Den, kdy zjistíte, že už nejste hlavní postava
Existuje okamžik, na který vás nikdo nepřipraví. Nepřijde s fanfárami. Nedostanete dopis. Nikdo vás nepozve na slavnostní rozloučení. Prostě se jednoho dne rozhlédnete kolem sebe a zjistíte, že svět běží dál úplně stejně jako předtím. A dokonce i bez vás. Je to zvláštní zjištění. Trochu nepříjemné. Trochu osvobozující. A hlavně nevyhnutelné.
Hlavní role
Když jsme mladí, většina z nás žije v přesvědčení, že jsme hlavní postavou vlastního příběhu. A vlastně máme pravdu. Řešíme první lásky. První práci. První velká rozhodnutí. První úspěchy. První průšvihy. Všechno se zdá důležité. Všechno se zdá osudové. Člověk má pocit, že právě na něm závisí běh vesmíru. Nebo alespoň běh nejbližšího okolí. A pak ubíhají roky.
Nenápadné signály
První náznaky bývají nenápadné. Děti vás přestanou potřebovat u každého rozhodnutí. Nejdřív je to příjemné. Pak trochu zvláštní. A nakonec si uvědomíte, že se vás už ani neptají. Ne proto, že by vás neměly rády. Jen už mají vlastní život. Pak přijde práce. Mladší kolega, kterého jste před pár lety zaučovali, najednou vede projekt. Používá výrazy, kterým nerozumíte. A co je nejhorší – ostatní jim rozumějí. Začnete mít podezření, že svět mezitím vydal novou aktualizaci, kterou jste nějak nestihli nainstalovat.
Nepříjemná pravda
Myslím, že většina lidí někde v polovině života narazí na jednu nepříjemnou skutečnost. Svět nás nepotřebuje tolik, jak jsme si mysleli. Firmy fungují i po našem odchodu. Děti fungují bez našich rad. Společnost přežije bez našich komentářů. A dokonce i rodinné recepty na bramborový salát někdo jednou upraví bez našeho souhlasu. To poslední bolí možná nejvíc.
Krize významu
Tady se často láme chleba. Někteří lidé začnou bojovat. Snaží se za každou cenu zůstat nepostradatelní. Dávají nevyžádané rady. Komentují všechno kolem sebe. Vedou válku s novými technologiemi, novými názory a někdy i s novými účesy. Jako by chtěli světu připomenout: „Ještě jsem tady!“ A ono to dává smysl. Nikdo nechce přijít o pocit důležitosti. Jenže možná právě tady vzniká omyl.
Co když to není ztráta?
Co když jsme si celý život pletli význam s nepostradatelností? Protože to nejsou stejné věci. Nejste méně hodnotní jen proto, že vás někdo dokáže nahradit. Nejste méně důležití jen proto, že vás někdo nepotřebuje každý den. A nejste méně živí jen proto, že už nejste středem dění. Možná je to naopak. Možná teprve tehdy začíná něco zajímavého.
Úleva, kterou nečekáme
Když člověk přestane být hlavní postavou v příbězích ostatních lidí, získá něco zvláštního. Volnost. Najednou nemusí všechno řídit. Nemusí všechno zachraňovat. Nemusí být všude. Nemusí mít na všechno názor. Nemusí vyhrávat každou bitvu. A nemusí dokazovat, že je stále stejně důležitý jako před dvaceti lety. Je až překvapivé, kolik energie člověk spotřebuje na snahu zůstat nepostradatelný.
Vedlejší postavy to někdy mají lepší
Možná je to jen můj dojem, ale některé vedlejší postavy působí mnohem spokojeněji než ty hlavní. Nemusí nést celý děj. Nemusí být pořád zajímavé. Nemusí zachraňovat svět. Mohou si v klidu vypít kávu. Jít na ryby. Přečíst si knížku. Věnovat se lidem, které mají rády. A přestat se tvářit, že osud civilizace závisí na jejich každodenním výkonu.
Obyčejnost jako privilegium
Dlouho jsem si myslel, že obyčejnost je něco, čeho se lidé bojí. Dnes si tím nejsem jistý. Možná se nebojíme obyčejnosti. Možná se bojíme toho, že bez své výjimečnosti nebudeme mít hodnotu. Jenže hodnota a výjimečnost nejsou totéž. Strom nemusí být nejvyšší v lese, aby měl smysl. Kamarád nemusí být nejzábavnější člověk v místnosti, aby byl důležitý. A člověk nemusí být hlavní postavou, aby byl významný.
Na závěr
Jednoho dne si možná všichni uvědomíme, že svět běží dál i bez nás. Zní to trochu smutně. Dokud si neuvědomíme ještě jednu věc. Že stejně tak běžel dávno před námi. A přesto jsme v něm dostali svůj kus času. Své lidi. Své příběhy. Své radosti i průšvihy. A možná není naším úkolem být hlavní postavou navždy. Možná úplně stačí být dobrou postavou ve chvíli, kdy jsme na scéně. A pak bez zbytečného dramatu přenechat místo dalším. Protože překvapivě často právě v okamžiku, kdy přestaneme bojovat o svou důležitost, začneme být konečně svobodní.
Ondřej Vejsada
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