Chvíle, kdy muž nechce nic řešit – a právě tím něco rozhodne
Někdy člověk prostě nemá sílu. Ne na drama. Ne na další rozhovor. Ne na rozhodování. Chce klid. A tak si řekne: „Nebudu to teď řešit.“ Na první pohled rozumné rozhodnutí. Možná i dospělé. Vždyť ne každá věc potřebuje okamžitou reakci. Ne každá situace musí skončit konfliktem, ultimátem nebo velkým proslovem u kuchyňského stolu. Jenže některé věci mají zvláštní vlastnost. Když je člověk neřeší…začnou se rozhodovat samy.
Začne to nenápadně
Někdo něco řekne. Něco mu vadí. Něco není v pořádku. On to vidí. Není slepý. Jen unavený. A tak to nechá být. Ne proto, že by souhlasil. Spíš proto, že se mu nechce otevírat další kolo.
Jenže tady bývá omyl
Člověk má pocit, že když nereaguje, nic se neděje. Že je situace „pozastavená“. Není. Vztahy neumí stát na místě. Ani práce. Ani život. Když něco necháš být, nezačne to čekat. Začne se to vyvíjet bez tebe.
A tím vznikne zvláštní paradox
Muž, který nechce nic rozhodnout…právě rozhoduje. Tím, že nic neřekne. Tím, že nezasáhne. Tím, že se stáhne.
Někdy je to vidět až zpětně
Ve chvíli, kdy zjistí, že: něco už se změnilo, někdo už přestal čekat, určitá možnost zmizela. A on má pocit, že se to stalo samo. Jenže ono ne. Stalo se to během všech těch momentů, kdy si říkal: „Teď to nechci řešit.“
Nečinnost působí nevinně
Protože nedělá hluk. Není dramatická. Nevytváří konflikt. Jen tiše posouvá věci směrem, který nikdo aktivně nezvolil. A právě proto je zrádná. Když člověk udělá špatné rozhodnutí, většinou to ví. Ale když neudělá žádné, může mít dlouho pocit, že za nic nemůže. Jenže i nečinnost má důsledky. Někdy velmi konkrétní.
Nepříjemná pravda
Klid není vždy absence problému. Někdy je to jen období, kdy problém roste potichu. A protože nekřičí, člověk si snadno namluví, že neexistuje. Ve skutečnosti ale jen čeká. Na chvíli, kdy už nepůjde přehlédnout.
Závěr bez poučky
Možná nejde o to řešit všechno hned. Ale je dobré vědět, že i věta: „Nebudu to teď řešit.“ je ve skutečnosti rozhodnutí. Jen jedno z těch tišších.
Ondřej Vejsada
Muž, který si řekne „tohle je maličkost" – a stráví tím celý den
„Tohle bude na pět minut.“ A najednou je večer. Nejvíc času často nezaberou velké problémy, ale maličkosti, které jsme podcenili – právě proto, že vypadaly jednoduše.
Ondřej Vejsada
Jeden cizí hlas, který na chvíli rozbije celý vnitřní svět
Stačí jeden cizí hlas – a na chvíli zaváháš i o věcech, které máš dávno srovnané. Ne proto, že jsi slabý, ale protože poctivě přemýšlející lidé si své jistoty průběžně kontrolují.
Ondřej Vejsada
Moment, kdy muž někomu něco slíbí – a okamžitě ví, že to nechce splnit
Řekne „jasně“ – a o vteřinu později ví, že to dělat nechce. Ne proto, že by neuměl držet slovo, ale protože některá „ano“ vznikají rychleji než skutečné rozhodnutí.
Ondřej Vejsada
Moment, kdy muž zjistí, že má chvíli klid – a neví, co s tím
Když konečně přijde klid, člověk často neví, co s ním. Ne proto, že by po něm netoužil, ale protože ticho bez úkolů a tlaku může být překvapivě nezvyklý prostor.
Ondřej Vejsada
Když si po hádce říkáš: „Možná za to můžu i já"
Po hádce je zdravé přemýšlet o sobě. Jenže někdy se sebereflexe změní v přebírání cizí odpovědnosti. A právě tam začíná být důležité rozlišit, co je ještě tvoje – a co už ne.
