikdo nechce vyčnívat
Chceme být výjimeční, ale bojíme se vyčnívat. Toužíme po originalitě, jenže často končíme jako kopie ostatních – bezpečně jiní, ale ve skutečnosti stejní.
Ondřej Vejsada
Když říkáme „já jsem realista“, myslíme „bojím se doufat“
„Já nejsem pesimista, já jsem realista.“ Často to není moudrost, ale jen strach doufat. Skutečná odvaha není být „realista“, ale dovolit si věřit.
Ondřej Vejsada
Nejvíc se bojíme toho, co se nám už dávno stalo
Největší strach nemáme z budoucnosti, ale z minulosti. Bojíme se toho, co už jednou bolelo, a náš mozek nám staré rány servíruje jako nové hrozby.
