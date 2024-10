Co tedy opravdu existuje aneb moc přítomného okamžiku

Co skutečně existuje? Minulost, budoucnost, přítomnost? Jak realita vzniká a co nám formuje naše vnímání? V tomto článku rozebírám záhady času, paměti, emocí a to, jak vytváříme svůj vlastní světový obraz.

Neodolám menší provokaci otázkou = co ve skutečnosti opravdu existuje? Co třeba taková minulost? Kde „leží“? Kde je uchována? A co taková budoucnost?

Snad se mnou budete souhlasit, že upřímná odpověď by asi zněla, že reálně nic z toho neexistuje. Existuje pouze tady a teď, tedy přítomnost, přítomný okamžik – to, u čeho jsme přítomní (jsme tedy fyzicky nebo alespoň duševně při tom). Ano, máme třeba fotografie, videa, psané dokumenty – ale opět = to jsou jen takové momentky, výseky, fragmenty z komplexní historie. Není tedy snad nic překvapujícího, že stejně jako si útržkovitě uvědomujeme realitu, stejně tak si i vybavujeme minulost. V rámci alespoň snahy o objektivitu (i když si tím vlastně trochu protiřečím, já vím) bych měl říci, že v paměti máme údajně uloženo vše – viz třeba „vzpomínky“ v hypnóze anebo při terapii, kdy si najednou klient vzpomíná na věci, o kterých si myslel, že ani uložené nemá. Problém je totiž ani ne tak v zapamatování si, ale ve „vybavování si“, vzpomínání, rozpomínání, protože si vše vybavujeme-vracíme do vědomí přes co nebo lépe řečeno čím? Ano, správně tušíte – opět přes emoce a emocemi.

Přidám jednu svoji zkušenost. Když jsem psal mou první knížku (Můj první vandr), shromáždil jsem si všechny dostupné informace z našeho skutečného vandru a mimo jiné jsem pár věcí i konzultoval s přímými účastníky oné akce. Byl jsem velice překvapený, jak si každý z nás po těch letech pamatuje něco jiného a i trochu jinak to, co proběhlo, vnímal. Jde o to, že jsem předpokládal, že se neshodneme třeba v hodnocení nějaké cesty – někomu se tam zkrátka líbilo a jinému ne. Jenže několikrát se stalo, že určité úseky cesty jsem třeba já úplně zapomněl a teprve vyprávění kamaráda, pro kterého byla ona část důležitá, emotivní a tak si jí zapamatoval – tedy ono vyprávění mi to vše připomnělo. Zkrátka = jako bychom byli každý na úplně nebo téměř jiném vandru…

A raději jedno krátké připomenutí myšlenky, že filozofové údajně mluvili pouze o tom, co je vidět = nejsme tedy úžasní, jak se dokážeme dohadovat o věcech, které vlastně neexistují? Třeba o budoucnosti…

A na závěr k tomuto tématu ještě jedna (ale už opravdu hodně velká) provokace = viděl někdo z Vás na vlastní oči prezidenta Trumpa? Já ne a dokonce ani osobně neznám nikoho, kdo by ho viděl. Znám ho jen z televize. Co když ve skutečnosti neexistuje a je to jen počítačově vytvořená postava třeba jako Glum z Pána prstenů? 😀 Já vím, říkáte si, že mi už definitivně hráblo 😀 Já tím chci ale ukázat, že se spoléháme na pravdivost a reálnost mnoha věcí, které jsou ale ve skutečnosti pouhou hrou anebo by rozhodně mohly být anebo existují pouze v naší hlavě.