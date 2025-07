Generace „na rozcestí“: Proč se (už zase) stydíme za vlastní dospělost?

Dospělost už dávno není meta, ale stigma. Místo „hurá, jsem dospělý“ říkáme „sakra, jak z toho ven?“ Proč se dnes za vlastní zralost omlouváme – a co tím ve skutečnosti ztrácíme?

Dospělost bývala kdysi meta. Dnes se za ni omlouváme. Řeknete „mám tři děti a hypotéku“ a čekáte, kdo zvedne obočí jako první. Vítejte ve světě, kde být dospělý není výhra, ale diagnóza. Proč se to stalo?

Vzpomínáte na chvíli, kdy jste si naposledy řekli: „Tak a teď už jsem dospělý“? Ne? Nejste sami. Dospělost se z našeho kulturního slovníku vytratila jako trapný vtípek, kterému se nikdo nesměje. Jenže ono to není až tak legrační.

Jsme první generace, která místo „hurá, konečně jsem dospělý“ říká: „sakra, jak se z toho dostanu?“

Infantilizace společnosti aneb svět, kde všichni vypadají na třicet

Před třiceti lety měl čtyřicátník pleš, manželku a v práci vlastní popelník. Dnes má čtyřicátník jogurt s chia semínky, volné vztahy a v kapse přemnoženou aplikaci na meditaci. Vypadá jako třicetiletý, chová se jako dvacetiletý, ale má úvěr jako šedesátiletý.

Zatímco dřív se člověk chtěl stát dospělým co nejrychleji, dnes se tomu vyhýbá obloukem. Dospělost? To je nuda, hypotéka, odpovědnost, střevní potíže a povinné sobotní nákupy v OBI. Všichni chceme být mladí. Ale ne mladí biochemicky. Mladí jako myšlenkově nezatížení. Mladí jako „nic nevím, ale vyjadřuju se ke všemu“. A hlavně — bez závazků.

Syndrom „věčné volby“

Mnozí z nás zažili dětství, kdy nám říkali: „Můžeš být čím chceš.“ A my jsme tomu uvěřili. Jenže problém je, že když můžeš být čímkoli, je vlastně hrozně těžké být někým.

Tak jsme začali odkládat rozhodnutí. První dítě? Ještě čas. Vlastní byt? K čemu, když za rohem je Airbnb. Svazek? Radši svoboda. A než se nadějete, je vám pětačtyřicet, máte doma pět elektrických koloběžek, dvě mikrovztahové jizvy a podvědomý odpor ke slovu „trvalé“.

Jenže duše ví. A jednou se začne ptát: „Hele… tohle je jako všechno?“

Odpovědnost jako ztracená schopnost (nebo tajná superpower?)

Dospělost neznamená, že si kupujete dražší toastovač a znáte rozdíl mezi úrokem a RPSN. Dospělost znamená, že za něco berete zodpovědnost, i když je to děsivý. Znamená to, že občas ustoupíte i že víte, že život není dokonalý, ale pořád má smysl. Jenže tahle forma odvahy se dnes nenosí. Neprodává se. Nenajdete ji na feedu. Dospělost nemá filtr, nebliká, nebzučí a nedělá ping-ping. A proto z ní máme strach. Ale možná bychom se měli přestat bát. Možná je právě v ní klíč.

Výchova bez dospělých

Mnozí z nás už mají vlastní děti. A dost možná už je vychovávají v duchu: „Dělej si, co chceš, hlavně buď šťastný.“ Jenže pozor. Děti nepotřebují kamaráda. Děti potřebují dospělého. Ten, kdo je někde v sobě smířený s tím, že život není nonstop festival, ale taky ví, že má cenu. Ale jak to udělat, když sami sebe bereme spíš jako „věčně mladé hledače“ než jako dospělé zakotvené bytosti? První krok možná začíná přijetím. Ne, dospělost není konec srandy. Je to začátek jiného druhu svobody — vnitřnější, hlubší, méně závislé na tom, kdo zrovna ovládá trend.

Závěr?

Dospělost není diagnóza. Je to dar. Jen jsme ho špatně zabalili. A protože jsme se ho báli rozbalit, pořád ho nosíme pod paží a předstíráme, že to je balík pro někoho jiného. Ale co když je právě teď čas ho otevřít? Ne kvůli systému. Ne kvůli očekávání. Ale protože uvnitř může být něco, co jsme celou dobu hledali — v sobě.