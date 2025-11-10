Funguje? Ne? Tak to nedělej!
O jednoduchém, ale nepohodlném principu, který by nám ušetřil spoustu zklamání
Máme zvláštní zálibu v hodnocení. Pořád něco posuzujeme, přeměřujeme, porovnáváme a nejlépe – znehodnocujeme. To je špatně, tamto hloupé, tohle trapné. Všechno víme nejlíp. Jenže otázka zní: funguje to? Protože všechno ostatní jsou jen naše dojmy, ego a předsudky v hezkém obalu.
Ve skutečnosti existuje jen jedno férové kritérium: funguje, nebo nefunguje. Ne jestli se mi to líbí, odpovídá mému přesvědčení, nebo jestli by to mělo fungovat podle mého vnitřního manuálu světa. Prostě – funguje? Tak pokračuj. Ne? Tak to nedělej. Tak jednoduché. Tak těžké.
Většina lidí ale místo zkušenosti volí hodnocení. Raději mluví o tom, než to zkusí. Raději filozofují nad tím, jestli by „tohle mělo mít smysl“, než aby se přesvědčili v praxi. Je to pohodlnější. Hodnocení nebolí, selhání ano. Jenže bez selhání se nic nenaučíš.
Často slyším: „Já bych to taky mohl zkusit, ale...“ No právě. To „ale“ je vždycky jen strach z výsledku, který by mohl být jiný, než chceme. Proto radši zůstaneme v teoretické jistotě než v praktické zkušenosti. Jenže zkušenost je jediný opravdový učitel.
Zkusme si ten princip představit jako jednoduchý filtr života:
– Funguje mi tahle práce? Ne. Tak proč v ní zůstávám?
– Funguje ten vztah? Ne. Tak proč se přesvědčuji, že jednou bude?
– Funguje moje vlastní strategie štěstí – nebo jsem jen unavený z předstírání?
Svět není černobílý, ale funkčnost se pozná snadno: když něco opravdu funguje, cítíme vnitřní klid, ne napětí. A naopak, když to nefunguje, začneme se nutit, omlouvat, racionalizovat. A to je vždy první známka, že jsme zabloudili.
Takže až příště budete řešit, co je správně, co by se mělo nebo co si kdo myslí, zkuste prostě jen tuhle větu:
Funguje to? Ne? Tak to nedělej. Zní banálně, ale je v ní víc moudrosti, než ve většině duchovních knih.
Ondřej Vejsada
Neutekli jsme před systémem – jen jsme si z něj udělali nový
Každá rebelie se časem promění v nový systém – jen s jiným logem a slovníkem. I odpor se dá zpeněžit. Skutečná svoboda nezačíná protestem, ale tichým rozhodnutím přestat hrát tu samou hru.
Ondřej Vejsada
Nevíme, co chceme – ale chceme to hned
Touha ztratila hloubku a stala se impulsem. Už nechceme prožívat cestu – chceme výsledek hned. Jenže co přichází okamžitě, málokdy stojí za to. Skutečná touha potřebuje čas, ne zkratku.
Ondřej Vejsada
Čím víc chceme být v pohodě, tím víc nejsme
Čím víc se snažíme být v pohodě, tím víc nejsme. Z klidu se stal výkon, z přijetí povinnost. Skutečná pohoda ale vzniká až tehdy, když si dovolíme nebýt v pohodě vůbec.
Ondřej Vejsada
Nejsme vztahově neúspěšní – jen jsme přestali hrát divadlo
Možná nejsme vztahově neúspěšní. Možná jsme jen přestali hrát divadlo o dokonalé lásce a začali chtít skutečnost – i když bolí. Protože pravdivý vztah není o výkonu, ale o odvaze být opravdový.
Ondřej Vejsada
Dospělost není věk, ale míra, kolik pravdy o sobě uneseš
Dospělost nezačíná věkem, ale okamžikem, kdy si dokážeme přiznat pravdu o sobě – i tu, která bolí. Zrání totiž není o zkušenostech, ale o odvaze sundat masku a podívat se do vlastního zrcadla.
