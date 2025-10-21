Často nehledáme pravdu, ale potvrzení
Psychologie sebeklamu – jak místo poznání chceme slyšet jen to, co zní jako my
Říkáme, že hledáme pravdu. Ale ve skutečnosti většinou nehledáme nic tak bolestivého. Hledáme spíš potvrzení. Ne skutečnost – ale klid. Chceme slyšet, že máme pravdu my. Že náš pohled na svět je správný, že naše rozhodnutí dávají smysl, že chyba nebyla v nás. Pravda by totiž mohla znamenat, že jsme se mýlili. A to bolí víc než lež.
Sebeklam má své kouzlo. Je to elegantní obranný mechanismus – psychologický filtr, který propustí jen to, co se hodí k našemu příběhu. Všechno ostatní se zahodí, přebarví nebo vysvětlí. A tak žijeme v realitě, která není pravdivá, ale přijatelná. V iluzi, která nám dovoluje spát.
Zkuste si vzpomenout na chvíli, kdy vám někdo řekl něco, co se vám nehodilo do obrazu světa. Jak rychle jste našli důvod, proč to není relevantní. Proč to „nemůže být pravda“. Jak jste začali argumentovat, vysvětlovat, nebo se prostě jen odmlčeli. To není racionalita – to je obrana ega.
Kdybychom opravdu chtěli poznat pravdu, museli bychom nejprve připustit, že ji neznáme. A to je pro většinu lidí nesnesitelné. Proto máme plné sociální sítě „pravd“, které jsou jen ozvěnou vlastních názorů. Proto si vybíráme média, která potvrzují naše postoje. Proto chodíme k terapeutům, kteří nás „chápou“, a ne k těm, kteří by nás zpochybnili.
Hledat pravdu je riskantní. Znamená to vystavit se možnosti změny. A změna – to je malá smrt. Smrt starého já, které si bylo jisté. Proto místo pravdy volíme klid. Místo poznání volíme pohodlí. Místo zrcadla volíme obraz.
A tak dál žijeme v bublině vlastních přesvědčení, které si hýčkáme jako domácí mazlíčky. Krásní, sebejistí, neotřesitelní. Jen občas, v tichu mezi větami, se ozve slabý šelest: „A co když…?“ Ten zvuk většinou rychle přehlušíme. Protože pravda bývá hlučnější než lež – a my máme raději ticho, které uklidňuje, než hluk, který probouzí.
Ondřej Vejsada
Když jsme šťastní, bojíme se to říct nahlas
Štěstí se nebojíme ztratit – bojíme se ho přiznat. Mlčíme o radosti, jako by ji slova mohla zrušit. Možná proto bývá štěstí tiché: ne proto, že není, ale protože se ho bojíme vyslovit.
Ondřej Vejsada
Když mlčíme, říkáme nejvíc
Mlčení není prázdno. Je to prostor přeplněný vším, co jsme si netroufli říct. Dokáže léčit i ničit – a někdy zazní hlasitěji než jakékoliv slovo.
Ondřej Vejsada
Nikdy nejsme sami – nosíme s sebou všechny, kteří nás kdy zranili
Nikdy nejsme sami. V našich reakcích mluví i ti, kteří nás kdysi zranili. Minulost se nevytrácí – jen tiše čeká, až ji znovu potkáme v někom jiném.
Ondřej Vejsada
Žijeme v budoucím čase
Tváříme se, že žijeme teď, ale většinu času trávíme v budoucnosti. Přemýšlíme, plánujeme, bojíme se – a život mezitím tiše probíhá právě tam, kde ho nejméně hledáme: v přítomném okamžiku.
Ondřej Vejsada
Toužíme po pravdě, ale platíme si iluze
Toužíme po pravdě, ale raději si platíme iluze. Protože pravda nic nestojí – a právě proto se jí bojíme. Iluze nám lichotí, pravda nás svléká. A zrcadlo je nejdražší tehdy, když se do něj opravdu podíváme.
