Chvíle, kdy muž někam přijde moc brzy – a neví, co se sebou
Je zvláštní, jak často si lidé stěžují, že nemají čas. A pak přijde den, kdy ho najednou mají. Třeba jen deset minut. Možná patnáct. Přijede na schůzku dřív. Výjimečně se nikde nezdržel. Nezabloudil. Neselhala doprava. Dokonce ani život tentokrát nepřihodil žádnou nečekanou komplikaci.
A tak tam stojí.
Příliš brzy. Na první pohled ideální situace. Žádný stres. Žádný spěch. Žádné dobíhání na poslední chvíli. Jenže právě tehdy se objeví zvláštní problém. Co teď? Člověk by řekl, že odpověď je jednoduchá. Počkat.
Jenže čekání je překvapivě náročná disciplína.
Zvlášť když není na nic navázané. Když čeká na vlak, má vlak. Když čeká u lékaře, má lékaře. Když čeká na výsledek zkoušky, má výsledek.
Ale tady?
Tady není nic než několik minut navíc. A najednou neví, co se sebou. Posadí se. Pak zase vstane. Podívá se na hodinky. Po třiceti vteřinách znovu. Jako by doufal, že se čas začne pohybovat rychleji čistě silou jeho vůle. Pak vytáhne telefon. Ne proto, že by něco potřeboval. Ale protože telefon dnes plní důležitou společenskou funkci. Zachraňuje člověka před setkáním s prázdným prostorem. Něco projede. Něco zkontroluje. Něco otevře. Ani neví proč. Jen aby měl pocit, že se něco děje.
A právě to je na celé situaci zajímavé.
Ne těch deset minut. Ale naše neschopnost je prostě mít. Kdysi bývalo čekání běžnou součástí života. Lidé čekali na autobus. Na dopis. Na vlak. A během čekání prostě čekali.
Dnes máme pocit, že každá minuta musí být využitá.
Zaplněná. Optimalizovaná. Jako by samotná existence nestačila. Možná právě proto působí několik nečekaně volných minut tak zvláštně. Člověk ztratí roli. Před chvílí byl někdo, kdo někam jde. Za chvíli bude někdo, kdo něco řeší.
Ale teď?
Teď není nic. A to bývá překvapivě nepříjemný stav. Ne proto, že by se dělo něco špatného. Ale protože jsme si odvykli být chvíli bez zadání. Bez úkolu. Bez cíle. Bez okamžité potřeby něco řešit. Přitom právě v takových chvílích se někdy dějí zajímavé věci.
Člověk si všimne místa, kde je.
Lidí kolem sebe. Vlastních myšlenek. Jenže většinou ten prostor rychle zaplní. Protože prázdný čas dnes působí skoro jako chyba v systému.
Nepříjemná pravda možná není, že máme málo času.
Možná je problém v tom, že jsme zapomněli, co si počít s časem, který nám nikdo nenaplánoval. A tak muž sedí na lavičce, na schůzku dorazil o deset minut dřív a znovu kontroluje hodinky. Přestože dobře ví, že za posledních dvacet vteřin se vesmír nijak zásadně nezměnil. Možná totiž nečeká na druhého člověka. Možná jen chvíli neví, jak být sám se sebou bez toho, aby musel něco dělat. A to je v dnešní době mnohem vzácnější situace, než by se mohlo zdát.
Ondřej Vejsada
Nechce mě. A možná to vůbec není problém.
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