Funguje? Ne? Tak to nedělej!

Život by byl jednodušší, kdybychom se míň ptali „je to správně?“ a častěji „funguje to?“. Protože když něco opravdu funguje, poznáš to podle klidu – ne podle teorie.

O jednoduchém, ale nepohodlném principu, který by nám ušetřil spoustu zklamání
Máme zvláštní zálibu v hodnocení. Pořád něco posuzujeme, přeměřujeme, porovnáváme a nejlépe – znehodnocujeme. To je špatně, tamto hloupé, tohle trapné. Všechno víme nejlíp. Jenže otázka zní: funguje to? Protože všechno ostatní jsou jen naše dojmy, ego a předsudky v hezkém obalu.
Ve skutečnosti existuje jen jedno férové kritérium: funguje, nebo nefunguje. Ne jestli se mi to líbí, odpovídá mému přesvědčení, nebo jestli by to mělo fungovat podle mého vnitřního manuálu světa. Prostě – funguje? Tak pokračuj. Ne? Tak to nedělej. Tak jednoduché. Tak těžké.
Většina lidí ale místo zkušenosti volí hodnocení. Raději mluví o tom, než to zkusí. Raději filozofují nad tím, jestli by „tohle mělo mít smysl“, než aby se přesvědčili v praxi. Je to pohodlnější. Hodnocení nebolí, selhání ano. Jenže bez selhání se nic nenaučíš.
Často slyším: „Já bych to taky mohl zkusit, ale...“ No právě. To „ale“ je vždycky jen strach z výsledku, který by mohl být jiný, než chceme. Proto radši zůstaneme v teoretické jistotě než v praktické zkušenosti. Jenže zkušenost je jediný opravdový učitel.
Zkusme si ten princip představit jako jednoduchý filtr života:
– Funguje mi tahle práce? Ne. Tak proč v ní zůstávám?
– Funguje ten vztah? Ne. Tak proč se přesvědčuji, že jednou bude?
– Funguje moje vlastní strategie štěstí – nebo jsem jen unavený z předstírání?
Svět není černobílý, ale funkčnost se pozná snadno: když něco opravdu funguje, cítíme vnitřní klid, ne napětí. A naopak, když to nefunguje, začneme se nutit, omlouvat, racionalizovat. A to je vždy první známka, že jsme zabloudili.
Takže až příště budete řešit, co je správně, co by se mělo nebo co si kdo myslí, zkuste prostě jen tuhle větu:
Funguje to? Ne? Tak to nedělej. Zní banálně, ale je v ní víc moudrosti, než ve většině duchovních knih.

Autor: Ondřej Vejsada | pondělí 10.11.2025 7:03 | karma článku: 0 | přečteno: 19x

Další články autora

Ondřej Vejsada

Neutekli jsme před systémem – jen jsme si z něj udělali nový

Každá rebelie se časem promění v nový systém – jen s jiným logem a slovníkem. I odpor se dá zpeněžit. Skutečná svoboda nezačíná protestem, ale tichým rozhodnutím přestat hrát tu samou hru.

9.11.2025 v 7:02 | Karma: 6,73 | Přečteno: 83x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Nevíme, co chceme – ale chceme to hned

Touha ztratila hloubku a stala se impulsem. Už nechceme prožívat cestu – chceme výsledek hned. Jenže co přichází okamžitě, málokdy stojí za to. Skutečná touha potřebuje čas, ne zkratku.

7.11.2025 v 7:02 | Karma: 7,53 | Přečteno: 118x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Čím víc chceme být v pohodě, tím víc nejsme

Čím víc se snažíme být v pohodě, tím víc nejsme. Z klidu se stal výkon, z přijetí povinnost. Skutečná pohoda ale vzniká až tehdy, když si dovolíme nebýt v pohodě vůbec.

6.11.2025 v 7:02 | Karma: 7,22 | Přečteno: 92x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Nejsme vztahově neúspěšní – jen jsme přestali hrát divadlo

Možná nejsme vztahově neúspěšní. Možná jsme jen přestali hrát divadlo o dokonalé lásce a začali chtít skutečnost – i když bolí. Protože pravdivý vztah není o výkonu, ale o odvaze být opravdový.

5.11.2025 v 7:02 | Karma: 10,76 | Přečteno: 187x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Dospělost není věk, ale míra, kolik pravdy o sobě uneseš

Dospělost nezačíná věkem, ale okamžikem, kdy si dokážeme přiznat pravdu o sobě – i tu, která bolí. Zrání totiž není o zkušenostech, ale o odvaze sundat masku a podívat se do vlastního zrcadla.

4.11.2025 v 7:02 | Karma: 7,06 | Přečteno: 108x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

V Dozimetru bude vypovídat bývalý obchodní ředitel DPP

Policisté k soudu přivádějí k soudu Mateje Augustína, který patří k obviněným v...
10. listopadu 2025

V kauze Dozimetr bude v pondělí vypovídat možná nejdůležitější svědek, bývalý obchodní ředitel...

Svatý Martin dorazí bez sněhu. Týden bude oblačný, občas zaprší

ilustrační foto
10. listopadu 2025  6:58

V týdnu svatomartinských tradic meteorologové očekávají, že do Česka dorazí četná oblačnost a mlha...

Nedaleko Bratislavy se srazily vlaky, jeden projel na červenou. Zraněných jsou desítky

U města Pezinok ležícího severně od Bratislavy se srazily dva vlaky slovenských...
9. listopadu 2025  20:52,  aktualizováno  10. 11. 6:28

U města Pezinok ležícího severně od Bratislavy se v neděli večer srazily dva vlaky slovenských drah...

Shutdown v USA by mohl skončit. Zákon prošel díky skupině demokratů

Lídr republikánských senátorů John Thune při rozhovoru s novináři po hlasování...
10. listopadu 2025  6:17

Senát ve Spojených státech schválil návrh zákona, který otevírá cestu k obnovení financování vlády....

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 327
  • Celková karma 9,17
  • Průměrná čtenost 169x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

Co právě poslouchám

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.