Deset způsobů, jak vypadat duchovně, aniž byste museli cokoliv změnit
Duchovno má dnes jednu velkou výhodu. Na rozdíl od reality je poměrně snadné. Nemusíte nic zásadního měnit. Nemusíte nést odpovědnost. Nemusíte jít do nepohodlí. Stačí trochu upravit slovník. A najednou působíte jako člověk, který „to pochopil“.
Pojďme si to ukázat.
1. Říkejte „přijímám to tak, jak to je“
Zní to vyrovnaně. Ve skutečnosti to často znamená: „Nechce se mi s tím nic dělat.“ Rozdíl mezi přijetím a rezignací je tenký. A dobře se schová.
2. Mluvte o energii
Když řeknete „necítím z toho dobrou energii“, nikdo se vás nebude ptát na konkrétní důvody. Je to elegantní způsob, jak něco odmítnout…bez nutnosti to vysvětlit.
3. Všechno vysvětlete jako „lekci“
Něco se nepovedlo? „Byla to lekce.“ Někdo vás zklamal? „Mělo mě to něco naučit.“ Zní to moudře. Ale někdy to jen zakrývá obyčejnou neschopnost věci pojmenovat.
4. Buďte „nad věcí“
Nereagujte. Neřešte. Nezapojte se. Působí to jako nadhled. Ale může to být jen dobře zabalený odstup od života.
5. Říkejte „každý má svou pravdu“
Na první pohled tolerance. Ve skutečnosti často únik z konfliktu. Protože pokud má každý svou pravdu, není potřeba nic řešit.
6. Odpouštějte…hlavně sami sobě
„Odpouštím.“ Krásné slovo. Ale někdy znamená jen to, že se nechceme zabývat tím, co se skutečně stalo.
7. Vyhýbejte se negativním lidem
To zní zdravě. Jenže někdy se pod „negativní“ schová každý, kdo nám nastavuje nepříjemné zrcadlo.
8. Mluvte o přítomném okamžiku
„Žiju tady a teď.“ Jenže „tady a teď“ může být i místo, kam schováme věci, které nechceme řešit z minulosti.
9. Používejte klidný tón
Mluvte pomalu. Usmívejte se. Buďte „v pohodě“. Lidé si často spletou klidný projev s vnitřní stabilitou. A přitom to spolu nemusí mít nic společného.
10. Hlavně nic neměňte
To je možná nejdůležitější bod. Můžete změnit jazyk. Můžete změnit styl. Můžete změnit způsob, jak o věcech mluvíte. Ale pokud se nic nemění ve vašem jednání, je to pořád jen forma.
Co na tom vlastně vadí
Možná nic. Každý si může žít, jak chce. Problém vzniká ve chvíli, kdy si začneme myslet, že změna slov je totéž jako změna života. Není.
Závěrem (tentokrát trochu přímo)
Skutečná změna není vidět na první pohled. Není tak hezky popsatelná. Nedá se snadno sdílet. Ale většinou bolí. A něco stojí. A právě proto ji nelze nahradit slovníkem.
Ondřej Vejsada
Když si uvědomíte, že některé sny patřily jen do mládí
Některé sny nezmizí – jen je přestaneme žít. Ne z rezignace, ale protože už nejsou naše. Místo velkých představ přichází tišší věci, které dávají větší smysl než to, co jsme chtěli ve dvaceti.
Ondřej Vejsada
Mužská důstojnost v malých věcech
Důstojnost nevzniká ve velkých momentech, ale v těch malých. V tom, jak muž mluví, reaguje i unese trapnost. Ne pro publikum – ale jako tichý způsob, jak zachází sám se sebou.
Ondřej Vejsada
Strach ze změny názoru na veřejnosti
Říct „nesouhlasím“ je snadné. Přiznat „mýlil jsem se“ už ne. Ve světě, kde je názor součástí identity, se změna vnímá jako slabost – přitom může být projevem větší vnitřní poctivosti.
Ondřej Vejsada
Když muž už nepotřebuje souhlasit
Muž často souhlasí, aby udržel klid a zapadl. Jenže když se z přikyvování stane zvyk, ztrácí sám sebe. Skutečný posun přichází ve chvíli, kdy už nepotřebuje souhlasit – ani ho získávat.
Ondřej Vejsada
Kultura okamžité reakce
Doba si žádá okamžitou reakci – ticho působí podezřele. Jenže rychlost nahrazuje porozumění. Text o tlaku mít názor hned a o ztracené schopnosti chvíli počkat.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty
Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel
Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u...
Navštivte svět unikátních pivních chutí. Prague Beer Fest startuje v Holešovicích už zítra
Prague Beer Fest je jedno z největší setkání pivních nadšenců ve střední Evropě. V Holešovické...
Muž patrně spadl z hráze přehrady Les Království, má poraněnou páteř a hlavu
Asi dvacetiletý muž ve středu dopoledne nejspíš spadl z hráze přehrady Les Království na Trutnovsku...
