Chovej se ke mně jak k cizímu!

Ženy bývají k cizím zdvořilé a tolerantní, zatímco k blízkým mnohdy přísné. Proč muži opakují opačný vzorec a kde se míjíme v očekávání? Komplikovaný svět vztahů odhaluje své paradoxy.

Docela divná věta/prosba, ne?! Víš, to je totiž, tedy podle mého, další totální zvrácenost ženského světa. Čím je jim totiž osoba bližší, tím se chovají hnusněji a dokonce tak nějak očekávají to samé!

Jak že to myslím a proč to tolik chtěné nedostávají? Mno…je to v podstatě velice jednoduché = muži, čím více je jim osoba bližší, tím se k ní chovají „lépe“, tedy tolerantněji, velkoryseji – prostě s větším pochopením a připravením odpouštět nedostatky a prohřešky. Cizímu člověku dají často vše nemilosrdně sežrat a upřímně řečeno – mnohdy se v tom i pěkně vyžívají. No a ženy to mají přesně obráceně!!! Jsou zdvořilé, mnohdy až koketní k cizím debílkům, vše chápou (někdy dokonce i obdivují), odpouštějí, tolerují – ale blízkým osobám neodpustí ani drobné uprdnutí při slavnostní večeři 😀 Přeháním, já vím, ale podstata je snad popsána jasně… Anebo ještě z trochu jiného, byť podobného, úhlu – známá myšlenka, že žena se umeje, navoní, namaluje, hezky oblékne a jde pryč z domova!

A problém spočívá v tom, že ony tak nějak intuitivně mnohdy očekávají tuto otevřenost a vůbec nechápou, že právě naše věčné neupozorňování na kraviny je způsob, kterým dáváme najevo svoji galantnost…ony to ovšem časem považují za projev nezájmu. Popravdě musím dodat, že se bohužel občas tedy nemýlí 😀 Ano – i my dokážeme být trochu komplikovaní 😉

A na závěr si nemohu odpustit shrnutí faktů - klidně nesouhlaste, ale to je asi tak jediné, co s tím můžeme dělat...

Co ženy opravdu milují na mužích?

Je těžké říct, co ženy opravdu milují na mužích, protože každá žena je jiná a má jiné preference a představy o ideálním muži. Některé ženy mohou být přitahovány k mužům s vysokým sebevědomím a sebejistotou, zatímco jiné mohou být přitahovány k mužům s dobrým smyslem pro humor nebo k mužům, kteří jsou pozorní a citliví.

Existuje několik vlastností, které mohou být atraktivní pro ženy, včetně:

Sebevědomí a sebejistota: Mnoho žen se může přitahovat k mužům, kteří jsou sebevědomí a sebejistí. Tito muži jsou schopni zaujmout své okolí a mohou být považováni za důvěryhodné a spolehlivé.

Dobrý smysl pro humor: Mnoho žen oceňuje muže s dobrým smyslem pro humor, protože se mohou cítit v jejich společnosti dobře a uvolněně. Tito muži dokážou rozesmát své okolí a mohou být považováni za zábavné a příjemné společníky.

Citlivost a pozornost: Některé ženy mohou být přitahovány k mužům, kteří jsou citliví a pozorní. Tito muži jsou schopni naslouchat a porozumět potřebám svých partnerů a mohou být považováni za empatické a péčímavé.

V závěru je důležité si uvědomit, že každá žena je jiná a má jiné preference a představy o ideálním muži. To, co je pro jednu ženu atraktivní, může být pro druhou ženu méně atraktivní. Je důležité respektovat rozdíly a nesnažit se splňovat nějaký vzor nebo ideál, ale raději se snažit být sám sebou a důvěřovat svým vlastním kvalitám.