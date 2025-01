Hrdina dneška: Žena, která (ne)chce dokonalého muže

Dokonalý muž neexistuje, ale možná je to právě to, co ženy chtějí. Humor, nadhled a pár ponožek na zemi jako cesta k harmonii? Odhalte, proč být (ne)dokonalý je vlastně výhrou.

Když jsem se nedávno zamýšlel nad tím, co vlastně ženy chtějí, přistihl jsem se při poměrně nečekané úvaze. Co když to, co chtějí, není ani dokonalý princ, ani „normální“ chlap, ale něco, co sami neumíme definovat? A co když je to něco, co ani neexistuje? Není to vlastně geniální strategie?

Proč ženy (ne)chtějí dokonalost?

Všimli jste si někdy, jak ženy mluví o svých ideálních partnerech? Měl by být inteligentní, charismatický, vtipný, silný, citlivý, bohatý, a přitom mít čas na rodinu, domácí mazlíčky, jógu a pravidelné výlety do Paříže. A hlavně – měl by je chápat. Zastavme se u tohoto požadavku. Chápat ženu je jako snažit se popsat duhu všemi jejími barvami, aniž byste byli schopni vidět červenou.

Jakmile je muž příliš citlivý, je to přehnané. Když si dovolí být nekompromisní, je zase necitlivý. Chlap, který čte Nietzscheho, je pro některé ženy příliš intelektuální. A muž, co miluje fotbal, je automaticky podezřelý, že jeho svět začíná a končí u hospodských debat o ofsajdu.

Je to jako hledat jednorožce. A přitom stačí jen... přestat hledat.

Iluze volby – muž jako hrdina nebo projekt?

Žena ve vztahu občas balancuje mezi dvěma póly. Na jedné straně je hrdina, kterého obdivuje a miluje za jeho sílu, vizi a schopnost ji podržet v krizích. Na straně druhé je muž projekt, kterého chce zachránit, přetvořit a doladit. Co je ale problém? Oba póly se navzájem ruší. Hrdinu přetvořit nelze, jinak už není hrdina. A projekt, který se zachrání sám, ztrácí smysl existence.

Jak být (ne)dokonalý muž?

Milí muži, pokud stále doufáte, že jednoho dne najdete klíč k ženské duši, mám pro vás špatnou zprávu: ten klíč neexistuje. Každý zámek je unikát, a než ho stihnete odemknout, žena si pořídí nový. Proto si položte zásadní otázku: Stojí vám za to vůbec něco odemykat?

Nebýt dokonalý je vlastně tou největší výhrou. Proč? Protože dokonalost je nudná. Když si žena stěžuje, že jste neuklidili ponožky nebo zapomněli na její narozeniny, dává vám vlastně šanci na to, aby vás mohla „zachránit“. A zachraňování, to je přece ženská parketa!

Co ženy vlastně chtějí?

Ženy chtějí muže, který bude sám sebou. Ale ne úplně. Chtějí, aby byl muž spontánní, ale jen v určitých situacích. Chtějí, aby byl silný, ale ne příliš. Aby měl emoce, ale ne moc často. A co z toho plyne? Nejlepší strategií je, že žádnou strategii nemáte.

Protože tajemství úspěšného vztahu je jednoduché: Neptejte se, co žena chce. Buďte tam. Ať už je to na její narozeninové oslavě, nebo v supermarketu, když se hádáte, jestli koupit rýži v akci. To, co ženy chtějí, není jednorožec. Je to někdo, kdo s nimi půjde po cestě, aniž by věděl, kde ta cesta vlastně končí.

A víte co? Třeba právě tam je ta dokonalost.