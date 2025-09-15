Hrdinové gauče: proč máme odvahu jen ve vlastní hlavě

V hlavě jsme hrdinové, v realitě spíš mlčící diváci. Fantazijní odvaha nás nic nestojí, ale skutečný život čeká na chvíle, kdy z gauče opravdu vstaneme.

Když jsme sami se sebou, jsme neuvěřitelně odvážní. V hlavě dokážeme říct šéfovi, co si o něm doopravdy myslíme. Umíme odmítnout tchyni, když nám servíruje další porci knedlíků, i kdyby to znamenalo rodinnou válku. A kdyby na nás na ulici vyjel neurvalý řidič, v naší představě ho setřeme tak brilantně, že by se zahanbeně přestěhoval do jiné čtvrti.
Realita? Kývneme na další porci, v práci mlčíme a v dopravní zácpě jen nahlas funíme do volantu.
Co se stalo s tím hrdinou z gauče, který ještě před hodinou měl ve své fantazii proslovy hodné Churchilla a odvahu Ramba? Odpověď je jednoduchá: náš mozek je od přírody generátor odkladů. Je snadné být statečný v hlavě, kde nehrozí žádné reálné důsledky. Tam se nikdy nezpotíme, nikdy nepřijdeme o práci a nikdy nedostaneme odpověď, která by nás zaskočila.
Psychologové by řekli, že fantazijní hrdinství je trénink. Já bych řekl spíš, že je to levná náhražka. Něco jako instantní káva – na dálku voní, ale skutečný šálek to není.
A teď přichází ironie: čím častěji jsme hrdiny ve vlastní hlavě, tím méně máme odvahu v realitě. Vnitřní hrdinství totiž funguje jako pojistka – vybíjíme napětí v bezpečném prostoru fantazie, takže když přijde skutečná chvíle, už nemáme sílu ji ustát.
Proto možná stojí za to vyzkoušet malý experiment: až příště vymyslíte brilantní odpověď, kterou byste v hlavě složitě přehrávali ještě týden, zkuste ji opravdu říct nahlas. Možná nebudete znít jako hrdina hollywoodského trháku, ale aspoň zjistíte, že odvaha se nerodí v gaučovém hrdinství, ale v těch trapných, upocených chvílích, kdy srdce buší a hlas se třese. Protože gauč vás sice vždycky podrží, ale svět venku čeká, jestli se konečně zvednete.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 15.9.2025 7:02

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 284
  • Celková karma 10,65
  • Průměrná čtenost 176x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

