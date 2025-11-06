Čím víc chceme být v pohodě, tím víc nejsme
O paradoxu moderního klidu – jak se snaha o „zen“ stala novým zdrojem stresu.
Kdysi jsme chtěli být šťastní. Pak spokojení. A dnes? Hlavně v pohodě. Tahle novodobá mantra zní na první pohled nevinně – kdo by přece nechtěl žít klidně, bez stresu, v harmonii a míru. Jenže problém je v tom, že čím víc se o to snažíme, tím dál od pohody jsme.
Zůstat v pohodě se totiž stalo novou formou výkonu. Místo běhu za úspěchem teď běžíme za klidem – jen v jiném obalu. Měříme si tep meditace, porovnáváme duchovní pokrok, sledujeme, kdo už „umí pustit“ a kdo je ještě „v odporu“. A když se náhodou necítíme dobře, přichází nová vina: „Jakto, že nejsem v pohodě, když bych už dávno měl být?“
Tlak na pohodu je stejný tlak jako každý jiný. Jen se tváří duchovněji. Chceme klid, ale neuneseme neklid. Chceme přijetí, ale odmítáme všechno, co není „pozitivní“. A tak místo opravdového klidu pěstujeme jeho karikaturu – přeleštěnou masku vyrovnanosti, pod kterou to vře stejně jako dřív.
Skutečný klid ale nevzniká z úsilí být klidný. Rodí se z dovolení nebýt. Z přijetí, že někdy nejsme zenoví, ale podráždění, unavení, smutní, zmatení. Že občas bouříme, že máme chaos, že nám to prostě nejde. Protože v tu chvíli přestáváme bojovat se sebou – a právě tehdy se paradoxně dostaví to, po čem jsme celou dobu toužili.
Klid totiž není cíl. Je to vedlejší účinek pravdivosti. A pravda, ta někdy vůbec v pohodě není.
Ondřej Vejsada
Nejsme vztahově neúspěšní – jen jsme přestali hrát divadlo
Možná nejsme vztahově neúspěšní. Možná jsme jen přestali hrát divadlo o dokonalé lásce a začali chtít skutečnost – i když bolí. Protože pravdivý vztah není o výkonu, ale o odvaze být opravdový.
Ondřej Vejsada
Dospělost není věk, ale míra, kolik pravdy o sobě uneseš
Dospělost nezačíná věkem, ale okamžikem, kdy si dokážeme přiznat pravdu o sobě – i tu, která bolí. Zrání totiž není o zkušenostech, ale o odvaze sundat masku a podívat se do vlastního zrcadla.
Ondřej Vejsada
Kapitán, loď a vítr, který nefouká nikomu
Bez záměru je i ten nejsilnější vítr k ničemu. Cíl je přístav, ale záměr je kompas. A loď bez kapitána, který ví, kam chce plout, se dřív nebo později prostě ztratí.
Ondřej Vejsada
Ten strom je hnusnej! A nebo taky ne.
Když řekneme „ten strom je hnusnej", nepopisujeme strom, ale sebe. Svět totiž nehodnotíme objektivně – jen promítáme svůj vnitřní obraz. A ten strom? Ten tím zůstává úplně v klidu.
Ondřej Vejsada
Upřímnost dnes působí jako agrese
Upřímnost dnes působí jako agrese. Ne proto, že by byla krutá, ale protože jsme si odvykli slyšet cokoliv, co nezní příjemně. Pravda ztratila společenskou hodnotu – a nahradil ji úsměv.
