Dneska je krásně! Ale pro koho, prosím vás?!

„Dneska je krásně!“ zní jako univerzální pravda. Ale co když se ve třicítkách dusíte a krásno vnímáte jinak? O počasí, názorech a o tom, že není ostuda cítit to po svém.

„Dneska je krásně, co?!“ Tuhle větu slýcháme v létě denně. Od souseda, od kolegyně, od prodavačky v samoobsluze. Vždycky to zazní s nadšeným úsměvem a téměř povinným očekáváním, že nadšeně přikývnete. Jenže co když se vám právě dneska chce spíš umřít vedrem než jásat? Zatímco oni opěvují „krásné počasí“, já sleduju, jak mi v přehřátém bytě kolabuje notebook, jak mi z čela teče pot i při psaní SMSky, a i ty mouchy, co mi dřív vesele bzučely u okna, se vzdaly a sedí v koutě, protože lítat v tomhle fakt nebudou. Krásně? Hnus, velebnosti!

Každý máme jiné „krásno“

Vážně, zkuste se nad tím na chvilku zastavit. Když někdo prohlásí: „Dneska je krásně!“, málokdy to říká jako svůj názor. Většinou to zní jako objektivní pravda. Jako by „krásno“ bylo nějak měřitelné. Jako by existoval národní standard příjemného dne. A tak se někdy přistihnu, jak se usměju a přikývnu – ne proto, že bych s tím souhlasil, ale protože se to tak nějak očekává. A protože člověk nechce působit jako věčně nespokojený morous, který kazí nadšení. Jenže pak si říkám – proč vlastně předstírat? Proč neříct: „Fuj, třicítky nesnáším. Mně je hezky, když prší.“? Problém není v počasí. Problém je v tom, že automaticky předpokládáme, že to druhý musí vidět stejně.

To přece musíš cítit taky!

Tenhle způsob uvažování je, mimochodem, velmi rozšířený. Jen se podívejte na běžnou konverzaci:

„To byla ale pecka, co?!“ – a čeká se souhlas.

„To je ale blbec!“ – a čeká se, že ten druhý řekne: „Jo, taky ho nemůžu vystát.“

„Tohle snad volí jen úplný idioti!“ – a čeká se, že přikývnete. Protože pokud ne, no tak... ehm, není náhodou řeč o vás?

Už si moc neumíme říct: „Aha, ty to máš jinak.“ V lepším případě jsme zaskočení, v horším rovnou útoční. Jaktože někdo nesdílí náš vkus, názor, styl, oblíbený tým nebo preferovaný typ dovolené? Nechápeme to. A když něčemu nerozumíme, máme tendenci to zlehčit, zesměšnit, nebo rovnou označit za pitomost.

Psychologie rychlého odsudku

Psychologové by vám řekli, že za tím stojí naše potřeba potvrzení. Když někdo souhlasí, cítíme se bezpečně. Když nesouhlasí, ohrožuje to naši vnitřní rovnováhu. Proto bývá první reakcí obrana – nebo útok. Není to osobní. Je to primitivní. A bohužel běžné.

Ale co kdybychom se místo toho jen... zeptali?

Neříkali: „To bylo krásně, že jo?!“, ale „Jak ti bylo dneska v tom vedru?“

Neříkali: „To je ale idiot, co?“, ale „Co si o něm myslíš?“

Neříkali: „To přece každý ví!“, ale „Jak to vidíš ty?“

A hlavně: co kdybychom nečekali, že odpověď bude stejná jako naše?

Závěr s deštníkem v ruce

Zrovna dnes, kdy tenhle článek píšu, se skokově ochladilo. Prší. Lidi nadávají, že jim to kazí grilování. A já? Jsem konečně ve svém živlu. Dýchá se mi dobře, mozek se mi nevaří, a mouchy se zase naučily lítat. Dneska je – podle mě – krásně. A pokud to máte jinak, je to v pořádku.

Jen mi, prosím vás, neříkejte, že „tohle přece miluje každej“. Nemiluje. A je to naprosto v pořádku.