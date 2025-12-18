Emoční lenost: proč se nám nechce cítit (a raději to celé obejdeme)
Lenost. To slovo obvykle používáme, když se nám nechce umývat nádobí, běhat, nebo když měsíc odkládáme výměnu žárovky, protože „vždycky se svítí z druhé strany“. Jenže existuje ještě jeden druh lenosti — mnohem závažnější, skrytější a hlavně společensky tolerovaný.
Emoční lenost.
Taková ta vnitřní pohodlnost, kdy se nám nechce cítit. Nechce se nám ponořit do sebe. Nechce se nám řešit nic, co by v nás mohlo otevřít bolavé místo. A protože nechce — tak raději obejdeme všechno, co bolí, co se dotýká, co nás nutí zpomalit, nebo nedejbože něco prožít.
Cítit je náročné. Necítit je pohodlné.
Když se někoho zeptám: „Jak se máš… doopravdy?“ většina lidí odpoví: „Jo, dobrý.“
A přitom to „dobrý“ často znamená:
– „Nech mě být.“
– „Nechci o tom mluvit.“
– „Vůbec nevím, jak se mám.“
– nebo: „Jestli se toho jen dotkneme, tak se to sesype.“
Lidé se unavili vlastním prožíváním. Unavili se z toho, kolik toho cítí, a tak si řekli, že nejlepší strategie bude… necítit tolik.
Jak funguje emoční lenost
Neběhá po světě s transparentem. Nemá hymnu. Nezískala ocenění. Ale je všude.
Emoční lenost je tichá strategie přežití: když prožívání bolí, raději to celé obejdeme. Jenže obejít vlastní emoce je jako obejít vlastní stín. Jde to jen chvíli.
A tak se objevuje:
1) Cynik
Člověk, který „už tomu všemu nevěří“. Reálně to znamená: „Už nemám sílu doufat.“
2) Ironický pohodář
Řekne: „Mně je to jedno.“ A přitom se mu uvnitř hroutí půlka světa.
3) Mrak bez deště
Nepustí nic dovnitř, nic ven. Tváří se stabilně, ale jen proto, že se naučil necítit.
4) Ten, co má všechno pod kontrolou
Emoce nemá, jen „situace“. To jsou takoví ti lidé, kteří nepláčou ani na pohřbech — ale třesou se, když dojde toaletní papír.
A pak samozřejmě:
5) Rozhodně nejsem zranitelný typ
Kandidát na životní vyhoření. Navenek úsměv, uvnitř betonová zeď. Kdyby do něj někdo ťukl, rozsype se. Jenže to nikdo nezkouší — protože působí neprůstřelně.
Proč jsme tak unavení z cítění?
Protože jsme si spletli emoce s výkonem. Dnes musíme: mít správné emoce, mít je ve správné intenzitě, mít je rychle vyřešené, a hlavně: nikoho s nimi neobtěžovat.
A tak se děje, že: místo smutku dáme úsměv, místo strachu dáme logickou větu, místo zranitelnosti dáme humor, místo bolesti dáme „jsem v pohodě“. A pak se divíme, že nás život unavuje. Jasně že unavuje — když místo jedné emoce žijeme dvě: tu skutečnou a tu, kterou předstíráme.
Emoční lenost není zbabělost. Je to obrana. Lidé nejsou líní cítit, protože jsou slabí. Jsou líní cítit, protože jsou přetížení.
Často slyším:
„Já už nemůžu. Už nechci nic řešit.“
A v překladu to znamená:
„Už nemám kam ukládat další bolest.“
A tak se spustí ochranný režim: nic neotevírat, nic neprožít, nic necítit. Jen přežít. Dostat se přes další den. Je to přirozené. Ale zároveň — destruktivní.
Ironie života: necítit bolí víc než cítit
Když potlačíme emoce, nevypneme je. Jen odpojíme přívod. A emoce si najdou jinou cestu ven: výbuchy, únava, apatie, psychosomatika, potřeba izolace, neschopnost navázat blízkost, nebo to známé „už nic necítím“. Ano — i to je emoce. Ta poslední, která zbyla.
Tak co s tím?
Neexistuje elegantní řešení. Emoční práce není wellness. Ale existuje jednoduchá věta, která může všechno změnit: „Co teď doopravdy cítím?“
Ne co bych měl cítit. Ne co se očekává. Ne co říkám, aby byl klid. Ale co skutečně.
A tady se děje malý zázrak: Člověk zjistí, že to, čeho se tak bál, není tak hrozné, jak si představoval.
Bolí to? Ano. Ale je to pravdivé. A pravda je lehčí než beton.
Závěr?
Emoční lenost není o tom, že bychom byli pohodlní. Je to o tom, že jsme unavení z toho, kolik emocí jsme museli nést sami. Jenže život, který necítíme, není úleva. Je to tichá forma umírání zaživa. A to si nikdo z nás nezaslouží. Možná je tedy čas zase cítit. Ne proto, že „bychom měli“. Ale proto, že je to jediný způsob, jak se vrátit k sobě.
Ondřej Vejsada
