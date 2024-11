Finty pro seznamování, aneb osobní kouzlo nade vše

Osobní kouzlo vždy vítězí nad drahým oblekem. Co ženy doopravdy přitahuje, jak zvládají flirt lépe než muži, a proč i lichotky mají své kouzlo? Objevte finty, jak zapůsobit správně!

Mladí kluci bývají často tak trochu zmateni, podobně jako mladé slečny. Ne vždy vědí, jak správně projevit zájem, a někdy se uchylují k neobratným pokusům, jako je podkopnutí nohy. Je to možná trochu úsměvný začátek, ale na něčem se zakládat dá – klíčem je opravdu zájem. To, co ženy přitahuje, totiž není ani síla svalů, ani auto nebo drahé oblečení, ale opravdový, upřímný zájem. Stačí jen ten zájem trochu kultivovat a přidat k němu gentlemanství. A samozřejmě… také dodržovat základní hygienu! Pokud totiž někoho odpuzuje váš pach, nějaká šance na romantiku se rychle rozplyne. Ne nadarmo se říká, že ženy mají velmi dobrý čich, a co už druhý den neprojde na feromony, to na příjemné první dojmy těžko zahraje.

Ačkoliv to může působit překvapivě, je prokázáno, že ženy nás sledují mnohem víc, než my sledujeme je. Mají širší periferní vidění a dokážou se nenápadně rozhlížet, aniž bychom je přistihli. My jsme v tomto směru trochu přímočařejší, potřebujeme si druhou osobu prohlédnout napřímo a déle, což nás snadno odhalí. Mezitím si žena zvládne nenápadně všímat detailů – našich očí, úsměvu nebo třeba spodní části zad. Takže ano, ženy koukají možná více, než si myslíme, jen to umí lépe maskovat.

Naše zaujetí ženami je nepochybné – líbí se nám, přitahují nás, vzbuzují naši zvědavost. To, co dělají ony, však nebývá jen obdiv, ale někdy i kritika, pozorování a přemýšlení. Takže přemýšlejme nad tím, jestli jsme opravdu takoví „zvědavci“, jak se někdy říká, anebo jestli jen nevidíme, že ženy mají ve sledování nás taky svou zálibu.

Jedno varování: pokud posiluješ nebo jinak pracuješ na své postavě, je pravděpodobné, že přitáhneš typy žen, u kterých musíš být trochu opatrnější. Činky mohou zaujmout třeba mladší dívky, kde už je nutné hlídat si zákonné hranice, nebo naopak starší „milovnice svalů“, které už mají svůj styl. A pokud je ti kolem čtyřiceti, víš, že jedna situace znamená přísné tresty a druhá... občas nečekané výzvy.

Gentlemanství je jedním z nejlepších způsobů, jak projevit zájem, a jeho součástí jsou i lichotky. Tady se často vyplatí nešetřit chválou – lichotka v tom správném množství zkrátka působí. Když ženě řekneš, že má krásný úsměv nebo jiskru v oku, dá jí to pocit, že ji někdo ocenil, a pro ni to může být velmi příjemné. Je ale dobré vědět, že muži a ženy mají na lichotky různé pohledy. Zatímco my se na kompliment díváme s nadhledem, ženy to berou často doslova, což nemusí být na škodu.

Pokud ti připadá, že přehnané lichotky jsou lží, vezmi to z jiného úhlu – taková je zkrátka hra flirtu. A přiznejme si, že obě pohlaví hrají tuto hru ráda, každé trochu jinak, ale s podobným výsledkem: obdiv a zájem jsou příjemné každému.

A na závěr, malá připomínka o hygieně, kterou nelze podcenit. Osobní čistota je prostě základ a dobrý deodorant nebo trochu kolínské může udělat víc než cokoli jiného. Nemusíš být přehnaně nastrojený, ale je dobré udržovat příjemné první dojmy. Ženy oceňují, když si muž dává záležet na tom, aby vypadal dobře a cítil se sebevědomě.

Takže oslov každou zajímavou ženu s úsměvem a příjemným pozdravem, ukaž zájem a příjemně si popovídej. Stačí jednoduché „sluší ti to“ a pozvání na kávu, a pokud to nevyjde? Nevadí. Příště může být štěstí na tvé straně, ale věz, že ten, kdo to rozhoduje, je vždy ona. To jen pro pořádek, abychom si nepletli role – přece jen máme pořád šanci, pokud nás vybere.