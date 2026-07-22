Jednou jsme se viděli naposled. Jen jsme o tom tehdy nevěděli.
Existuje jedna zvláštní věc, o které jsem dlouho nepřemýšlel. Většinu nejdůležitějších okamžiků svého života prožijeme úplně obyčejně. Bez fanfár. Bez slavnostního oznámení. A hlavně – vůbec netušíme, že jsou poslední. Někdy jste naposledy vzali své dítě do náruče. Ne proto, že byste nechtěli znovu. Jen prostě jednoho dne vyrostlo a už to nebylo potřeba. Někdy jste naposledy seděli u stolu se všemi členy rodiny. Tehdy to byl obyčejný oběd. Dnes víte, že už se nikdy v té sestavě nesejdete. Někdy jste naposledy vyšli na procházku se svým psem. Někdy jste naposledy navštívili dům, který jste považovali za svůj domov. A nic z toho nevypadalo výjimečně.
Možná právě proto si tolik nevážíme přítomnosti.
Ne proto, že bychom byli nevděční. Ale protože předpokládáme pokračování. Máme pocit, že všechno důležité se bude opakovat. Že příště bude další oběd. Další návštěva. Další telefonát. Další léto. Další příležitost. Jenže život nám téměř nikdy nepošle upozornění: Pozor. Tohle je naposled.
Je zvláštní, jak často říkáme věci jako: „Musíme se někdy sejít.“ „Příště to probereme.“ „Jednou někam zajedeme.“ „Ozvu se.“ Všimli jste si, že slovo někdy je vlastně strašně pohodlné? Neurazí. Netlačí. Nezavazuje. Jen tiše předpokládá, že čas bude čekat. Jenže čas má jednu nepříjemnou vlastnost. Nikdy na nikoho nečeká.
Možná právě proto bývají největší životní lítosti překvapivě obyčejné.
Nejde o to, že jsme nevydělali dost peněz. Že jsme neměli větší dům. Nebo lepší auto. Mnohem častěji člověka dožene věta: „Měl jsem mu ještě zavolat.“ „Měl jsem jí to říct.“ „Měli jsme tam tehdy jet.“ „Měl jsem přijít.“ Tak nenápadně vznikají výčitky. Ne z toho, co jsme udělali. Ale z toho, co jsme pořád odkládali na příště.
Nemyslím si ale, že z toho plyne ponaučení typu: „Žijte každý den, jako by byl poslední.“
Upřímně? To by bylo strašně vyčerpávající. Představte si, že byste každé pondělí ráno vstávali s pocitem, že je možná vaše poslední. To by člověk místo snídaně rovnou sepisoval závěť. Život přece není mimořádná událost. Většinu času je úplně obyčejný. A právě v tom je jeho kouzlo.
Možná stačí něco mnohem menšího.
Občas si připomenout, že některé věci nejsou samozřejmost. Že rodiče tady nebudou navždy. Že děti nebudou navždy malé. Že přátelé nebudou navždy nablízku. A že ani my sami nebudeme navždy odkládat všechno stejně ochotně jako dnes. Ne proto, abychom se báli. Ale proto, abychom si všimli toho, co právě máme.
Čím jsem starší, tím méně věřím na velké životní zvraty.
Na ten den, kdy se všechno změní. Na okamžik, kdy konečně začneme opravdu žít. Mnohem víc věřím na obyčejná odpoledne. Na krátké návštěvy. Na kávu, která trvá dvacet minut. Na telefonát bez zvláštního důvodu. Na větu: „Stavil jsem se jen na chvilku.“ Možná právě z těchto chvil se jednou skládá to, čemu říkáme šťastný život. Jen to většinou poznáme až ve chvíli, kdy už se žádná další opakovat nebude.
Od té doby se občas přistihnu při jediné zvláštní myšlence.
Co když právě tohle je jednou něco, na co budu vzpomínat? Ne proto, že je to výjimečný den. Ale právě proto, že je úplně obyčejný. A možná je to dobře. Protože život se většinou neláme ve velkých okamžicích. Život se potichu skládá z těch malých. A některý z nich byl možná právě teď...aniž bychom poznali, že byl naposled.
Ondřej Vejsada
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