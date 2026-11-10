Hostem může být každý. Sousedem už jen někdo?
Představte si, že k vám domů přijde člověk, kterému právě vyhořel byt. Nabídnete mu nocleh, něco k jídlu, možná mu pomůžete najít práci. Nějakou dobu u vás zůstane a vy máte dobrý pocit, že jste udělali správnou věc. Pak se vás zeptá, jestli by u vás mohl bydlet natrvalo. A najednou je to trochu jiná otázka. Ne proto, že by se z něj přes noc stal špatný člověk. Jen jste mu původně nabídli pomoc v nouzi, nikoli společnou budoucnost. A mezi těmito dvěma věcmi je rozdíl, který se v morálních debatách občas ztrácí.
S uprchlíky z Ukrajiny jsme se dostali do podobné situace. V únoru 2022 jsme otevírali dveře lidem, kteří prchali před válkou. Dnes už řešíme také to, jak dlouho tu zůstanou a zda je chceme přijmout jako trvalou součást české společnosti. Umíme někoho přijmout do svého prostoru, aniž bychom byli připraveni přijmout ho do své budoucnosti?
Vítáme vás. Ale jen na jak dlouho?
Podle průzkumu z konce roku 2025 považovalo 61 procent Čechů začleňování ukrajinských uprchlíků za úspěšné. Trvalé usazení ale podporovalo jen 23 procent dotázaných. Většina dávala přednost tomu, aby se Ukrajinci po skončení války vrátili domů. Na první pohled to může vypadat jako rozpor. Jak může být někdo úspěšně začleněný, a přitom tu podle nás nemá zůstat? Jenže ono to vlastně rozpor být nemusí. Člověk může být dobrým kolegou, slušným sousedem a spolehlivým spolupracovníkem, aniž bychom si přáli, aby tu bydlel navždy. Můžeme mu přát dobrý život a současně předpokládat, že jeho budoucnost leží jinde.
To je legitimní názor. Stát musí rozhodovat o pravidlech pobytu a občané mají právo diskutovat o tom, co jejich země zvládne. Jenže je tu jeden háček. Když někoho několik let povzbuzujeme, aby se učil jazyk, pracoval, posílal děti do školy a budoval si tady život, co mu vlastně nabízíme? Budoucnost, nebo jen delší čekárnu s neurčitým termínem odjezdu?
Host má být vděčný. Soused už může mít vlastní názor.
Na hostu je něco pohodlného. Nabídneme mu jídlo, postel a pomoc. Od hosta tak trochu očekáváme vděčnost, což je pochopitelné. Jenže vděčnost se může nenápadně proměnit v požadavek, aby byl především nenáročný, přizpůsobivý a pokud možno neviditelný. Dokud člověk potřebuje naši pomoc, snadno se nám do něj promítá představa, jaký by měl být. Až příliš nám připomene, že má vlastní potřeby, názory a plány, může naše velkorysost začít trochu skřípat.
Soused přitom smí být protivný. Může mít jiné politické názory, parkovat jako člověk, který právě získal řidičák v tombole, a nemusí nám každý den děkovat za to, že bydlí vedle nás. Od souseda zkrátka neočekáváme, že bude svou přítomnost neustále omlouvat. Host je někdo, komu pomáháme. Soused je člověk, se kterým musíme nějak vyjít. A možná právě tady leží podstata celé věci. Dokážeme přijmout, že člověk, kterému jsme pomohli, není navždy povinen zůstat v roli vděčného příjemce naší dobroty? Že se z něj může stát někdo, kdo s námi sdílí prostor, ale nemusí s námi ve všem souhlasit? Pomoc má zvláštní vedlejší účinek: někdy si za ni nevědomky účtujeme právo rozhodovat, jak má druhý žít.
Musí se člověk stát jedním z nás?
O integraci se často mluví, jako by šlo o zkoušku, kterou skládá výhradně příchozí. Naučit se jazyk, pracovat, respektovat zákony, pochopit místní zvyklosti. To všechno je důležité. Bez společných pravidel se žádné soužití neobejde. Jenže kdy už je člověk dostatečně začleněný? Když pracuje a jeho děti mluví česky? Když si najde české přátele? Nebo teprve tehdy, až přestane být v našich očích cizincem?
Představme si ukrajinskou rodinu, která tu několik let žije. Rodiče pracují, děti mají české kamarády, doma se ale mluví ukrajinsky a na svátky se vaří podle rodinných receptů. Jsou součástí české společnosti? Samozřejmě že mohou být. Člověk nemusí přestat být Ukrajincem, aby se stal součástí Česka. Nemusí odložit svou minulost, aby si tu mohl vybudovat budoucnost. Někdy jako bychom od příchozích čekali zvláštní druh vděčnosti: že se postupně stanou takovými, abychom si jejich přítomnosti přestali všímat. Jenže skutečné soužití začíná až ve chvíli, kdy si všimneme, že vedle nás žije někdo jiný — a přesto má stejné právo být sám sebou v mezích společných pravidel.
Co vlastně znamená „jste vítáni“?
Ne každý uprchlík chce v Česku zůstat. Ne každý Čech si přeje, aby tu zůstali. A ne každá debata o dlouhodobém pobytu je projevem bezcitnosti. Lidé mají různé zkušenosti, obavy i představy o budoucnosti. Bylo by ale dobré rozlišovat mezi pomocí člověku v nouzi a rozhodnutím, zda se může stát trvalou součástí naší společnosti. Nemusíme nikomu slibovat domov navždy. Měli bychom však vědět, co znamená, když říkáme, že je u nás vítán. Jestli mu nabízíme možnost vybudovat si budoucnost, nebo pouze ochranu do chvíle, než se okolnosti změní. Protože člověk může přijmout, že se jednou vrátí domů. Může pochopit, že jeho pobyt má určitá pravidla. Co se mu ale těžko vysvětluje, je situace, kdy ho povzbuzujeme, aby se začlenil, a zároveň mu dáváme najevo, že do naší budoucnosti vlastně nepatří.
A tak se nakonec vracím k tomu obyčejnému sousedovi. Nemusíme ho milovat, obdivovat ani si ho sami vybrat. Někdy nás štve, někdy si nerozumíme a občas bychom byli raději, kdyby se odstěhoval. Přesto s ním počítáme. Hostovi otevřeme dveře. Teprve sousedovi dovolíme, aby si u nás pověsil vlastní kabát.
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Lidi. Vztahy. Společnost. A především sebe sama.
Pozoruji, co s námi dělá naše ego, strach, potřeba být přijímáni, touha mít pravdu nebo přesvědčení, že právě my víme, jak by měl svět fungovat. Zajímá mě, proč se chováme tak, jak se chováme – a proč si přitom často vyprávíme úplně jiný příběh.
Nepíšu proto, abych rozdával univerzální návody na život. Spíš se snažím pojmenovat věci, které všichni nějak známe, ale málokdy se na ně podíváme bez příkras.
Netvrdím, že můj pohled je jediný správný. Dokonce netvrdím ani to, že je správný vůbec.
Trvám ale na jediné věci: na otevřenosti, upřímnosti a opravdovosti.
Zbytek už nechávám na vás.