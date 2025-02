Dokonalá (ne)dokonalost: Proč nás Instagram učí milovat filtr místo tváře

Honíme se za dokonalostí, která neexistuje? Instagram nám ukazuje svět přes filtry, ale skutečná krása je v opravdovosti. Co kdybychom přestali skrývat chyby a začali být sami sebou?

Možná to znáte. Sedíte večer na gauči, scrollujete Instagramem a náhle na vás vykoukne dokonalá fotka. Usměvavá slečna na pláži, opálená, s úsměvem jako z reklamy na zubní pastu. Vedle ní kluk, co vypadá, jako by právě přistál z natáčení reklamy na proteinový prášek. Oba v luxusním prostředí, s dokonalou kompozicí a tou správnou dávkou rozostření na pozadí. Říkáte si: „Proč tak nevypadám já?“

Jenže je tu háček. Víte, že je to vlastně celé lež? A víte, že to víte?

Filtry na život

Žijeme v době, kdy fotka už není jen fotka. Je to projekt. Každý snímek musí projít minimálně pěti aplikacemi, než se dostane na sociální sítě. Odstraňují se nedokonalosti, přidává se světlo, kontrast, barvy – a na konci toho procesu stojí úplně jiný člověk, než který zmáčkl spoušť.

Ale proč nám to tolik vadí? Protože podvědomě tušíme, že tento neustálý hon za dokonalostí je klam. A ten klam se dotýká něčeho hluboko uvnitř nás.

Strach z vlastního odrazu

Co nás na těch „dokonalých“ lidech vlastně rozčiluje? Je to snad závist? Nebo ten tichý hlas v hlavě, který nám našeptává, že nikdy nebudeme tak dobří? Pravda je možná jednodušší. Na té fotce totiž vidíme nejen je, ale i naše vlastní strachy.

Představa, že musíme být bezchybní, abychom stáli za to, je totiž nebezpečně nakažlivá. Není náhoda, že se doba, kdy vrcholí trend filtrování a vylepšování, kryje s nejvyšší mírou úzkostí a depresí v historii lidstva.

Odvážit se být nedokonalý

Když jsme byli dětmi, nikdo nás neučil milovat naše pihy, odstávající uši nebo to, že vypadáme jako máma, když se na nás zlobí. Učili nás spíš, jak se „spravit“, aby nás měl svět rád. Jenže co kdyby to bylo naopak? Co kdybychom se přestali opravovat a dovolili si být skuteční?

Víte, kdo je skutečný influencer? Ten, kdo dokáže říct: „Takhle vypadám, a jestli vám to vadí, je to váš problém, ne můj.“

Nežijeme pro lajky

Sociální sítě nejsou špatné. Špatný je způsob, jak je používáme. Nepotřebujeme další dokonalou fotku, další inspirativní citát nebo hashtag #blessed. Potřebujeme lidi, kteří přestanou skrývat svoje chyby. Potřebujeme někoho, kdo ukáže, že opravdovost je cennější než filtr.

A tak vás vyzývám: až příště budete sdílet něco na Instagramu, zkuste to bez filtru. Bez masky. Bez zbytečné pózy. Ukažte světu, že jste opravdoví. Protože skuteční lidé jsou ti, kteří mění svět.

Možná nezískáte tisíc lajků, ale jedno je jisté: začnete žít život, který má smysl. A to je přece víc než dokonalá fotka, nebo ne?