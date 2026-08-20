Ghosting neobhajuji. Přesto si myslím, že mu úplně nerozumíme.
Existují slova, která v sobě nesou téměř automatický rozsudek. Jedním z nich je ghosting. Zmizet. Přestat odpovídat. Přerušit kontakt bez vysvětlení.
A hned se ozvou hlasy:„Tohle se přece nedělá.“ „To je zbabělé.“ „Aspoň mohl napsat jednu zprávu.“ Přiznám se, že s tím pocitem do značné míry souhlasím. Ghosting neobhajuji. Jen mě napadá jiná otázka. Ne jak by se lidé měli chovat, ale proč se někdy chovají právě takhle.
Když už je konec jen pro jednoho
Mám pocit, že v mnoha rozchodech se potkávají dva lidé, kteří jsou každý v úplně jiné fázi. Pro jednoho vztah skončil už před týdny. Možná před měsíci. Rozhodnutí v něm dozrávalo dlouho. Pro druhého je to informace stará několik minut. A právě tady vzniká zvláštní nerovnováha. Ten první už má rozhovor dávno za sebou. Ten druhý ho chce teprve začít.
Potřeba vysvětlení
Lidé často říkají:„Stačilo mi to normálně vysvětlit.“ A věřím, že to myslí upřímně. Jenže někdy si druhá strana představuje něco jiného. Nemyslí si, že ji čeká krátké vysvětlení. Myslí si, že ji čekají další hodiny přesvědčování. Další otázky. Další argumenty. Další pokusy změnit rozhodnutí. A právě tomu se chce vyhnout. Neříkám, že správně. Jen říkám, že tak může přemýšlet.
Únik není totéž co řešení
Ghosting podle mě není známkou vyřešeného problému. Naopak. Často bývá způsobem, jak se člověk vyhne nepříjemným emocím. Někdo se bojí konfliktu. Jiný pocitu viny. Další neumí říkat nepříjemné věci. A někdo je prostě přesvědčený, že mlčení bude bolet méně než otevřený konec. Možná se mýlí. Ale jeho psychika v té chvíli hledá nejrychlejší únikovou cestu.
Svět není rozdělený na hodné a zlé
Na podobných situacích mě fascinuje jedna věc. Každý vidí hlavně svou část příběhu. Ten, kdo zmizel, často přemýšlí:„Stejně by to ničemu nepomohlo.“ Ten, kdo zůstal, si říká: „Nemohl mi to alespoň říct?“ Oba prožívají úplně jinou realitu. A oba bývají přesvědčeni, že ta jejich je jediná možná.
Pochopit neznamená souhlasit
Když se snažíme nějakému chování porozumět, často se objeví zvláštní obava. Že ho tím omlouváme. Nemyslím si to. Když psycholog vysvětluje, proč se člověk chová určitým způsobem, neříká tím, že je to správně. Jen se snaží pochopit mechanismus. A bez pochopení mechanismu se těžko něco změní.
Co bych si přál víc
Samozřejmě bych byl raději, kdyby lidé dokázali říct:„Mrzí mě to, ale nechci v tom pokračovat.“ Je to dospělejší. Poctivější. A pro druhou stranu většinou méně bolestivé. Jenže život není složený z ideálních lidí. Je složený z lidí, kteří se někdy bojí, někdy selžou a někdy zvolí řešení, které jim v danou chvíli připadá nejsnazší.
Na závěr
Možná bychom tedy mohli vést dvě různé debaty. Jedna je o tom, jak by bylo správné se zachovat. A ta je důležitá. Ta druhá je ale neméně důležitá. Proč se lidé ve skutečnosti zachovají jinak. Protože dokud budeme mluvit jen o tom, co by měli udělat, mnoho se nedozvíme. Teprve když se začneme ptát, co se odehrává v jejich hlavě, máme šanci pochopit něco podstatného. Ne proto, abychom ghosting omluvili. Ale proto, abychom o lidském chování přestali přemýšlet jen ve dvou kategoriích – správně a špatně. Někdy totiž mezi nimi leží ještě třetí prostor. Prostor, kde se lidé nechovají ideálně. Jen obyčejně lidsky.
Ondřej Vejsada
Ne každý problém, který potkáte, je váš
Empatie a ochota pomáhat jsou krásné vlastnosti. Jenže někdy začneme nosit problémy druhých tak dlouho, až zapomeneme, že některé batohy nám vůbec nepatří.
Ondřej Vejsada
Víš vůbec, co hledáš?
Většinou přesně víme, co nechceme. Mnohem těžší je říct, co vlastně hledáme. A bez cíle se i ta nejlepší cesta může změnit v pouhé bloudění.
Ondřej Vejsada
Možná nehledáme odpověď. Jen návod, který neexistuje.
Možná trávíme příliš mnoho času hledáním správných pravidel pro život. Jenže vztahy ani lidé nejsou podle univerzálního návodu. Někdy potřebujeme méně rad a víc odvahy zjistit, co funguje právě nám.
Ondřej Vejsada
Tohle je přece normální. Opravdu?
„Tohle je přece normální.“ Možná jedna z nejzrádnějších vět, které používáme. Často totiž nepopisuje svět. Jen naše vlastní zvyklosti, zkušenosti a představu o tom, jak by měli žít ostatní.
Ondřej Vejsada
Proč jsme někdy nejméně ohleduplní právě k těm, které máme nejraději?
Proč jsme k cizím lidem často zdvořilejší než k těm, které milujeme? Možná proto, že bezpečí někdy zaměníme za samozřejmost. A právě tam mohou vztahy začít nenápadně chátrat.
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