Jak přežít vlastní očekávání (a zůstat přitom normální)

Jsme odborníci na vlastní týrání: „měl bych, musím, už dávno jsem měl“ nám hraje v hlavě nonstop. Největší tlak ale nepochází od druhých – vytváříme si ho sami. Možná stačí jediné: přestat být svým vlastním manažerem.

Existují lidé, kteří od nás něco pořád očekávají. A pak existujeme my sami — a to je ještě horší. Protože zatímco druhým můžeme s klidným svědomím říct „ne“, sobě to obvykle neřekneme nikdy. V sobě máme celý orchestr povinností, který neúnavně hraje melodii zvanou „měl bych, musím a už dávno jsem měl“. A tahle hudba má jednu zvláštnost — nikdy nekončí.
Život pod tlakem vlastních příkazů
Znáte to: „Měl bych víc číst.“ „Měla bych být klidnější.“ „Měli bychom spolu víc komunikovat.“ A kdybychom měli za každé „měl bych“ korunu, už dávno bychom měli finanční svobodu. Jenže místo svobody máme výčitky.
Psychologové tomu říkají vnitřní perfekcionismus. Já tomu říkám dobrovolné otroctví ve vlastní hlavě. Každý den vstáváme s pocitem, že jsme pořád pozadu — ne proto, že nám to někdo říká, ale protože to víme. Nebo si to aspoň myslíme.
Kdybychom mohli vidět vlastní myšlenky jako notifikace, vypadalo by to asi takto:
🔔 „Už jsi dnes byl dost produktivní?“
🔔 „Vážně tohle chceš jíst?“
🔔 „Neměl bys něco dělat se svým životem?“
A tak žijeme ve stálém napětí mezi tím, jací bychom měli být, a tím, jací jsme.
Sebepotlačování jako hobby moderního člověka
Všimli jste si, že většina z nás už ani nepotřebuje, aby nás někdo kritizoval? Zvládáme to dokonale sami. Dřív k tomu sloužili rodiče, učitelé nebo šéfové. Dnes nám k tomu stačí vlastní mozek.
Stačí málo: otevřít Instagram, zahlédnout někoho, kdo cvičí v pět ráno, pije zelené smoothie a vypadá, že právě zachránil planetu — a v tu chvíli víme, že my jsme zcela k ničemu. A to i přesto, že jsme se před pěti minutami cítili docela spokojeně. To je zvláštní paradox dnešní doby: nikdy jsme neměli tolik možností být šťastní — a nikdy jsme si to tolik nevyčítali.
„Měl bych být nad věcí.“ (A nejsem.)
Mnoho lidí dnes trpí syndromem osobního manažera. Řídí sami sebe, hodnotí se, dělají si sebehodnotící pohovory a v duchu si vystavují pracovní posudky. „Dnes jsi zvládl tři úkoly. Ale mohls zvládnout čtyři.“ „Dobrá práce, ale trochu víc se snaž.“ „Emoce? Ty nech na později.“ A když to všechno nezvládáme, tak se zhroutíme. Ne proto, že by nás k tomu někdo donutil, ale protože jsme si sami nastavili laťku, kterou by nepřeskočil ani gazela po Red Bullu.
Psychologický zákon paradoxu
Čím víc se snažíme být „lepší“, tím hůř se často cítíme. Proč? Protože se zaměřujeme na to, co nám chybí, místo na to, co už máme. Je to jako kdybychom měli krásnou zahradu, ale celý den trávili hledáním plevelu. Nebo jako kdybychom měli dům, ale bydleli jen v komoře, protože ostatní pokoje „ještě nejsou dost dokonalé“. Tohle není seberozvoj. To je sebetýrání s pozitivním obalem.
Co kdybychom si to zjednodušili?
Nemusíme hned rezignovat a prohlásit, že „všechno je jedno“. Ale mohli bychom si občas dovolit být normální. Nemít všechno vyřešené. Neznat odpovědi. Nechtít být každý den inspirativní, efektivní a vědomý.
Občas stačí jen dýchat. A nezapomenout, že i to je výkon.
Když si dovolíme nebýt neustále lepší verzí sebe sama, může se stát zázrak — začneme se cítit líp. Ne proto, že jsme dokonalí, ale protože jsme konečně skuteční.
Závěrem – manuál pro přežití vlastních očekávání:
Zruš si v hlavě funkci osobního manažera. Vážně tě nikdo nepropustí.
Nahraď „měl bych“ otázkou „chci?“ Udiví tě, kolik věcí zůstane na stole.
Odpusť si i to, že si neumíš odpustit. To je teprve úroveň expert.
A hlavně – dej si pokoj. Protože jestli od tebe někdo opravdu nic nečeká, jsi to ty sám.
Když se naučíš přežít vlastní očekávání, svět se rázem zdá klidnější. Ne proto, že by se změnil. Ale protože jsi přestal bojovat s někým, kdo by ti měl být nejbližší – se sebou. A to, přátelé, je možná ten jediný cíl, který opravdu stojí za to splnit.

Autor: Ondřej Vejsada | pátek 21.11.2025 7:04

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 337
  • Celková karma 8,83
  • Průměrná čtenost 167x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

