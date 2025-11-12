Dnešní doba nepotřebuje víc motivace, ale míň iluzí
O tom, že problém není v nedostatku inspirace, ale v tom, že inspirace často slouží k útěku od reality
Nikdy jsme neměli tolik motivačních videí, citátů, podcastů, koučů a řečníků. A nikdy jsme se zároveň necítili tak ztracení. Paradox? Možná. Anebo jen přirozený důsledek přesycení něčím, co mělo být vzácné. Dnešní „motivační doba“ totiž často nepomáhá růst – jen oddaluje pád.
Motivace se stala novou drogou. Dřív jsme si dávali panáka, dnes si dáváme citát. „Dokážeš všechno, když budeš chtít!“ – slyšíme. Ale co když nechci? Co když jen nevím? Co když nejsem slabý, jen unavený ze snahy být silný?
Zatímco dřív byla motivace jiskrou, která měla zapálit čin, dnes je to záplava ohňostrojů, které mají zakrýt tmu. A tak místo abychom pohnuli svým životem, posouváme kurzor po obrazovce, kde nám další kouč vysvětluje, jak být šťastný.
Skutečný problém dneška není v tom, že by lidé byli línější. Je v tom, že jsou zahlcenější iluzemi. Každá motivační fráze nám totiž říká: „Měl bys být jinde, než jsi.“ A to je dokonalý recept na trvalou nespokojenost.
Vytvořili jsme kult „neustálého růstu“. Jenže růst bez zakořenění není růst, ale útěk. Motivace se tak stává formou útěku od reality, která není tak vzrušující, jak by si naše ego přálo. A právě proto zůstáváme zaseklí: pořád se motivujeme k něčemu, co s námi vlastně vůbec neladí.
Možná by nám dnes pomohlo méně koučů a více ticha. Méně „běž za snem“ a více „zjisti, čí sen vlastně běžíš“. Méně plánů na změnu světa a více ochoty čelit vlastnímu chaosu.
Motivace má smysl, když tě vrací k sobě. Když tě nutí přestat žít podle představ ostatních a začít vnímat, co skutečně chceš ty. Ale když tě vede jen k tomu, abys byl „lepší verzí sebe“, tak ve skutečnosti potvrzuje, že ta současná je nedostatečná.
Náš svět nepotřebuje víc inspirace. Potřebuje víc střízlivosti. A možná i trochu odvahy připustit si, že někdy není potřeba vstát a jít, ale na chvíli si sednout a být.
Ondřej Vejsada
Lidé dnes nehledají lásku, ale potvrzení
Dnes už nehledáme lásku, ale potvrzení, že jsme hodní lásky. Jenže tam, kde chceme být obdivováni, se ztrácí prostor pro skutečnou blízkost. Láska nezačne, dokud přestaneme chtít být dokonalí.
Ondřej Vejsada
Funguje? Ne? Tak to nedělej!
Život by byl jednodušší, kdybychom se míň ptali „je to správně?“ a častěji „funguje to?“. Protože když něco opravdu funguje, poznáš to podle klidu – ne podle teorie.
Ondřej Vejsada
Neutekli jsme před systémem – jen jsme si z něj udělali nový
Každá rebelie se časem promění v nový systém – jen s jiným logem a slovníkem. I odpor se dá zpeněžit. Skutečná svoboda nezačíná protestem, ale tichým rozhodnutím přestat hrát tu samou hru.
Ondřej Vejsada
Nevíme, co chceme – ale chceme to hned
Touha ztratila hloubku a stala se impulsem. Už nechceme prožívat cestu – chceme výsledek hned. Jenže co přichází okamžitě, málokdy stojí za to. Skutečná touha potřebuje čas, ne zkratku.
Ondřej Vejsada
Čím víc chceme být v pohodě, tím víc nejsme
Čím víc se snažíme být v pohodě, tím víc nejsme. Z klidu se stal výkon, z přijetí povinnost. Skutečná pohoda ale vzniká až tehdy, když si dovolíme nebýt v pohodě vůbec.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Domorodí aktivisté násilně vtrhli na summit COP30. Brojí proti ničení Amazonie
Desítky domorodých aktivistů násilně vnikly do areálu klimatické konference COP30 v brazilském...
Česko má ukrajinské uprchlíky, pomáhat s migranty na jihu nemusí, uznal Brusel
Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle Evropské komise do...
Zřícení tureckého letounu v Gruzii nikdo nepřežil. Stroj padal ve spirále
Úterní nehodu tureckého transportního vojenského letounu v Gruzii nepřežil nikdo z 20 lidí na...
V Bělehradě protestovaly tisíce lidí. Trumpův zeť chce z památky luxusní areál
Tisíce lidí ve středu v Bělehradě symbolicky vytvořily lidský štít kolem komplexu budov bývalého...
- Počet článků 329
- Celková karma 9,01
- Průměrná čtenost 169x