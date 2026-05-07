Chvíle, kdy muž něco opravuje – a už nejde o tu věc
Něco se pokazí. Nic zásadního. Kapající kohoutek. Uvolněná klika. Zásuvka, která nedrží.
Řekne si
„To spravím.“ Bez velkých řečí. Bez plánování. Vezme nářadí. Šroubovák. Kleště. Cokoliv je po ruce.
A začne
Soustředěně. Přesně. Klidně. Na první pohled řeší problém. Funkčně. Efektivně.
Jenže…
Po chvíli už nejde o ten kohoutek. Zpomalí se čas. Kapání ustoupí do pozadí. Zvuky z bytu taky. Zůstane jen: ruce, nástroj, pohyb. Myšlenky už nejsou potřeba. Nemusí nic řešit. Nemusí nic rozhodovat.
Nikdo po něm nic nechce
Žádná reakce. Žádné vysvětlování. Žádné „a co bude dál“. Jen jednoduchá logika. Utáhnout. Povolit. Srovnat.
Svět, který dává smysl
Tady věci fungují. Když něco udělá správně, výsledek je vidět. A to stačí. Proto to trvá déle. Ne proto, že by to bylo složité. Ale protože: není kam spěchat.
Ten kohoutek už dávno mohl být opravený
Ale ještě chvíli…Není to útěk. Aspoň ne vědomě. Spíš návrat. Do prostoru, kde je všechno jasné. Kde nic není skryté. Nic mezi řádky. Nic nevysloveného. Jen věc a řešení.
A pak to skončí
Dotáhne poslední šroub. Zkontroluje. Funguje. Hotovo. Vstane. Uklidí nářadí. Vrátí se. Zpátky. Do světa, kde věci nejsou tak přímočaré.
Nepříjemná pravda
Možná neopravil kohoutek proto, že kapala voda. Možná ho opravil proto, že něco jiného kapalo v hlavě. A tohle šlo zastavit.
Závěr bez poučky
Možná nejde o to, že muž rád opravuje věci. Možná jde o to, že v tom na chvíli nemusí řešit nic jiného. A to je luxus, který se dnes hledá čím dál hůř.
Ondřej Vejsada
