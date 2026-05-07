Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chvíle, kdy muž něco opravuje – a už nejde o tu věc

Když muž něco opravuje, často už nejde o tu věc. V jednoduchém světě šroubů a nářadí na chvíli mizí tlak, chaos i všechno mezi řádky. A právě proto tam zůstává déle.

Něco se pokazí. Nic zásadního. Kapající kohoutek. Uvolněná klika. Zásuvka, která nedrží.
Řekne si
„To spravím.“ Bez velkých řečí. Bez plánování. Vezme nářadí. Šroubovák. Kleště. Cokoliv je po ruce.
A začne
Soustředěně. Přesně. Klidně. Na první pohled řeší problém. Funkčně. Efektivně.
Jenže…
Po chvíli už nejde o ten kohoutek. Zpomalí se čas. Kapání ustoupí do pozadí. Zvuky z bytu taky. Zůstane jen: ruce, nástroj, pohyb. Myšlenky už nejsou potřeba. Nemusí nic řešit. Nemusí nic rozhodovat.
Nikdo po něm nic nechce
Žádná reakce. Žádné vysvětlování. Žádné „a co bude dál“. Jen jednoduchá logika. Utáhnout. Povolit. Srovnat.
Svět, který dává smysl
Tady věci fungují. Když něco udělá správně, výsledek je vidět. A to stačí. Proto to trvá déle. Ne proto, že by to bylo složité. Ale protože: není kam spěchat.
Ten kohoutek už dávno mohl být opravený
Ale ještě chvíli…Není to útěk. Aspoň ne vědomě. Spíš návrat. Do prostoru, kde je všechno jasné. Kde nic není skryté. Nic mezi řádky. Nic nevysloveného. Jen věc a řešení.
A pak to skončí
Dotáhne poslední šroub. Zkontroluje. Funguje. Hotovo. Vstane. Uklidí nářadí. Vrátí se. Zpátky. Do světa, kde věci nejsou tak přímočaré.
Nepříjemná pravda
Možná neopravil kohoutek proto, že kapala voda. Možná ho opravil proto, že něco jiného kapalo v hlavě. A tohle šlo zastavit.
Závěr bez poučky
Možná nejde o to, že muž rád opravuje věci. Možná jde o to, že v tom na chvíli nemusí řešit nic jiného. A to je luxus, který se dnes hledá čím dál hůř.

Autor: Ondřej Vejsada | čtvrtek 7.5.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Ondřej Vejsada

Muž, který si jde jen na chvíli sednout – a zůstane tam půl hodiny

Sedne si „jen na chvíli“ – a půl hodiny zmizí. Ne z lenosti, ale z potřeby na okamžik nebýt tím, kdo pořád něco řeší, zvládá a někam směřuje.

6.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,49 | Přečteno: 86x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Muž, který se hlídá, aby to nešlo použít proti němu

Muž, který se hlídá, aby to nešlo použít proti němu, působí ohleduplně. Jenže za opatrností se často ztrácí postoj. A bez něj zůstává jen tiché přizpůsobení.

5.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,55 | Přečteno: 90x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Moment, kdy muž otevře lednici – a neví, co tam vlastně hledá

Otevřeš lednici – a nevíš proč. Nejde o jídlo, ale o krátkou pauzu, kdy se potká tělo s hlavou. Moment bez obsahu, který rychle zavřeš, protože nemá jasné vysvětlení.

4.5.2026 v 7:00 | Karma: 6,32 | Přečteno: 109x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Moment, kdy muž zjistí, že už není nejmladší – a nic dramatického se nestane

Uvědomění, že už nejsi nejmladší, nemusí přijít jako krize. Spíš jako tiché konstatování. Bez dramatu, bez potřeby něco dohánět. Jen realita, která se konečně přestane vysvětlovat.

3.5.2026 v 7:00 | Karma: 7,53 | Přečteno: 118x | Ostatní

Ondřej Vejsada

Muž, který už nikoho nepotřebuje – a začíná to být problém

Být soběstačný je výhoda. Ale když už nikoho nepotřebuješ, vztahy ztrácejí prostor. Ne kvůli konfliktu – ale kvůli tichému odstupu, který si dlouho ani nevšimneš.

1.5.2026 v 7:00 | Karma: 14,18 | Přečteno: 241x | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
7. května 2026  6:58

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu
2. května 2026  7:58

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...

Vlci s GPS obojky na Broumovsku vykazují běžné chování, lidem se vyhýbají

ilustrační snímek
7. května 2026  6:30,  aktualizováno  6:30

Dva vlci z Broumovska s GPS obojky vykazují běžné chování, pohybují se na rozsáhlém území a...

Den otevřených úlů

7. května 2026

Část plameňáků z Ostravy odjela do Německa. Složitý převoz přežili ve zdraví

Plameňáci kubánští jsou v ostravské zoo oblíbenou atrakcí.
7. května 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Hejno plameňáků kubánských v ostravské zoologické zahradě se snížilo o dvanáct členů, kteří...

Den matek: Jak vznikl, proč se u nás slaví a jak mu pomohla dcera prezidenta

Slunečnice ani jiné květiny si lidé už v květinářství u křížení ulice Veselé...
7. května 2026  7:31

Den matek je pohyblivý svátek a každoročně připadá na druhou květnovou neděli. V roce 2026 ho...

Ondřej Vejsada

  • Počet článků 461
  • Celková karma 8,98
  • Průměrná čtenost 166x
Ptali jste se někdy na otázky fungování Vesmíru a lidské společnosti v nejobecnějším smyslu? Já ano a vlastně celý život. Netvrdím, že jsem něco vymyslel či vytvořil – já zkrátka rád pozoruji. Pozoruji a vnímám sebe, své vnitřní reakce. Pozoruji svět a lidi kolem a jejich reakce a interakce. Nedělám si nárok na objektivní pravdu a ani netvrdím, že můj výklad je jediný možný nebo správný. Jediné, na čem opravdu trvám, je moje absolutní otevřenost, upřímnost a opravdovost…zbytek je na Vás.

Co právě poslouchám

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.