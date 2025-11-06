Čím víc chceme být v pohodě, tím víc nejsme

Čím víc se snažíme být v pohodě, tím víc nejsme. Z klidu se stal výkon, z přijetí povinnost. Skutečná pohoda ale vzniká až tehdy, když si dovolíme nebýt v pohodě vůbec.

O paradoxu moderního klidu – jak se snaha o „zen“ stala novým zdrojem stresu.
Kdysi jsme chtěli být šťastní. Pak spokojení. A dnes? Hlavně v pohodě. Tahle novodobá mantra zní na první pohled nevinně – kdo by přece nechtěl žít klidně, bez stresu, v harmonii a míru. Jenže problém je v tom, že čím víc se o to snažíme, tím dál od pohody jsme.
Zůstat v pohodě se totiž stalo novou formou výkonu. Místo běhu za úspěchem teď běžíme za klidem – jen v jiném obalu. Měříme si tep meditace, porovnáváme duchovní pokrok, sledujeme, kdo už „umí pustit“ a kdo je ještě „v odporu“. A když se náhodou necítíme dobře, přichází nová vina: „Jakto, že nejsem v pohodě, když bych už dávno měl být?“
Tlak na pohodu je stejný tlak jako každý jiný. Jen se tváří duchovněji. Chceme klid, ale neuneseme neklid. Chceme přijetí, ale odmítáme všechno, co není „pozitivní“. A tak místo opravdového klidu pěstujeme jeho karikaturu – přeleštěnou masku vyrovnanosti, pod kterou to vře stejně jako dřív.
Skutečný klid ale nevzniká z úsilí být klidný. Rodí se z dovolení nebýt. Z přijetí, že někdy nejsme zenoví, ale podráždění, unavení, smutní, zmatení. Že občas bouříme, že máme chaos, že nám to prostě nejde. Protože v tu chvíli přestáváme bojovat se sebou – a právě tehdy se paradoxně dostaví to, po čem jsme celou dobu toužili.
Klid totiž není cíl. Je to vedlejší účinek pravdivosti. A pravda, ta někdy vůbec v pohodě není.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 6.11.2025 7:02

Nejsme vztahově neúspěšní – jen jsme přestali hrát divadlo

Možná nejsme vztahově neúspěšní. Možná jsme jen přestali hrát divadlo o dokonalé lásce a začali chtít skutečnost – i když bolí. Protože pravdivý vztah není o výkonu, ale o odvaze být opravdový.

5.11.2025 v 7:02

Ondřej Vejsada

Dospělost není věk, ale míra, kolik pravdy o sobě uneseš

Dospělost nezačíná věkem, ale okamžikem, kdy si dokážeme přiznat pravdu o sobě – i tu, která bolí. Zrání totiž není o zkušenostech, ale o odvaze sundat masku a podívat se do vlastního zrcadla.

4.11.2025 v 7:02

Ondřej Vejsada

Kapitán, loď a vítr, který nefouká nikomu

Bez záměru je i ten nejsilnější vítr k ničemu. Cíl je přístav, ale záměr je kompas. A loď bez kapitána, který ví, kam chce plout, se dřív nebo později prostě ztratí.

3.11.2025 v 7:02

Ondřej Vejsada

Ten strom je hnusnej! A nebo taky ne.

Když řekneme „ten strom je hnusnej“, nepopisujeme strom, ale sebe. Svět totiž nehodnotíme objektivně – jen promítáme svůj vnitřní obraz. A ten strom? Ten tím zůstává úplně v klidu.

2.11.2025 v 7:03

Ondřej Vejsada

Upřímnost dnes působí jako agrese

Upřímnost dnes působí jako agrese. Ne proto, že by byla krutá, ale protože jsme si odvykli slyšet cokoliv, co nezní příjemně. Pravda ztratila společenskou hodnotu – a nahradil ji úsměv.

31.10.2025 v 7:04
Ondřej Vejsada

  • Počet článků 324
  • Celková karma 9,44
  • Průměrná čtenost 169x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

