Flow aneb opravdu to musíme všechno tahat sami?

Flow není dřina, není únik. Je to spolupráce se životem místo věčného tlačení proti proudu. Možná nemusíme všechno zvládnout silou – stačí poznat, kdy plout.

Flow. Ajéje, už zase to slovo! To už jsem slyšel tolikrát, že bych z toho skoro upadl do transu – kdybych ovšem nevěděl, že to není flow, ale jen akutní přesycení módními výrazy, které si lidé lepí na ledničku, aniž by věděli, co to vlastně znamená.

Flow je dnes jako avokádo. Každý o tom mluví, všude se to nabízí, vypadá to zdravě – ale většina lidí vůbec neví, jak to správně používat. A když už se do toho zakousnou, často zjistí, že jim to vlastně nechutná.

Flow není dřina. Ani posedlost.

Tahle představa je v nás zakořeněná hluboko:

„Když něco chceš, musíš si to vydřít.“ A tak se dřeme. Bojujeme. Rveme se se životem, sami se sebou, s počasím, s manželem, s hypotékou, s časem, s mobilem, se vším. Jako kdyby svět byl jedno velké zamrzlé jezero a my jediní s pochodní, která ho má rozehřát.

Ale co když je to celé úplně jinak?

Co když realita není statická hmota, kterou musíme vlastní silou uvést do pohybu, ale živé, proudící pole, které se samo neustále mění – a naší prací není ho tlačit, ale naskočit do proudu a plout?

Ano, vím. Zní to jako z motivačního kalendáře s delfíny. Ale dovolte mi to rozvést.

Tlačíš, nebo spolupracuješ?

Většina lidí se ke svému životu chová, jako by táhla těžký nákup do kopce. Každá věc je úkol. Každý úkol je výzva. Každá výzva je stres. A když se náhodou objeví chvíle klidu, tak ji raději vyplníme další činností – aby bylo jasné, že neleníme. Že makáme. Že se snažíme.

Ale právě tohle není flow. To je… low.

Skutečný flow je totiž stav, kdy se realita hýbe s námi – a my zároveň s ní. Není to útěk od zodpovědnosti. Je to spolupráce s tím, co se děje. Naslouchání světu. Naslouchání sobě. A pak – v pravý okamžik – zapojení se do proudu tím, co máme rádi, co umíme, co nás baví.

Nejsme tesaři, kteří musí ze světa vytesat stůl podle své vize. Jsme spíš surfaři, kteří čekají na správnou vlnu. A když přijde – naskočí.

Kudy teče energie? Zní to hezky, že? Ale co když žádná vlna zrovna nejde? Co když sedím na břehu, dívám se na klidné moře, na obzoru ani čárka – a přesto mi v hlavě zuří uragán frustrace, protože se nic neděje?

Tehdy přichází klíčová otázka:

„Kudy teče energie?“

Ne „co bych měl dělat“. Ale co mě teď přirozeně táhne. Ne z lenosti, ne z úniku, ale z radosti. Co mě láká, i když to není produktivní. Co mě těší, i když to nevypadá jako výkon. Co mě volá – ne proto, abych byl lepší, ale proto, že mě to jednoduše baví.

A právě tady se děje zázrak. Tím, že následuju tuhle přirozenou energii, začnu spolupracovat s proudem. A ten proud mě na oplátku zanese tam, kam jsem měl jít. Možná ne tam, kam jsem chtěl jít – ale často přesně tam, kde jsem měl být.

Flow není „nicnedělání“ – je to tanec se životem

Flow je činnost – ale činnost, která nás nezničí. Je v ní úsilí – ale ne dřina. Je v ní pohyb – ale ne chaos.

Není to, že sedím na gauči a čekám, až mi život něco nabídne. Je to, že se dívám kolem sebe, vnímám prostor, sebe, ostatní – a pak jdu tam, kde něco proudí. Kde se něco děje. Kde to žije. A tam zapojím svoje talenty, svou práci, svou přítomnost – a tím to rozhýbu ještě víc.

A ne, nefunguje to vždycky dokonale. Někdy nás proud vezme do kaluže. Někdy to bolí. Ale pořád je to méně bolestné, než věčně bojovat s větrem, který fouká úplně jinam než jdeme.

Přestaň tlačit. Začni plout.

Kdy naposledy jste něco dělali bez vnitřního tlaku? Bez myšlenky „musím“, „měl bych“, „když to neudělám, tak...“?

A kdy naposledy jste si všimli, že vás něco baví? Že vám to jde. Že čas přestal existovat. Že něco tvoříte – a zároveň vás to tvoří?

To je ono. To je flow.

A pokud ho nehledáme, protože máme pocit, že „to zní moc ezotericky“ nebo „to je jen pro umělce a sportovce“, tak je možná na čase přestat se snažit být efektivní a začít být živý.

Protože jak říká staré přísloví, které jsem si právě vymyslel:

„Člověk může celý život tahat káru… anebo naskočit na proud.“