„Hodný kluk“ aneb záhada mužů, co nesbalí ani vlastní ponožky
„Ty jsi ale hodný kluk!“ usměje se na něj žena a přátelsky ho poplácá po rameni. Kdyby byl pes, právě by dostal pamlsek. Ale protože je člověk, dostává něco horšího – status „kamarád, co pomůže přestěhovat skříň“. A pak ho pozve na svatbu. Tu vlastní. S někým jiným.
Hodní kluci nedostávají holky. Dostávají rady.
Tihle hodní kluci… pomáhají stěhovat, platí kafe, umí naslouchat, znají rozdíl mezi chabrou a bělotrnem. Někdy i pečou. A občas – když si žena potřebuje postěžovat na „ty ostatní chlapy“ – nasadí empatický výraz a vytáhnou kapesník. Ale něhu? Vztah? Lásku? Ne. Tam totiž nastupují ti druzí. Ti, co se chovají jako idioti. Co nečtou, ale nosí tílka. Ti, kteří se nezeptají „Můžu tě políbit?“, ale prostě to udělají. A ženy pak záhadně tvrdí, že je „něco přitahuje“. A hodný kluk? Ten sedí doma, peče bábovku a přemýšlí, co dělá špatně.
Syndrom zdomácnělého vlka
Hodní kluci jsou jako ochočený vlk, který si myslí, že získá smečku tím, že bude podávat packu. Jenže příroda je potvora. A v přírodě – jak víme – dostává vlčici ten, kdo zavyje první, a ne ten, kdo po ní uklidí kosti.
Aby bylo jasno: nejde o výsměch citlivým mužům. Naopak. Ale je rozdíl mezi citlivostí a pasivitou. Mezi laskavostí a odevzdaností. Mezi partnerem a kamarádem, co „bude vždycky pro tebe, zlato“. Tihle „hodní“ nejsou hodní – oni jsou pouze neškodní. A neškodnost přitažlivost nevzbudí. Možná maximálně lítost. A lítost, jak známo, nikdy nekončí orgasmem.
Ženy nechtějí „zlý“. Jen „živý“.
Zapomeňme na blud, že ženy milují „grázly“. Ve skutečnosti ženy milují život. Dravost. Směr. Tah na branku (a teď nemyslím fotbalovou). Cítí se s takovými muži živěji. Vzrušeněji. A ne jako na čaji o páté, kde se řeší, jestli do citronu lžičkou, nebo vidličkou. Ženy chtějí vedle sebe muže, co má názor, páteř a koule – klidně obrazně. Muže, co ví, co chce – i když zrovna neví, jak se peče quiche. Ne hodného. Ale přítomného.
Hodný kluk, který si konečně dupne
Všichni ti hodní kluci, co zůstávají „jen kamarádi“, mají jedno společné: nikdy si neřekli o to, co opravdu chtějí. Neřekli to nahlas. Nešli si za tím. Nešli s kůží na trh. Místo toho čekali, že to nějak přijde. Ale nepřišlo. Protože ani láska není rozvoz pizzy.
Ve skutečnosti se celý vesmír skládá ze vztahů mezi energií a gravitací. A vztahy mezi lidmi – světe div se – fungují úplně stejně. Kdo nepřitahuje, ten zůstává na orbitě. A tak je možná načase přestat být hodným klukem. A začít být mužem.
Ondřej Vejsada
Přehnaná ohleduplnost aneb jak se z lidí stávají plyšové deky
Ohleduplnost je fajn. Ale když se z ní stane strach mít názor, proměníme se v hebké plyšové deky – příjemné na dotek, ale bez obsahu.
Ondřej Vejsada
Co tím (ne)naznačuje? Aneb svět bez ženského komplikátoru
Lajknul ti fotku? Neznamená to svatbu. Mužský svět bývá přímočařejší, než by se zdálo – bez šifer, náznaků a tajných vzkazů. Prostě jen klik.
Ondřej Vejsada
Proč nás (ne)oslovují cizí lidé a co to říká o nás?
Oslovit cizího člověka se dnes rovná společenskému riziku. Proč jsme zapomněli mluvit spolu – a co o nás vypovídá, když to přesto někdo udělá?
Ondřej Vejsada
Až budu mít klid, začnu žít. Fakt?
Pořád čekáte, až bude klid, a pak teprve „začnete žít“? Možná se nikdy nedočkáte. Klid není cíl na konci dne — je to schopnost, kterou se učíme právě teď.
Ondřej Vejsada
Děti nemám. Ale zcela jistě vím, jak bys je měl vychovávat!
Rodiče i bezdětní žijí v jiném vesmíru — a přesto si navzájem radí, jak „to dělat líp“. O tiché válce mezi spánkovým deficitem a Bio kávou s názorem.
- Počet článků 253
- Celková karma 10,31
- Průměrná čtenost 177x