Co vidíte v mracích? Možná úplně totéž děláme celý život
Nedávno jsem si konečně našel chvíli na jednu svoji oblíbenou činnost. Dívat se na mraky. Možná to zní jako ztráta času. Jenže zkuste to někdy. Najednou zjistíte, že obloha není jen obloha. Je to galerie obrazů.
Drak, srdce a všechno mezi tím
Nejdřív jsem viděl draka. Pak se přede mnou objevil tvar připomínající srdce. Za okamžik to vypadalo, jako by se drak snažil srdce pohltit. Chvíli nato už tam nebylo ani jedno. Mraky se změnily. A s nimi i celý příběh. Najednou mi došlo, že vlastně vůbec nepozoruji mraky. Pozoruji vlastní mysl.
Mraky nic neříkají
Na mracích je fascinující jedna věc. Samy o sobě nic neznamenají. Jsou to jen oblaka vodní páry. Draka z nich udělá až naše představivost. Stejně jako loď. Nebo psa. Nebo hrad. A to je na tom to krásné. Nikdo se nehádá, že právě jeho drak je ten správný. Každý tak nějak tuší, že význam vznikl až v jeho hlavě.
Jenže pak přijdou lidé
A právě tady mě napadla zvláštní věc. Ve vztazích už tak pokorní nebýváme. Partner něco řekne. Kolega se zamračí. Kamarád neodepíše. A během několika vteřin máme jasno. „Udělal to schválně.“ „Určitě si myslí...“ „Chtěl mě ponížit.“ Najednou už nevidíme mraky. Vidíme příběh.
Nestačí nám obraz
Naše psychika je neuvěřitelně tvořivá. Nestačí jí to, co skutečně vidí. Začne doplňovat. Hledá důvody. Úmysly. Motivy. Budoucí pokračování. Z jednoho pohledu vytvoří celý scénář. A čím déle o něm přemýšlíme, tím skutečnější nám připadá. Podobně jako ten drak na obloze. Jen s tím rozdílem, že tentokrát už zapomeneme, že jsme ho vytvořili my.
Největší iluze
Nemyslím si, že je problém v tom, že si věci vykládáme. To je naprosto normální. Bez interpretace bychom světu nerozuměli. Problém začíná až ve chvíli, kdy si přestaneme uvědomovat, že jde o interpretaci. Když přestaneme rozlišovat mezi tím, co jsme skutečně viděli...a tím, co jsme si k tomu sami doplnili. To je možná jedna z největších iluzí lidské psychiky.
Pohled z jiného místa
Představte si, že vedle vás leží další člověk. Ukážete na mrak. „Vidíš toho draka?“ A on odpoví:„Jakého draka? Já tam vidím plachetnici.“ Ani jeden z vás nelže. Ani jeden z vás se nemýlí. Jen se díváte stejným směrem jinýma očima. Možná to platí i o mnoha našich sporech. Nehádáme se o realitu. Hádáme se o význam, který jsme jí přisoudili.
Trocha pokory
Od té doby mě napadá jedna jednoduchá otázka. Kolik mých jistot jsou skutečně fakta...a kolik z nich jsou jen velmi přesvědčivé mraky? Ne proto, že bych měl pochybovat o všem. Ale proto, že lidská mysl je úžasná vypravěčka. Dokáže vytvořit příběh téměř z čehokoliv. A čím déle ho posloucháme, tím více zapomeneme, kdo je jeho autorem.
Na závěr
Pozorování mraků mě kdysi bavilo hlavně proto, že jsem v nich hledal tvary. Dnes mě baví ještě z jednoho důvodu. Připomínají mi něco, na co v běžném životě často zapomínám. Že mezi tím, co opravdu existuje...a tím, co v tom vidím já...je občas překvapivě velký rozdíl. Možná bychom si tedy své názory měli nosit podobně jako děti nosí mraky. S radostí. Se zvědavostí. Ale také s vědomím, že člověk ležící vedle nás se možná dívá na úplně stejnou oblohu. A přesto na ní vidí docela jiný příběh.
Ondřej Vejsada
Charisma možná není to, co si myslíme
Charisma možná nespočívá v tom, jak silný dojem uděláme. Možná vzniká z úplně jiného důvodu – z toho, jak se vedle nás cítí druzí. A právě na ten pocit lidé často vzpomínají nejdéle.
Ondřej Vejsada
Největší škodu nám někdy neudělají špatné zkušenosti. Ale to, co po nich začneme očekávat.
Špatné zkušenosti nás mohou naučit opatrnosti. Problém nastává ve chvíli, kdy začneme očekávat, že se budou neustále opakovat. Pak už o přítomnosti nerozhoduje realita, ale minulost.
Ondřej Vejsada
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Když nám někdo neodpoví, odmítne nás nebo se neusměje, často hledáme chybu u sebe. Přitom mnoho cizích rozhodnutí s námi vůbec nesouvisí. Jen jsme si do jejich příběhu obsadili hlavní roli.
Ondřej Vejsada
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Ne každá dobře míněná rada je skutečná pomoc. Někdy druhého neposloucháme proto, abychom mu porozuměli, ale proto, abychom co nejrychleji začali opravovat jeho život.
Ondřej Vejsada
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Ne každý nesouhlas je útok. Často jen zaměňujeme rozdílný názor za osobní odmítnutí. A právě z této záměny vzniká překvapivě mnoho zbytečných sporů i uražených vztahů.
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