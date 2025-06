Citlivost, která křičí aneb hypersenzitivita jako nová forma agrese

Citlivost bývala tichá a jemná. Dnes často křičí, poroučí a místo empatie přináší emoční nadvládu. Nezaměňujeme zranitelnost za kontrolu nad druhými?

Kdysi bývala citlivost něčím vzácným. Jako hedvábný kapesník v kapse gentlemana. Nesloužila k mávání, ale k tišení. K péči. K jemnému doteku tam, kde svět byl příliš drsný.

Dnes se citlivost proměnila. Je nahlas. Je neústupná. A v některých případech… je podezřele podobná agresi.

Zranitelnost jako výsostné území

Nový druh citlivosti se často nepozná podle soucitu, ale podle slovníku. „Spouštěč.“ „Bezpečný prostor.“ „Energeticky náročné prostředí.“ „Neuctivý tón.“ „Nepřijatelná formulace.“

Zranitelnost, která měla být pozvánkou k pochopení, se v některých kruzích stala nedotknutelným trůnem. Kritika je tabu. Otázky jsou útok. A jakýkoli nesouhlas je – samozřejmě – necitlivý.

Příliš mnoho lidí dnes zaměňuje vlastní diskomfort za cizí agresi.

Místo empatie hypersenzitivní radar

Citlivost se dříve poznala podle schopnosti cítit, co potřebuje druhý. Dnes se často pozná podle schopnosti cítit, kdykoli si někdo dovolí říct něco, co mi není příjemné. Nechápeme-li, že emoce nejsou důkazem viny druhých, pak máme zaděláno na civilizační nehodu.

„Cítím se dotčený, tudíž jsi udělal něco špatně.“ „Tvůj názor mě zraňuje, tudíž nemáš právo ho říct.“

A tak místo opravdového soucitu vzniká emoční diktatura, kde se každá věta filtruje ne podle pravdivosti, ale podle rizika, že někomu rozklepe čakru.

Empat by rád něco sdělil… ale bojí se empata

Došli jsme do bodu, kdy lidé, kteří by rádi mluvili jemně, mlčí. A ti, kteří křičí, si říkají citliví.

Skutečně vnímavý člověk ale nemá potřebu druhé peskovat za to, co cítí. Nebo ještě hůř – používat svou vnímavost jako zbraň: „Já jsem přece hypersenzitivní, tak se laskavě přizpůsob!“ „Já jsem zraněný, tak se chovej podle mých pravidel.“

Jenže… skutečná zranitelnost nebuduje pravidla pro ostatní. Buduje odvahu sama v sobě.

Když empatie bolí, ale jenom zvenčí

Zajímavý fenomén: hypersenzitivní lidé často velmi silně vnímají své emoce. Ale když se cítí zrazení, smutní nebo vyčerpaní druzí? To je... jejich problém. „Já na to nemám kapacitu.“ „Musím si chránit své hranice.“ „Nesu si svoje trauma.“

V pořádku. Ale pak si pojďme přestat říkat „empaté“ a začněme říkat „emočně selektivní lidé“.

Citlivost, která necítí druhého, není citlivost. Je to jen velmi dobře maskovaná egocentrická úzkost.

Od zranění ke zbraním

Ano, svět je drsný. Ano, mnoho z nás si nese zranění. Ale otázka je: Léčíme ta zranění, nebo je nosíme jako razítko s právem poroučet ostatním? Ve chvíli, kdy se z mé zranitelnosti stává nástroj, kterým umlčím ty, co nejsou dost „safe“, jsme zpět u dominance – jen v novém kabátě.

Skutečná citlivost neřve

Tichá, hluboká citlivost… nevyžaduje. Nepřikazuje. Nenastavuje deset pravidel pro komunikaci, ve kterých se druhý musí naučit chodit jako na minovém poli. Skutečně citlivý člověk ví, že svět ho může bolet – a přesto se do něj vydá.

Ne kvůli sobě. Kvůli kontaktu. Kvůli dialogu. Kvůli druhému.

Takže co s tím?

Zaměňujeme emoční zranitelnost za emoční nadvládu. Místo empatie pěstujeme ultracitlivou dominanci. A místo opravdového spojení budujeme uzavřenou bublinu „mě a mých hranic“.

Chce to odvahu. Ne tolik na to cítit se zraněný – ale na to přiznat, že se v tom někdy i vezeme. Že naše „citlivost“ někdy není o kontaktu, ale o kontrole. A že opravdu soucitní lidé o sobě obvykle tolik nemluví.

Závěr, který nikoho nezachrání (a proto má smysl)

Citlivost je dar. Ale není to výmluva. Není to právo vést dialog jen podle svých not.

Citlivost, která vnímá i druhé, je základem skutečného soužití.

Citlivost, která vnímá jen sebe, je jen jinou formou pýchy – s trochu jemnější grafikou.

Ať už jste extrémně vnímaví, nebo zrovna cítíte jako šutr: Nezapomeňte, že skutečná blízkost nevzniká z pohodlí, ale z ochoty. A někdy ta největší empatie začíná větou: „Tohle mě sice zranilo, ale chci ti rozumět.“