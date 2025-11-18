Generace vyhořelých romantiků: proč už nemilujeme, ale analyzujeme
Kdysi to bývalo jednoduché. Uviděli jste ji. Nebo jeho. Zastavilo se vám srdce, žaludek udělal salto, mozek vypnul – a bylo to. Láska.
Dnes?
Než se zamilujeme, progooglujeme celý vztahový vesmír. Zjišťujeme, jestli máme kompatibilní attachment styly, jestli náhodou netrpí narcistní poruchou osobnosti a jestli už někdo neudělal studii o lidech, co píšou pomalu na Messengeru.
Zkrátka – místo aby nám láska zamotala hlavu, my ji raději rozpitváme na části.
Když city musí projít schvalovacím řízením
Moderní zamilovanost připomíná úřední proces. Než se pustíme do vztahu, děláme rešerši: „Nevypadá to moc dobře – má rád ticho, to znamená, že potlačuje emoce.“ „Zvedá oči ke stropu – jasný znak pasivní agrese.“ „Píše bez smajlíků – emocionálně nedostupný.“
Dřív nám stačilo, že nám voněl. Dnes musí projít třístupňovým schvalovacím řízením – emocionální due diligence, audit očekávání a test kompatibility hodnot.
A když projde?
Stejně si to ještě ověříme v diskuzním fóru, protože – co kdyby náhodou existoval někdo, kdo ví víc o našem vztahu, než my sami?
Zamilovanost jako riziková investice
Současná generace je vztahově opatrná. Lásku už nebere jako dar, ale jako rizikovou investici. Váhá, jestli „to má potenciál“, analyzuje „návratnost emocí“, sledujeme „dlouhodobé trendy kompatibility“.
A místo toho, abychom cítili, počítáme. Kolik energie dáváme. Kolik se nám vrací. Kolik času jsme ztratili. Kolik bolestí riskujeme.
Jenže city, které se dají měřit, už dávno nejsou city. To, co dřív bylo kouzlem, se změnilo v excelovskou tabulku vztahového účetnictví.
Romantika? Vyhořela.
Kdysi se lidé hádali kvůli básni. Dnes kvůli zprávě, která nepřišla „včas“.
Kdysi jsme psali dopisy s přebytkem emocí. Dnes píšeme zprávy s přebytkem interpunkce, aby to „neznělo moc“.
Kdysi jsme si lámali srdce. Dnes si lámeme hlavu.
Nahradili jsme vášeň analýzou. Místo motýlků v břiše máme graf přitažlivosti v čase.
Psychologie jako nová Kámasútra
Nic proti psychologii – živím se jí. Ale někdy mám pocit, že jsme to dotáhli až na hranici absurdity. Na první schůzce už neřešíme, jestli si rozumíme, ale jestli jsme avoidant, anxious nebo secure. A pokud nevíme, diagnostikujeme se navzájem.
„Ty máš určitě nevyřešený vztah s otcem.“ „A ty zas trauma z předchozího vztahu.“ „No vidíš, to máme společné – pojďme to zpracovat spolu!“
Z lásky se stal terapeutický workshop, kde se místo polibků rozdávají emoční feedbacky.
Když vztah řídí mozek místo srdce
Problém není v tom, že chceme rozumět sobě i druhým. Problém je, že už nerozumíme tomu, proč vůbec milujeme. Snažíme se lásku uchopit rozumem – a tím ji paradoxně zabíjíme.
Láska totiž není o jistotě. Je to chaos. Neřízený, divoký, krásný a bolestivý chaos. A to je přesně to, co se snažíme dnes vymazat.
Chceme mít vztahy bezpečné, bezbolestné, s jasnými hranicemi a pravidly. Jenže vztah bez rizika není vztah. Je to kontrakt o společném přežití.
Všechno víme. A přesto necítíme.
Nikdy v historii jsme neměli tolik informací o tom, jak funguje láska. A nikdy jsme se necítili tak osaměle.
Umíme rozpoznat toxické chování, trauma z dětství i mikrovýrazy emocí. Ale neumíme říct: „Chybíš mi.“ Neumíme přiznat, že nás někdo dostal – bez plánování, bez filtru, bez přípravy.
Jsme generace, která se učí citům rozumět místo je žít. A možná proto tolik lidí dnes říká, že necítí nic.
Jak z toho ven
Zkusme se na chvíli vzdát dokonalosti. Nechme si vztahy zkazit spontánností. Dovolme si dělat chyby. Zkusme zase milovat bez navigace, bez diagnostiky a bez kurzu „Jak si nastavit zdravé hranice, aniž byste působili potřebně“.
Protože láska není projekt. Není kurz. Není terapie.
Láska je prostě bláznovství, které dává smysl až tehdy, když ho přestaneme vysvětlovat.
Ondřej Vejsada
