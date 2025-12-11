Citová gramotnost: nový luxus, který si většina lidí neumí dovolit
Kdyby existoval národní test z citové gramotnosti, dopadli bychom všichni asi jako u státnic: někdo by prolezl díky šťastné náhodě, pár jedinců by zazářilo — a většina by utekla na záchod. A úplně největší skupina by se hádala o to, co přesně se má vlastně „umět“.
Moderní svět je zaplavený řečmi o emocích. Podcasty, kurzy, knihy, přednášky, motivační citáty typu „Povol si své nitro“ a „Naslouchej svému vnitřnímu dítěti“. A přesto — když se zeptáš dospělého člověka: „Jak se cítíš?“, v 80 % případů dostaneš jednu ze tří odpovědí:
„Jsem v pohodě.“
„Jsem naštvaný.“
„Něco mezi tím.“
A je to.
Emoční pentagram: dvě emoce, jedna mlha
Většina lidí neumí popsat, co se v nich děje. A není to proto, že by byli hloupí. Je to proto, že jsme to nikdy nikdo neučili. Stejně jako někteří lidé rozeznají červenou a „tu druhou červenou“, my rozeznáváme radost… a všechno, co radost není. A když už někdo připustí, že je smutný, okamžitě to něčím shodí, aby nevypadal slabý: „To je jen takový mikro-smutek, to nic.“ Mikro-smutek je, mimochodem, krásná ukázka, kam až se dokáže člověk ponížit, jen aby nevypadal lidsky.
Citová gramotnost je přitom základ života. Chceme lásku. Chceme vztahy. Chceme blízkost. Ale jak chcete milovat, když neumíte ani popsat, co cítíte? Je to jako snažit se postavit dům podle mapy dětské omalovánky.
Emoce nejsou slabost. Emoce jsou navigace.
Každý chce být emocionálně „zralý“. Zralý muž, zralá žena… všichni ten pojem milujeme. Jenže málokdo si uvědomí, že emocionální zralost nezačíná silou, ale pokorou.
Emočně zralý člověk není ten, kdo všechno zvládá. Ale ten, kdo dokáže říct:
„Jsem vystrašený.“
„Jsem nejistý.“
„Potřebuju pomoc.“
„Mrzí mě to.“
A tady už se to s námi začíná komplikovat, protože právě tato věty dnešní dospělý považuje za téměř smrtící kompromitaci.
Citově inteligentní muž 2025: pozná své pocity… jednou za čtvrtletí
Mám pro to vlastní psychoterapeutickou statistiku. Když se muže zeptám: „Co teď cítíš?“, většinou odpoví: „Nevím.“
A když přitlačím, po chvíli hrábne po klasice:
„Jsem naštvanej.“
„Jsem v pohodě.“
„Jsem v napětí.“
Když se ptám dál, řekne: „Teď už hlavně cítím, že se mě na to moc ptáš.“ Ano. Emoční olympijská disciplína „pojmenuj svůj pocit“ je pro mnohé výkonnostní sport.
Ale ženy na tom nejsou o tolik líp — jen to maskují sofistikovaněji. Popíšou emoce poeticky, ale když se jich zeptáte, co přesně potřebují, většinou to začíná: „No víš… já… to se těžko vysvětluje.“ A jsme doma.
Proč neumíme cítit?
Důvod je jednoduchý:
Emoce nás učili potlačovat, ne prožívat.
„Kluci nebrečí.“
„Holky neřvou.“
„Nech toho, to nic není.“
„Buď silný.“
A tak jsme se naučili být silní — ale ne pravdiví. Naučili jsme se tvářit se v pohodě — ale ne rozumět sobě. Naučili jsme se fungovat — ale ne cítit. A pak si v dospělosti říkáme, proč nám to ve vztazích drhne. Proč partner nerozumí našemu tichu. Proč druhý člověk hádá naše potřeby jako v televizní soutěži „Co tím chtěl básník říci“.
Emoční pokora: nejtěžší disciplína dospělosti
Emoční pokora znamená dvě jednoduché věty:
1) Mám emoce.
2) A jsou legitimní.
To je všechno. Ale pro většinu lidí je to nepřijatelný luxus. Radši řeknou: „Já jsem takovej typ.“ A pak celý život trpí v koutě jen proto, že „takovej typ“ je ve skutečnosti jen člověk, který se bojí pocitů, protože mu je kdysi někdo zakázal.
A co když citová gramotnost není dovednost…ale odvaha?
Ne odvaha být emocionální. Ale odvaha přiznat si:
„Teď jsem slabý.“
„Teď něco potřebuju.“
„Teď nevím.“
„Teď mě to bolí.“
„Teď mám radost a nechci to schovat.“
To je skutečná emocionální inteligence. Ne seznam cizích slov. Ne schopnost napsat dlouhý příspěvek o sebelásce. Ale rozhodnutí být autentický — a přesto slušný. Upřímný — a přesto laskavý. Citlivý — a přesto silný. Protože silní nejsme tehdy, když držíme. Silní jsme tehdy, když si dovolíme pustit.
Ondřej Vejsada
Když si lidé pletou upřímnost s bezohledností aneb proč říkat pravdu neznamená být „lump“
Upřímnost není omluvenka pro bezohlednost. Pravda bez empatie jen řeže, místo aby spojovala. A mnoho „pravdomluvců“ tak odhalí spíš vlastní necitlivost než odvahu říkat věci narovinu.
Ondřej Vejsada
Když nás život učí pokoru fackou, ne pohlazením
Některé životní lekce nepřijdou jako pohlazení, ale jako facka, která nás posadí na zem a donutí změnit směr. Bolí — ale právě proto nás probudí k tomu, co je skutečně důležité.
Ondřej Vejsada
Vnitřní lenoch: geniální sabotér, nebo náš skrytý systém včasného varování?
Lenost není jen pohodlný sabotér, ale často i náš psychický alarm. Někdy nás brzdí z pohodlí, jindy z vyčerpání. Klíčové je poznat, kdy je lenost výmluva — a kdy výstraha.
Ondřej Vejsada
Proč lidé nechtějí slyšet pravdu, i když o ni prosí
Všichni chceme slyšet pravdu — ale jen tu, která neohrozí naše ego. Opravdová upřímnost bolí, a právě proto ji odmítáme nejvíc... až do chvíle, kdy nás dokáže posunout.
Ondřej Vejsada
Partnerské audity: Proč si dnes děláme kontrolu vztahu jako účetní závěrku
Dnešní vztahy připomínají účetní závěrky: měříme gesta, kontrolujeme emoce a hodnotíme výkon partnera. Jenže láska není excel — začíná žít až tam, kde přestaneme auditovat.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Prezident Pavel přijel do města bižuterie, v Ralsku navštíví výrobce autodílů
Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračuje v návštěvě Libereckého kraje. Zavítal na jablonecký...
Kolony kolem Barrandovského mostu, i MHD nabírá až desítky minut zpoždění
Přímý přenos Větší zdržení než obvykle nabírají řidiči i cestující, kteří se ráno pokoušejí dostat do centra...
Plánovaný obchvat Pelhřimova? Město s napětím čeká na státní rozpočet
Ačkoli se zpozdil výběr dodavatele stavby, dlouho očekávané budování další fáze obchvatu Pelhřimova...
Hromadná nehoda na D56 u Ostravy. Bouralo pět osobních aut, náklaďák a dodávka
Dálnice D56 nedaleko Ostravy je od čtvrtečního rána v obou směrech uzavřena kvůli vážné nehodě u...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 354
- Celková karma 9,04
- Průměrná čtenost 167x