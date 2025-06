Jak je možné, že mě nikdo nechce? A proč má každý pocit, že jeho názor ano?

Cítíš se někdy neviditelný, ale pod každým příspěvkem tě zavalí lavina cizích názorů? O paradoxu mlčících tvůrců a hlasitých komentátorů je tento text.

Je to záhada. Univerzální paradox moderní lidské existence. V hlavě ti běží otázky typu: „Zajímám vůbec někoho?“ nebo „Dává to, co tvořím, smysl?“. A pak si otevřeš komentáře pod jakýmkoli výstupem – článkem, postem, videem, fotkou – a najednou tě zaplaví názorová tsunami od lidí, které jsi nikdy neviděl, neslyšel a s největší pravděpodobností už ani nikdy neuvidíš.

A co je na tom nejpřekvapivější? Že zatímco ty máš v sobě často pochybnost, v nich není ani stín nejistoty. Jejich pravda je zkrátka Pravda. A pokud se s tím nedokážeš srovnat, je to prý tvůj problém. Neunesl jsi kritiku. Jsi vztahovačný. Egoista. Anebo, nedejbože, influencer, který „nepočítal s tím, že bude mít vliv“.

Jako by existovala jakási novodobá sekta lidí, kteří se probouzejí s potřebou přispět svým pohledem na svět – a to úplně všude. Klidně i pod recept na česnečku. A čím menší znalost tématu, tím větší jistota vyjádření. To není ani trolling. To je osobní mise.

Otázka je prostá:

Kde se v lidech bere ten neotřesitelný pocit vlastní důležitosti?

Nechci se nikoho dotknout. Upřímně. Ani neurážím, ani nekritizuju. Spíš si tak přemýšlím: Jak to, že tolik lidí má potřebu vyjádřit svůj názor – a vůbec je nenapadne, že by třeba nemusel nikoho zajímat?

Tohle není povzdech introverta. Tohle je reflexe člověka, který roky něco píše, tvoří, zveřejňuje. A přitom žije v tiché, ale neúprosné jistotě, že o něj vlastně nikdo zvlášť nestojí. Ne že by to bolelo – je to spíš takové trvalé nastavení reality. Aby si mě někdo všiml, musím si to vydřít. Aby někdo vnímal můj text, musím se trefit do nálady, do dne, do algoritmu.

A přitom existuje úplně jiná realita: Lidé, kteří nic netvoří, ale mají na všechno názor. Nikdo je neprosí, aby něco psali, ale oni stejně napíšou. A to s vážností, jakou by jim záviděl i soudní znalec. Když jim řekneš, že tě jejich komentář nechává v klidu, zvednou obočí: „Aha, takže ty se neumíš obhájit?“

Obhájit co? Svůj text? Svoje myšlenky? Proč bych měl? Já nejsem na bojišti. Nepíšu kvůli tomu, abych se pral za své názory. Já je prostě jen dávám do světa – a dál je nechávám být. Buď si s nimi někdo sedne na lavičku, nebo jde dál. Nechávám to na nich. Ale to evidentně nestačí. Očekává se duel. Vítězství. Anebo aspoň pokleknutí.

Je to zvláštní. Když někdo napíše „Tohle je blbost“ – bez argumentu, bez otázek – co tím vlastně chce říct? Opravdu mě chce informovat, že mu to nesedí? Nebo spíš jen potvrzuje sám sobě, že ještě existuje? Že má hlas, který někde zanechá stopu? Že je důležitý?

Nemám problém s kritikou. Skutečnou kritikou, která přemýšlí, ptá se, hledá. Pokud někdo napíše: „Tomuhle nerozumím, mohl bys mi to víc přiblížit?“ – to je radost odpovědět. Je to dialog. Ale většina reakcí není dialog. Je to střílení do tmy s přesvědčením, že někdo musí odpovědět. A že odpověď je povinností autora. Jenže já nejsem státní úředník. A už vůbec ne povinný boxovací pytel.

A tady se vracíme k té osobní důležitosti.

Mnoho lidí dnes zaměňuje přítomnost názoru s jeho hodnotou. To, že něco cítíš, neznamená, že to musíš hned říct. A už vůbec to neznamená, že by to měl někdo číst. Čímž neříkám: mlčte. Jen navrhuji malou vnitřní revizi – „Proč to vlastně píšu? A pro koho?“

Já píšu, protože chci být čten. Ne proto, abych si četl recenze na svoje psaní. Nepíšu proto, abych si zpětně četl, co si o tom myslí deset náhodných profilů, jejichž existence pro mě končí u jména. Tím se mě to prostě netýká. A víte co? Je to osvobozující. Pokud má někdo potřebu recenzovat moji práci, tak ať si zřídí svůj blog a klidně každý můj článek podrobí zdrcující kritice - pokud ten jeho blog někdo bude číst, v pořádku...jen musím jedním dechem dodat možná skličující informaci = já to opravdu číst nebudu. Opravdu nepíšu proto, abych si pak četl recenze a kritiky - moje motivace a důvody jsou opravdu zcela jiné = já prostě chci být čten.

A ještě jeden postřeh na závěr, který podepisuju krví, ironickým perem a mírným úšklebkem:

„Kritik píše, jak by to udělal on, kdyby to uměl.“

A protože neumí, tak to radši komentuje.