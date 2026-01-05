Emoční prvotní nastavení: proč v dospělosti milujeme podle scénářů z dětství
Kdykoli slyším větu: „Hele, já už jsem to dávno zpracoval, jsem dospělý člověk,“ mám chuť si sednout, dát si kafe a říct: „Fajn, tak mi ukaž, koho sis vybral do vztahu.“ Protože nic neprozradí náš vnitřní svět víc než to, koho milujeme. A ještě víc — jakým způsobem.
Můžeme mít tři vysoké školy, roky terapie, přečtené knihy o sebelásce a sebevědomí… Ale když přijde na partnerský vztah, často reagujeme ne jako dospělí, ale jako malí kluci a malé holky ve věku 3 až 7 let. Právě tehdy se totiž ukládá naše „emoční prvotní nastavení“ — jakýsi vztahový software, který pak běží celý život na pozadí. A my si ani nevšimneme, že se podle něj řídíme.
Malý kluk v těle velkého chlapa
Možná znáte muže, kteří si vybírají ženy, jež je budou zachraňovat. Vztahují se k nim jako k maminkám. Potřebují péči, uznání, uklidnění. A když nejsou opečovávaní? Zlobí, trucují, utíkají.
A pak jsou tu jiní — tvrdí, rozhodní, „chlapi do nepohody“. Ale když přijde na konflikt, zarazí je nejmenší náznak odmítnutí. Ne proto, že by byli slabí. Ale protože jejich pětiletá část duše si kdysi uložila: „Když se zlobí, nesmíš nic říct, jinak o ni přijdeš.“ Dětství není minulost. Dětství se přepisuje do našeho milování.
Ten samý muž, který řídí firmu, zvládá krize a působí sebejistě, se doma může změnit v malého kluka, který se bojí, že když něco pokazí, nebude milován. A ne, není to slabost. Je to záznam, který se v něm vytvořil dávno před tím, než uměl vyslovit vlastní jméno.
A ženy? Ty nehledají lásku. Hledají opravu.
Mnoho žen si nevolí partnera podle toho, kdo je činí šťastnou. Ale podle toho, kdo by teoreticky mohl opravit tu jednu starou díru v duši. Ženy, kterým doma chyběla pozornost, si často vybírají muže, kteří jsou emocionálně vzdálení. Proč? Protože doufají, že když se k nim jednou přiblíží, konečně zažijí to, co jim chybělo.
Ženy, které musely být „hodné holčičky“, se zas poutají k mužům, kteří potřebují zachránit. Protože tehdy se naučily: „Lásku si musím zasloužit.“
A ženy, které vyrůstaly v chaosu? Ty paradoxně hledají muže, kteří chaos způsobí. Ne proto, že by je to bavilo — ale protože chaos je jediné prostředí, které jejich tělo „pozná“. Tohle není láska. To je rekonstrukce dětství.
Filozofická rovina: Milujeme v přítomnosti, ale rozhodujeme se v minulosti
Přítomnost je jen krátký film. Dětství je režisér, který rozhodl, jaké žánry vůbec pustíme do kina. Někdo má rád dramata. Někdo komedie. Někdo thriller, kde se nikdy neví, zda partner přijde, nebo nepřijde. A někdo se spokojuje s tichým dokumentem, protože se bojí velkých emocí.
Neděláme to vědomě. Jen nás řídí staré nastavení, které jsme si nikdy nevybrali.
„Já už jsem to zpracoval.“ Opravdu?
Kdybych měl korunu za každého, kdo to řekl, tak už… No, možná už nejezdím MHD. Protože zpracování není o tom, že vím, proč to mám. Zpracování je o tom, že přestanu jednat jako pětileté dítě ve vztahu dospělých. A to se nestane rozumem. To se stane až tehdy, když člověk: dovolí sám sobě cítit, znovu se dotkne té původní bolesti, pochopí ji emočně, ne jen logicky, a přepíše vnitřní software.
Bez toho jen opakujeme scénáře: já tě pronásleduji, já před tebou utíkám, já se ti zavděčuji, já se bojím konfliktu, já si vybírám nedostupné, já zůstávám tam, kde je mi už dávno úzko.
A teď dobrá zpráva: software jde přepsat
Vztahové scénáře nejsou doživotní trest. Jsou to vzorce. A vzorce můžeme pochopit, zpracovat a opustit. Ale až tehdy, když si přiznáme základní věc: „Moje láska není volba barvy tapety. )Je to otisk mého dětství.“
A když se tohle podaří pochopit, stane se zajímavá věc: Najednou začneme chtít partnera, který je pro nás dobrý — ne toho, který nám připomíná domov plný nedořešených příběhů.
Závěrem? Jednoduchá a krutě pravdivá věta: Dospělost nezačíná věkem. Začíná ve chvíli, kdy přestaneme milovat jako děti. A k tomu vede jediná cesta: Vrátit se k tomu malému klukovi nebo malé holce v sobě — a konečně je vzít za ruku, ne do vztahu, ale domů.
Ondřej Vejsada
