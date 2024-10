Jak programy fungují aneb zákon přitažlivosti

Zákon přitažlivosti není o myšlenkách, ale o pocitech, které je doprovází. Myšlenky bez pocitů nic nepřinesou, zatímco negativní emoce mohou zhatit i pozitivní afirmace. Klíčem je porozumění emocím.

Pokud bych sáhl opravdu do hlubší filozofie, tak údajně se nic v pravém smyslu nového dozvědět nelze, protože mozek hledá podobné – lze tedy poznání rozšířit a prohloubit či ukázat nové souvislosti, ale kdyby zaznělo něco naprosto nového, tak to mozek vůbec nezaregistruje, protože to nemá k čemu přiřadit, s čím porovnat.

Pak jsem tedy zjistil, vypozoroval (lepší výraz, než vymyslel) jako takovou novou drobnost-postřeh, že v knize a filmu Tajemství je nepřesnost, která mnohým neumožňuje využití zákona přitažlivosti naplno a to sice = MYŠLENKY NIC NEPŘITAHUJÍ. To, co opravdu přitahuje vše do našeho života, jsou naše POCITY, které ony myšlenky vyvolávají. Mluví se tam o pocitech, já vím, ale jen jako o pomocném faktoru, ale důraz je kladen na myšlenky a dokonce na jejich kontrolu. Ale když u myšlenky nemáte žádný pocit, resp. máte pocit neutrální, tak si jí můžete opakovat milionkrát denně a nic se Vám v životě nezmění anebo ještě horší situace – když u té myšlenky máte negativní pocit, byť by byla zdánlivě formulována pozitivně, ještě Vám to může ublížit.

Jako příklad = tisíckrát denně si budu opakovat „jsem milionář“, ale cítím se u toho blbě, v hlavě mi běží něco jako „to stejně nikdy nebudu“ anebo „jsem střevo, že už dávno milionář nejsem“ = hádejte, k čemu to povede? Jaký bude výsledek?

A ještě jeden postřeh jsem vypozoroval. Už podle názvu, je to ZÁKON přitažlivosti = důležité pro pochopení je právě ono slovo zákon, tedy není tam obsažena nějaká hodnotící mysl anebo lidověji řečeno – není to fousatý děda na obláčku. Není tam v našem pojetí nějaké myšlení, hodnocení, plánování, vypočítavost, že by nás třeba někdo trestal nebo si říkal: „Ještě ho v tom nechám chvíli vymáchat“. Všechno to jsou prostě „pouze“ následky mých pocitů, je to zkrátka zákon. Cosi jako akce-reakce anebo gravitace = když skočíte z mrakodrapu, máte ten dojem, že si gravitace „říká“, že nám to teď osladí a že se zabijeme? Nikoli, zabijeme se, protože zákon gravitace tak funguje. Není v tom úmysl.

Doufám, že mi věříte, že poslední, co bych chtěl, je někoho nějak urazit nebo zesměšnit. Přesto si myslím, že tady je potřeba dodat nějaký ten konkrétní příklad – moc tedy prosím, mějte na mysli, že se pokouším vše pouze doložit a vůbec nikoho nesoudím, neposuzuji ani neodsuzuji. Představte si věřícího člověka, jak se modlí k bohu. Existují mnozí lidé, kteří mají spousty zážitků s vyslyšenými modlitbami. Existují ale mnozí další, kteří tento zážitek nemají. Čím to je? Jsou to tedy horší křesťané, lidé? Anebo to znamená, že si pámbíček u těch druhých říká něco ve smyslu: „Tihle si to nezaslouží. Nechám je ještě chvíli čekat.“ atd.? Ne, je to zákon přitažlivosti a tak ti první zkrátka vědí, že to bůh pro ně udělá (přesněji řečeno dělá nebo dokonce udělal), mají u toho dobrý pocit a tzv. nepochybují o tom. No a ti druzí u toho mají (možná i hodně skryté a neuvědomělé) negace, bloky a proto se jim nic neplní.

A mimochodem, nechci si tu hrát na nějaké encyklopedické znalosti, ale i sama bible, když popisuje boha, používá mnohá znázornění pro dobré pochopení a pak také popisuje jeho „vlastnosti“ či „schopnosti“ – tedy viděno lidskýma očima. Co se ale týče popisu kým nebo čím bůh doopravdy je, tak tam naleznete pouze jediné vyjádření a to sice (světe, div se 🙂 ) „Bůh je láska.“

No a protože to je opravdu „láska“ – tedy tak alespoň popisujeme, když cítíme „dobro“ tak nějak v náš prospěch či užitek a radost, tak to vlastně každému funguje podle toho, co „ví“ a zhmotňuje se mu to, co má rád, to si přitahuje (a stejně tedy tak i to, co nemá rád). Jinak řečeno, vše je nastaveno s láskou a laskavě tak, aby měl člověk pocit, že to je tak, jak on si myslí…ale teprve když přestoupí ze systému do systému (třeba evoluce-víra-kvantovka), zjistí, že to tak je. Ovšem pokud někdo žije a zažije jenom jeden systém-schéma, nemá šanci zažít a pochopit, že to jsou principy, tedy ne myšlení…